DHA YURT BÜLTENİ-19

Kadın çalışanın '29' mağduriyeti

ANTALYA'da gayrimenkul şirketinde çalışan Hanife Kara (47), maaşını alamayınca istifa dilekçesi verdi. Dilekçeyi dikkate almadığı iddia edilen kadın işveren E.K.Ş., Kara'nın sözleşmesini '29' koduyla tek taraflı feshetti. İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışını kapsayan '29' kodunun mağduriyetini yaşadığını belirten Kara, "Ben ahlaksızlık yapmışım da öyle işten çıkarılmışım gibi anlaşılıyor. Bana iftira attılar, hem de bir kadın işveren tarafından" diye tepki gösterdi.

Antalya'da yaşayan emekli iki çocuk annesi Hanife Kara, bir süre önce yeniden çalışmaya karar verdi. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir gayrimenkul danışmanlığı şirketinde mutfak personeli olarak işe başlayan Kara'ya, şirket yetkilisi E.K.Ş. ayda 15 gün çalışacağını ve 15 günlük sigortasının yatırılacağını söyledi. Bu şartlar altında geçen eylül ayı başında işe başlayan Kara, 10 gün sonra E.K.Ş.'nin asistanının işten ayrılması üzerine bu göreve geçiş yaptı.

HEM 15 GÜN SİGORTA YAPIP HEM DE 29 KODUYLA İŞTEN ÇIKARMIŞLAR10 gün süresince yarım gün çalışan Kara, asistan olunca her gün tam mesai yapmaya başladı. 2 ay süresince çalıştığı firmada maaş ve sosyal haklarını alamadığı için zorluk yaşamaya başlayan Hanife Kara, bir dilekçeyle işten ayrılmak istediğini E.K.Ş.'ye bildirdi. Şirket, Kara'nın çıkışını verip, iddiaya göre alacaklarını da ödemedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK dökümü almak için giden Kara'ya görevli tarafından '29' koduyla (İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) işten çıkarıldığını öğrendi. 2 ay süresince sigortasının da 15 gün üzerinden yatırıldığını öğrenen Kara, davacı olmak için adliyeye gitti. Kara, adliyede arabulucuya yönlendirildi.'İŞ BAŞVURULARINDA KARŞIMA ÇIKIYOR'Yaptığı iş başvurularında 29 kodunun karşısına çıkmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Kara, "Çalışmak zorundayım. Eşimden ayrıyım. Çalıştığım süre boyunca sigortamı eksik yatırmışlar. 29'uncu maddeyle işten çıkarılmak ayrı bir şoktu. Ben ahlaksızlık yapmışım da öyle işten çıkarılmışım gibi anlaşılıyor. İnsanlarla cinsel birliktelik, cinsel hareketler gibi anlamlar çıkıyor. Psikolojim bozuldu. Bana iftira attılar, hem de bir kadın işveren tarafından. İspatlayabilirse ispatlasın görelim. 29'un yanında esas sebep belirtilse sorun yok ama 29 kodunu kapsayan çok sayıda madde var" dedi.Hanife Kara, kendisi gibi 8 kişinin de mobbing ve baskı nedeniyle işten ayrıldıklarını ve alacaklarını da tahsil edemediklerini ileri sürdü. Kara, diğer çalışanlarla da iletişime geçtiğini, ancak eski çalışanların 'Çok avukatları var biz onlarla uğraşamayız' diyerek çekindiklerini söyledi. Kara, arabulucudan gelecek sonucu beklediğini, lehine bir geleşme olmaması halinde tüm yasal haklarını kullanacağını sözlerine ekledi.Diğer yandan telefonla ulaşılan E.K.Ş. ise Hanife Kara'yı geç gelmesinden dolayı işten çıkardığını söyledi.29 KODU NEDİR?Sigortada işverene tek taraflı fesih hakkı veren bu kod, çalışanın sigorta geçmişine not olarak düşülüyor. Böylece çalışan başvuru yaptığı her firmaya bu kodu da sigorta geçmişinde taşıyor. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekiyor.25/II bendinde belirtilen fiiller ise ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Marmaris'te yeni imar affı isteği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imar barışından yararlanamayan ve kaçak yapı olarak değerlendirilen ev ve iş yerlerini 1 hafta içinde boşaltmak zorunda olan kırsal Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerinde yaşayanlar, yaptıkları basın açıklamasında yeni bir imar affı istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar barışı affından yararlanamayan Marmaris'in kırsal Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde kaçak konumdaki binaların sahipleri, bugün saat 14.00'te, İçmeler Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup adına konuşan Ünal Geniş (42), "Bozburun 1993 yılında belediye oldu. Bu süreçten sonra Turunç ve Bozburun belediye olduğu için imar çalışması yapıldı. Turunç'ta tüm araziler imarlı olurken, ne yazık ki Bozburun, Söğüt ve Selimiye mahallelerinde imar çalışması yapılmadı. Kaymakamlık, bakanlık ve belediyelere imarın gelmesi için resmi yazılar yazdık ama bir türlü cevap alamadık. Bizim Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden ve özellikle Bakanlıktan talebimiz, son kez imar affına dair bir çalışma yapılıp, yapı kayıt belgesine bu binaların sokulmasıdır. Gerekirse cezalı ödemeler olsun. Buna halkımız gerçekten istekli, 2 kat para cezası ödemeye hazır fakat yeter ki bizim binalarımız yapı kayıt hükmü altına alınsın" dedi.

'BİZE ÇÖZÜM ÜRETSİNLER RAZIYIZ'

Kırsal Söğüt Mahallesi'nde yeni evli Niyazi Bilgiç çifti konuyla ilgili olarak, "Atalarımızdan kalan arazimize evimizi yaptık. Elektriği ve suyu verildi. 10 gün önce Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle boşaltmamız istendi. Arazimiz devletin değil. Sit gibi koruma alanında değildir. Muğla'da siyasiler başta olmak üzere çalmadık kapı bırakmadık. Kimse ilgilenmedi ve kapılar yüzümüze kapandı. 9 gün sonra evleneceğiz ve tüm çeyizlerimi yıkılması istenen evime yerleştirdim. Biz bu köyün çocuklarıyız ve gidecek başka yerimiz yok. Büyüklerimiz yıllardır imar planı gelmesi için mücadele verdi. İmar planı yapılamadığı için bugün tapulu olan kendi arazimizde kaçak durumuna düştük. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye yetkililerinden bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Köylünün tapulu arazilerindeki evler ve iş yerleri yıkılırsa, çok kişi mağdur olacaktır" dedi.

Bozburun Mahallesi'nde yaşayan Salih Orhan ise, "Bize bu konuda yardımcı olsunlar. Bizler, burada doğduk ve burada yaşıyoruz. Devlet arazisine yapı yapmadık. Kendi tapulu arazimize yaşamımızı devam ettirmek için evimizi yaptık. Yıkmakla veya gönül kırmakla bir sonuca varılmaz. Bize çözüm üretsinler razıyız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından 3 mahallenin sakinleri bir süre bekleyip, sessizce dağıldı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Ben ve ekiplerimiz 10 gündür mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bu konuyu görüşüyoruz. Konunun takipçisiyiz ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

Taksinin çarptığı Ezgi, yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da, yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı Ezgi Yusufoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Ç.'nin (33) kullandığı 21 TT 0681 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yusufoğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusufoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yusufoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ezgi Yusufoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, taksi şoförü Halil Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ahşap işleme atölyesi alev alev yandı

Düzce'de, ahşap işleme atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Kiremitocağı Mahallesi'nde Mehmet Zengin'e ait ahşap işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm atölyeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangında atölye tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP'li Köse: Yaşamımıza kastedenlere karşı mücadeleyi büyütmek zorundayız CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin başlattığı 'Umut Her Yerde' projesi kapsamında geldiği Burdur İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 25 Kasım'ın Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olduğunu aktaran Fatma Köse, konuşmasında kadın cinayetlerine de değindi, "Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Neden, caydırıcı yasaların uygulanmaması, indirimli yasalardan katillerin faydalanması, 6284 sayılı yasanın layıkıyla uygulanmaması. Bizim de imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin bugün tartışmaya açılır olması, kadın cinayetlerinin önünü açmıştır. Bugün kadınların hayatta kalma güvencesi olan 6284 sayılı yasa konuşuluyorsa o zaman kadınların daha çok düşünmesi gerekiyor. Haklarımıza, özgürlüğümüze ve yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız" dedi.Fatma Köse'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

