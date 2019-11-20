DHA YURT BÜLTENİ - 19

20.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:20

2,5 yaşındaki kız çocuğu, anaokulunda yaşıtları tarafından dövüldü

İzmir'in Buca ilçesinde, bir anaokulunda, kan kustuğu için okula çağrılan annesi tarafından doktora götürülen 2,5 yaşındaki M.D.'nin, öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı sırada aynı yaş grubundaki 2 öğrenci tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü ortaya çıktı. Şikayetçi olan anne D.Ş., başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar bulunan kızının travma geçirdiğini söyledi.

Buca'da bulunan bir özel anaokulunda 15 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, anne D.Ş.'yi telefonla arayan öğretmenler kızının kan kustuğunu söyledi. Anne D.Ş., kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark etti. Bu durumu soran anneye, öğretmenler "Görmedik" yanıtını verdi. D.Ş. kızını alıp, özel bir doktora götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı.

Doktordan kızının dövüldüğünü öğrenen anne, anaokulundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İzlenen görüntülerde, M.D.'nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde, aynı yaş grubundaki 2 çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü.Şikayetçi olan anne D.Ş., "Bir çocuk kalkıp kapıyı gözetliyor, diğeri kızımı dövmeye başlıyor. Kızım tam kapı girişinde yatıyor yani ağlama sesinin duyulmaması mümkün değil. Sırt üstü kendilerini kızımın üstüne atlıyorlar. Kızım ise tepki veremiyor kendini korumaya çalışıyor. Çocuklardan biri boğmaya çalışıyor. Üstüne çıkıp, üstünde ve kafasında zıplıyorlar. İzlediğim dakikalarda saniye bile bırakmadan kızımı dövdüklerini gördüm. Öğretmenler kamerayı takip etmiyorlar, duymuyorlar, gitmiyorlar. Kasıtlı olduğunu bile düşünüyorum. Bu olaydan sonra çok büyük bir travma atlattık. Kızım olayın şokuyla aynı gün içinde defalarca altına kaçırdı" dedi.'YOLDA NEFESİ KESİLDİ, FENALAŞTI'Kızının anaokuluna olaydan 10 gün önce başladığını anlatan anne D.Ş. o gün yaşananları ise şöyle anlattı: "Arkadaşımın oğlu gittiği için bu okulu tercih ettik. Daha önce de bademcikle ilgili bir problemi oldu ve ameliyat geçirdi. Konuşmayı bırakmıştı, son zamanlarda kendini toparladı ve yeniden konuşmaya başladı. Tavsiye üzerine kızımı bu okula göndermeye karar verdim. Buranın 19 senelik bir kurum olduğunu öğrendik. Baştan her şey iyi gidiyordu. Tam gün okula gidiyordu. Geçtiğimiz cuma günü öğretmen bana kızınız kanlı kustu diyerek, resim attı ve beni çağırdı. Ben de doktorumuza sordum. Balgam sorunundan olabileceğini söyledi ama okul çıkışında görmek istedi. Darbedildiğini bilmediğimiz için çok fazla önemsemedik. Daha sonra okula gittim. Yanağında morluk gördüm. Öğretmene sordum. Fark etmediğini söyledi. Kızımı kontrol etmeye başladım. Kafasının her yerinde kanlı şişlikler vardı. Darbeler almıştı. Onları da sordum cevap veremedi. Bu sırada yanımda kızımı darbeden çocuğun velisi de vardı. Ancak o an ben darp olayını bilmiyordum. Öğretmen benim kızımla ilgilenmeyip diğer veliye, 'Çocuğunuzun üzerinde M.D.'nin kanı var onu temizleyelim' diyordu. 'Muhtemelen kustuğunda lekesi ona değdi' diyordu. Kızım çok fazla kustuğu için baygındı ben hemen doktoruna götürdüm. Yolda nefesi kesildi ve fenalaştı." 'ÇOCUKLARIN DARBETTİĞİNE İNANMADILAR'Gerçeğin kamera kayıtlarıyla ortaya çıktığını ifade eden anne D.Ş., "Doktoru müdahalede bulundu. Bu esnada okulu arayıp kamera kayıtlarına bakmalarını ve çocuğuma başka bir şey olduğunu söyledim ama ilgilenmediler. En son 'Kayıtlara bakın ya da polisle geliyorum' dedim. Daha sonra bakıp beni aradılar ve 'Çocuğunuzu muayene ettirin arkadaşları tarafından dövülmüş' dediler. Daha sonra biz Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildik. Orada doktorlar çocuklar tarafından darbedildiğine inanamadılar. Polisler bile şaşırdı. Şikayetçi oldum. Hukuki süreci başlattım, bu olayın takipçisi olacağım. Kızım da ben de büyük bir travma geçirdik" dedi.

Görüntü Dökümü--------------M.D.'nin fotoğrafları-Özel okulun dışından görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde kayıp olarak arandığı 3'üncü günde arazide yanmış cesedi bulunan çoban Hasan Hüseyin Süzen'i (60) öldürüp yaktığını itiraf eden oğlu İsmail Süzen (25) ile onun kayınbiraderi B.B. (19) adliyeye sevk edildi. İsmail Süzen'in, öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Bucak ilçesinde oturan oğlu İsmail Süzen tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramaları sürdüren jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kayıp olan Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu belirlendi.CESEDİNİ YAKTIĞINI İTİRAF ETTİOlayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Hasan Hüseyin Süzen'in oğlu İsmail Süzen ile onun kayınbiraderi B.B.'yi, şüphe üzerine gözaltına aldı. Jandarmada ifadesinde İsmail Süzen, babası Hasan Hüseyin Süzen'i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Gözaltına alınan İsmail Süzen ile B.B.'ye, jandarmadaki işlemlerinin ardından olay yerinde keşif yaptırıldı. İsmail Süzen ve B.B. öğleden sonra da Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail Süzen ile B.B.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Hasan Hüseyin Süzen'in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı öğrenildi.Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü-----------Adliye dış planJandarma araçları detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Mersin'de eşi Nurcan Altundal'ı, bıçakla saatlerce rehin aldığı iddiasıyla yargılanan Ali Altundal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Nurcan Altundal, duruşma çıkışı eşinin el hareketleri nedeniyle korkarak baygınlık geçirdi.Merkez Toroslar İlçesinde 1 Eylül günü evi terk etmek isteyen eşini ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Ali Altundal, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali Altundal, eşi Nurcan Altundal ile çocukları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali Altundal, ilk duruşmada olduğu gibi yine polislerden korktuğu için karısını rehin aldığını, çocuklara bir şiddet uygulamadığını öne sürdü. Pişman olduğunu dile getiren Ali Altundal, "Amacım eşime zarar vermek değildiö diye kendisini savundu.Tanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, eksikliklerin tamamlanması, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Kasım'a erteledi. Sanık Ali Altundal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Duruşma bitiminde Ali Altundal'ın el, kol hareketleri yapmasının üzerine korkan Nurcan Altundal salonun kapısında baygınlık geçirdi. Talihsiz kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Görüntü Dökümü---------- ***ARŞİV***-Açıklama için toplanan kadınlar-Mersin Kadın Platformu adına açıklama yapan Zübeyde Akpınar -Kadınlar slogan atarken -Nurcan A., açıklama yaparken-Mersin adliyesi önünde bekleyen polis araclar -Adliye binasından genel ve detay görüntü

(BOYUT: 352 MB) (SÜRE: 3 DK)

Haber-Kamera: MERSİN;

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Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

Bursa'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, Koldaş'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Koldaş, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden çıkan Koldaş, bir daha evine dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmeyen Koldaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, 1 çocuk babası Koldaş'ın gidebileceği bölgelerde geniş çaplı arama yapıyor.

Görüntü Dökümü-----------Arama çalışmalarından görüntü-Ekiplerden görüntüler

-Muhtarın konuşması

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/BURSA,

Kaynak: DHA