DHA YURT BÜLTENİ - 19

14.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:56

BEYAZ DİŞ HAYALİYLE DİŞLERİNİ KAYBETMİŞTİ, ŞİMDİKİ SORUNU UNUTKANLIK

** 'Delirten hastalık' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu

** "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum"

ANTALYA'da yaşadığı dönem dişlerindeki siyahlıklardan kurtulmak için operasyon geçiren, çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 32 dişini çektirmek zorunda kalan Denizlili Sunay Öztürk'ün 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesildi. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edilen Öztürk, kullandığı ilaçların unutkanlığa yol açmaya başladığını belirterek, "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum" dedi.

Alanya'da turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, 2 yıl önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya'da doğan, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen Öztürk, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. Dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. Yaklaşık 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e 'delirten hastalık' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİTedavi için arayışlara giren Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Sunay Öztürk, acılara dayanamadığını ifade edip, ötanazi olmak için araştırmaya giriştiğini söyledi. Öztürk'ün yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk'e, protez diş takıldı. Ağrıları hafifleyen Öztürk, taburcu edildi. 'UNUTKANLIK BAŞLADI'Tedavisinin ardından Öztürk, memleketi Denizli'ye taşındı. Kullandığı ağrı kesicilerin etkisini kaybetmeye başladığını söyleyen Öztürk, ilaçların kendisinde unutkanlık yapmaya başladığını kaydetti. Bugüne kadar tedavisine 160 bin lira para harcadığını ifade eden Öztürk, "Geriye dönük şeyleri unutmaya başladım. İlaçlarımı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Kızımın okuldan çıkıp çakmadığını hatırlamıyorum. Unutmamak için kitap okuyup örgü örüyorum. Kendimi sarhoş gibi hissediyorum. Varımı yoğumu her şeyimi bu rahatsızlık yüzünden kaybettim. Beni bu hale sokan diş hekiminin bile adını unuttum. Benim isteğim ağrılarım ve yüzümdeki felcin geçmesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSunay Öztürk'ten genel ve detay görüntülerÖztürk'ün protez dişlerinden detaylarÖztürk'ün konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Öğleden sonra, Erenler Pekşenler mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi hareket etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Aziz GÜVENER/SAKARYA, -

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Zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası

IĞDIR'da zabıta memurları ile seyyar satıcıların araba kavgasını polis önledi.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde seyyar satıcılara izin vermeyen Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir satıcının aracına el koydu. Zabıta memurları, seyyar satıcının arabasını Hürriyet Caddesi'ndeki kuruma götürdü. El konulan arabasını geri almak isteyen seyyar satıcı, akrabaları ve arkadaşlarıyla Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Arabasını almak isteyen seyyar satıcı ve beraberindekiler zabıta ile tartıştı. Arabayı almak isteyen seyyar satıcı ve zabıta memurları arasındaki arbedeye olay yerine gelen polis müdahale etti. Polis ekipleri, seyyar satıcı ve yakınlarını zabıta müdürlüğü önünden uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zabıta müdürlüğü önündeki arbede-Seyyar satıcıların arabayı almak istemesi-Polisin olaya müdahale etmesi

Haber-Kamera: IĞDIR

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Kalp şeklindeki 'pembe göl' turizme kazandırılacak

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki 'pembe göl', turizme kazandırılarak. cazibe merkezi haline getirilecek.Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki göl ve çevresinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanlığı tarafından inceleme yapılacak.Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Özellikle eylül aylarında pembeye yakın tonlara bürünen gölde, kasım ve aralıkta bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle de aynı renk oluşuyor. Kalp şeklindeki pembe göl, yapılacak araştırma ve inceleme sonrası turizme kazandırılarak, cazibe merkezi haline getirilecek.Troya, Assos, Alexandria Troas, Apollon Smintheus antik kentlerinin ziyaretçi sayılarını artırabileceği gibi yeni turizm bölgeleri olarak ivme kazanması beklenen Kadırga Koyu, Sivrice, Sokak Ağzı, Babakale, Gürpınar ve Tuzla gibi turizm bölgeleri için de saklı kalmış bir doğal güzellik olan kalp şeklindeki pembe gölün önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü-----------Gölün ARŞİV drone görüntüleri

ÇANAKKALE, -

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Binali Yıldırım Ege Ekonomik Forum'a katıldı (2)TARIM BAKANI: DİKİLİ'DE TARIMA DAYALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

İzmir'de, 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'un öğleden sonra düzenlenen oturumuna katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün önemine değindi. Türkiye'nin Avrupa'da ciddi bir performansının bulunduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli, "Birlik ve kooperatifler olarak bunların pazarlamasını yaparsak ürünü çok daha iyi pazarlarız. Birlik ve kooperatifleri devreye almadan bugünü kurtarırız ama önümüzdeki 20 yılı kurtaramayız. Yüzde 60 daha fazla gıda üretmemiz lazım. Bu bizi bir noktada korkutmalı. Tabii ki baktığımızda geçmiş yüzyılda bunun çareleri de bulunmuş. Avrupa'da 250 bin kooperatif ve 5.4 milyon çalışanı var. Fransa'da 15 bin kooperatif var ve 86 milyar dolar ciro yapıyorlar. Bizde de kabaca aynı miktarda kooperatif var ama 1 milyar dolar ciro yapan kooperatif yok. Sayılarını artırmamız lazım. Fransa ölçeğinde 86 milyar dolar ciro varsa Türkiye olarak da o kadar olması lazım" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN ENFLASYON SEPETİNDE GIDANIN ALDIĞI PAY YÜZDE 25'Tarım konusunda eleştirilerin olduğunu anımsatan Pakdemirli, 'Tarım bitti, üretici şöyle böyle oldu' gibi konuşmaların tarımda var olanları da korkutup bu işten kaçmasına neden olduklarını savunarak, "Eleştiri tabii olsun ama bunlar saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Bunun üzerinden siyaset yapıp kimse kendisi için rant elde etmeye çalışmasın. Bu bir milli güvenlik, memleket meselesidirö diye konuştu. Gelecek hafta Tarım Şurası'nın yapılacağını kaydeden Pakdemirli, daha iyi planlamaya ihtiyaç olduğunu anlattı. Pakdemirli, "Sözleşmeli üretimi planlayacak duruma getirebilirsek bu Türkiye için son derece faydalı olacak. 7 Euro olan patates geçen sene 380 Euro'ya çıktı yurt dışında. Hiçbir yerde muhalefet liderleri konuşmadı. Türkiye'nin kendine özel durumunu da kabullenmek lazım. Türkiye'nin enflasyon sepetinde gıdanın aldığı pay yüzde 25. Gıda konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek" dedi.'SERİ ÜRETİME HAZIRIZ'Bakan Pakdemirli, konuşmasının devamında geçen hafta ıspanak yemeğinden dolayı yaşanan zehirlenmelere atıfta bulunarak, şunları söyledi: "Her kökün içine Bakanlık olarak bakma şansımız yok. Herkesle belli seviyede eğitimle bu işi götürmemiz lazım. Yabani ottan bir zehirlenme vakası oldu. Gıda güvenliği son derece önemli. İstihdam konularında da çiftçinin yaşı artıyor. 50'li yaşların üzerine çıktık. Genç nesillerin bu işin içinde olması lazım." Elektrikli traktör konusunda da değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "Tamamen elektrik ile işleyen traktörü 6 aydan kısa bir zamanda bitirdik. 5 saat çalışsa tarlada, normal bir traktörden daha iyi. Seri üretime hazır bir şey var elimizde. Türkiye bu konuda iddialı olabilir mi, olabilir. Seri üretime hazırız. Türkiye bu konuda ihracatçı da olabilir" dedi.Pakdemirli ayrıca, Dikili'de tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağını, burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi yapılacağını açıklayarak, şunları söyledi: "Ayın 7'sinde imzaladım. Dikili tarıma dayalı organize sanayi bölgesi hayırlı uğurlu olsun. Burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi olacak ve 3 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak. Ama 9 ilçede daha tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kurulmasıyla konusunu da gündemimize aldık. Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay Havzası, Foça, Menemen, Torbalı'da. Bunları hepsini peyderpey inşallah ülkemize kazandırmış olacağız. Bölge olarak da Denizli Sarayköy'de, Aydın Efeler'de Manisa Alaşehir'de, Balıkesir Edremit'te kurulması konusunda da gayretimiz sürüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜToplantı salonundan görüntüToplantıya katılanlardan görüntüTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıGenel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Olay yerinden detaylarKaçak içkilerKullanılan malzemelerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 426 MB

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Kaynak: DHA