DHA YURT BÜLTENİ-19

10.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:04

Çorum'da 301 bin 111 fidan dikimiyle rekor denemesi yapılacak

ÇORUM'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulacak. Kentte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Yarın inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Organizasyon kapsamında iki ayrı alanda, dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru, Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikilerek egale edilmesi hedefleniyor. Kentte 1560 dönümlük alanda 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulup, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi de amaçlanacak.

DİJİTAL ALBÜM YAPILACAK

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da, bahse konu alanda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar kapsamında 1560 dönümlük alan, 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma da yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanırken, çukurların yanında 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet de görev alacak.

'REKOR DENEMESİ YAPACAĞIZ'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, rekor denemesi için hazırlıkların tamamlandığını kaydederek, "Yarın inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yarın bir saat içerisinde 301 bin 111 fidanı toprakla buluşturacağız. Başka alanlarda da fidan dikimlerimiz devam edecek. Toplamda 400 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tüm halkımızı ağaçlandırma sahamıza bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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İzmir'de ağlatan anma (3)

ATATÜRK PORTRELERİNDEN OLUŞAN 350 METRE UZUNLUĞUNDA BAYRAK TAŞINDI İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yıl dönümünde düzenlediği yürüyüş ile andı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü', her yıl olduğu gibi Alsancak Mahallesi'nde bulunan İzmir Limanı önünden başlatıldı. İzmirliler Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Bazı vatandaşlar üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin ve imzasının bulunduğu tişörtleri giydi. Türk bayraklarının da taşındığı yürüyüşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li bazı belediye başkanları ile yine CHP'li bazı milletvekilleri, üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu 'Halk için, halk içinde, halk ile' yazılı pankartın arkasında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Binlerce kişinin katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yaşadığımız topraklar, dönemin emperyalist güçler tarafından kuşatılmış ve paylaşılmak istenmişti. Bu işgale karşı milletçe direnişimizi Mustafa Kemal Atatürk, bir halk hareketi olarak örgütledi. Bu harekat, emperyalizme karşı dünyanın en büyük direnişlerinden birini Kurtuluş destanını yazdı. ve nihayetinde siyasi, ekonomik ve kültürel yönden tam bağımsız bir Türkiye doğdu" dedi.Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını kaydeden Tunç Soyer, "O'nun devrimleri ile yepyeni bir ülke doğdu. Sevgili İzmirliler, ben Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ata'mızı, yalnızca yaptıkları ve söyledikleri ile değil, onun düşünce ve muhakeme dünyası ile de anlamaya çalışıyorum. Aramızda olsaydı, bugünün büyük meselelerine yaklaşımını ve nasıl çözeceğini tasavvur etmeye gayret ediyorum. Dünyayı, yaşadıklarımızı onun zihni ile izliyor, attığım her adım için O'nu rehber kabul ediyorum. O'nun, 'Manevi mirasım ilim ve akıldır' sözleri ile ifade ettiği gibi" dedi. Program, konuşmanın ardından verilen konserle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nden görüntüYürüyüşe katılanlardan görüntüCumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalıktan görüntüBüyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasıGenel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Tolga TAHCİ-AKamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ===============================

Bodrum'da belediye hoparlöründen Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı Bodrum'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Bodrum'da 2 dakikalığına hayat durdu. Törenin ardından belediye hoparlöründen Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

Bodrum'daki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Bodrum Belediye Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Bodrum İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saygı duruşu esnasında resmi araçlar, ambulanslar ve limanda bağlı bulunan tekneler ise siren çaldı.

Törenin ardından Bodrum Belediyesi tarafından belediye hoparlörlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yıl kutlamalarında yaptığı konuşmasından bir kısım yayınlandı.

Belediye hoparlörlerinden Atatürk'ün konuşmasının ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştiren çok sayıda kişi, duydukları memnuniyet ile birlikte çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Anma etkinlikleri Heredot Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Anma töreninden görüntü-Çelenk sunumundan görüntü-Belediye hoparlöründen duyulan Ata'nın seslenişi ve sevdiği şarkıların yayınlanmasından görüntüGÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber: BODRUM (Muğla),

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Nazilli Devlet Hastanesi'nde Ata'ya saygı töreni Aydın'ın Nazilli ilçesi Devlet Hastanesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşu ile anıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen anma programına Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ferah Arslan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erol Boyacı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Nazilli Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hasan Küçüköner, Müdür Yardımcıları Serkan Köseoğlu, Leyla Sevindi Durmaz ve tüm hastane çalışanları ile hasta ve refakatçılar katıldı. Anma töreni saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan hastane çalışanlarından Derya Gülseven, "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş Atamıza borcumuzu ancak onun kurduğu Cumhuriyeti muhasır medeniyet seviyesine çıkararak ödeyebiliriz. Bu bilinçle onun emanetine sahip çıkacak ve manevi mirasçısı olacağız. Atatürk'ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiyi daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden Türk Milleti gençliği, kendisine yakışan başarıyı elde etmeye devam edecektir. Bu görevi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyet değerlerini her koşulda koruyarak ve benimseyerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyarak yapabiliriz. Bizler emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zamanki gibi gönülden sahip çıkacak, sana layık bir millet olmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Nazilli Devlet Hastanesi poliklinik girişi ve bahçesinden detay görüntü.-Anmaya katılanmlardan görüntü -Sirenlerin çalmasından görüntü -Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından görünü -Derya Gülseven'in konuşmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA