DHA YURT BÜLTENİ- 19

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4) (Görüntü dökümüyle yeniden)

YAKALANMA ANI KAMERADA

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığında yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B.'nin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'nde gizlenen polis ekiplerinin, Safiye Gökçe B.'nin bulunduğu otomobili yaklaştığı anda ortaya çıkıp, durdurduğu anlar yer aldı. Önce 2 arkadaşının daha sonra arka koltukta oturan Safiye Gökçe B.'nin araçtan indiği ve polis ekiplerine teslim olduğu kameraya yansıdı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin, Safiye Gökçe B.'yi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı. Grup, bunun üzerine bir süre oturma eyleminde bulundu.

Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı çıkanlar, eyleme başladı. Şantiyenin bulunduğu alanda çadır kuran grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, teleferiğin başka bir alana yapılmasını istedi. Bu sabah erken saatlerinde, polis ve belediye görevlileri bölgeye geldi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı.

Eylemciler, çadırın ve eşyalarının başka bir alana taşınmasına tepki gösterdi. Grup, bir süre yola koydukları sandalyelere oturarak eylemde bulundu. Çadırın kaldırılması için süre verilirken, grup bölgede eylemlerini sürdürüyor.

Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada, Bilen'in, daha önce akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde verilen rapora avukatının itiraz etmesi üzerine yeniden aynı kuruma sevk edildiği bildirildi.

Olayın yaşandığı dönemde baraj inşaatı şantiyesinde çalışan 3 tanık da duruşmada Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Aralık gününe erteledi.

5 öğrenci tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Demirci beldesinde bulunan Demirci Ortaokulu'nda eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri olması üzerine öğretmenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. 7'nci sınıf öğrencileri Aşure Uz (11), Hatice İn (11), Bahar Güç (11), Fatma Uysal (11) ile Hatice Çevik (11) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Belediye yola duba koydu, muhtar tekmeleyerek kaldırdı

ÇORUM'da, belediye ekiplerinin trafik akışının düzenlenmesi için yola bıraktığı metal ve plastik dubalar, çevredeki esnafın tepkisine neden oldu. Ulukavak Mahallesi'nin muhtarı Hanifi Özdemir de yol ortasındaki dubaları tekmeleyerek, kaldırdı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum Belediyesi ekipleri, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta, yol ortasına trafik akışını düzenlemek için metal ve plastik dubalar koydu. Bölge esnafı, alışverişe geleceklerin araçlarını park edemeyeceği gerekçesiyle dubaları istemediklerini belirtti. Esnafın şikayeti üzerine mahalle muhtarı Hanifi Özdemir, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Olumlu yanıt alamayan Özdemir, dubaları tekmeleyerek, çevreye savurdu. Bu anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Beraberindeki esnafla sokakta açıklama yapan muhtar Hanifi Özdemir, "Yolun ortasına konulan metal, plastik dubalar çevre esnafına zarar verir. Bu caddede yoğun trafik akışı var. Dubalar konulduğu zaman trafik tıkanması oluşacak ve kazalar yaşanacak. Belediye trafik akışını sağlıklı şekilde istiyorsa bunu duba döşeyerek gideremez. Akşemsettin Caddesi'nin bir an önce trafiğe açılması gerekir. Ben dubalar döşenirken, durumu izah etmek istedim. Muhtar olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için buradayım. Bu dubalar yüzünden araçlarıyla alışverişe gelenler, kısa süreliğine de olsa araçlarını park edemeyecekler. Hatta esnaf da yük indirme işini yapamayacak" dedi.

Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik sosyal destek programları uygulayan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'sinde müzik ve dans derslerine birlikte katılan down sendromlu, otizmli çocuklar, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerine yaşatılanlara karşı "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı.Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Nisan 2015'te hizmete açıldı. Farklı engel gruplarına ve engelli bireylerin ailelerine yönelik farklı içeriklerde destek programları uygulayan, izci kampından gezilere gündelik hayata dair çalışmaların gerçekleştirildiği Engelsiz Kafe'nin dans ve müzik dersine, down sendromlu ve otizmli çocuklar birlikte katılıyor. Derslerde oldukça eğlenen özel çocuklar, haftayı down sendromlu arkadaşları Mustafa Talha Uranlı'nın önerisiyle farklı bir şekilde kapattı. Talha ve arkadaşları, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerinin yaşadıklarına karşı 'Aksaray'a sessiz kalma' diyerek, seslerini yükseltti.Açıldığı günden bu yana farklı engel gruplarına yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından kuruldu. Çam ağaçlarıyla kaplı bu alan sadece özel bireylerin kullanımı değil, onların gündelik yaşam içinde var olmalarını, birlikte bir şeyleri başardıklarını hissetmelerini sağlamak için herkese kapılarını açtı. Aynı zamanda Antalya'nın ilk glutensiz mutfağının da bulunduğu Engelsiz Kafe, mavi bayraklı plaja da sahip.

Cevdet Yılmaz: 365 bin mülteci geri döndü AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları'nın ardından 365 bin mültecinin Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere döndüğünü belirterek, "Yeni güvenlik bölgelerimizde bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yılmaz'a ziyareti sırasında, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile parti yöneticileri eşlik etti.

ANTALYA 16 MİLYONLA REKOR KIRACAK

Antalya'nın Türkiye'nin büyük bir varlığı, değeri olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, kentin turizm ve tarım açısından önemine değindi. Yılmaz, "Hep turizmiyle ön plana çıkıyor ama çok da büyük bir tarım şehri. Son dönemlerde özellikle gıda konusundaki tartışmalarla önemi çok daha artmış bir şehir. Hem Antalyamız hem ülkemiz için çok önemli, vatandaşımızın sağlıklı ve uygun şartlarda gıda ihtiyacının karşılanması konusunda, enflasyonla mücadele konularında çok önemli. Diğer taraftan Antalya turizmin başkenti, bu sene yine bir rekor kırılacak, 16 milyona yakın bir beklenti sözkonusu. 2000'li yılların başlarına gittiğinizde, tüm Türkiye'nin turizmi 10 milyonlar civarındaydı. Şimdi tek başına Antalya, geçmişte tüm Türkiye'nin ağırladığı turistten daha fazlasını ağırlıyor. Bu da hepimiz için iftihar vesilesi, Antalya'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ABD'YE GİTMEDEN PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Antalya'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nin toplantısına katılacağını, son dönemlerde dış ilişkilerin çok daha fazla ön plana çıktığını belirten Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ve ABD ile bazı mutabakatlar sağlandığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Yalnız uygulamada birtakım aksaklıklar, sıkıntıların olduğunu da Sayın Cumhurbaşkanımız en üst düzeyde ifade ediyor. 13'ünde inşallah ABD'ye ziyareti olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın. Orada Sayın Trump'la birlikte en üst düzeyde değerlendirmeler yapacaklar. Ayrıca gitmeden de Sayın Putin'le telefon görüşmeleri olacak. Bütün bu trafik içinde ülkemizin menfaatlerini koruyan, ülkemize yönelik terör tehditlerini bertaraf eden, sınırımızın güvenliğini sağlayan bu operasyon kararlı bir şekilde sonucuna ulaştırılacak inşallah."

365 BİN MÜLTECİ GERİ DÖNDÜ

Bir taraftan da güvenli bir bölge oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Orada mülteci kardeşlerimizin geri dönmesi vatanlarına, ülkelerine teşvik edilmiş olacak. Gönüllü bir şekilde ülkelerine yerleşmeleri ve tekrar Suriye'nin vatandaşlarıyla buluşması sağlanmış olacak. Daha önce, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları'ndan sonra 365 bin mülteci kardeşimiz geri dönmüştü. Bu yeni güvenlik bölgelerimizde bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını bekliyoruz. İnşallah bunun gerçekleştirilebildiğini de görürüz. Ancak maalesef bu alanda uluslararası destek arzu ettiğimiz ölçüde değil. Aslında mülteci meselesi bütün insanlığın meselesi" diye konuştu.

SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN KONFERANS

Bütün ülkelerin sahiplenmesi gerektiğini, yükün sadece komşu ve bölgedeki ülkelere bırakılmasının hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu çerçevede inşallah bir Uluslararası Donörler Konferansı da gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda BM Genel Sekreteri'yle de İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Donörler konferansının gerçekleşmesiyle Suriye'nin yeniden inşası ve mültecilerin daha sağlıklı bir ortama geri dönüşünün sağlanması için Avrupa başta olmak üzere bütün dünyanın da elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Ama biz her halükarda ülkemizin menfaatleri, istikbali ve huzuru doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

