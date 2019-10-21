DHA YURT BÜLTENİ - 19

21.10.2019 19:16

RAKİP İŞLETMEYE, BİBER GAZLI, TAŞLI, SOPALI SALDIRI

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapılan işletmeye, aynı mahalledeki rakip işletmenin sahipleri tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Bir kadının da tabure fırlatıp, biber gazı sıktığı o anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Dokuz Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde bulunan ev yemekleri yapılan işletmede meydana geldi. Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) tarafından işletilen dükkandan çorba alan iki kişi, aynı mahallede bulunan ve ev yemekleri yapan işyerinin önünden geçerken, işletme sahibinin "Neden oradan aldınız da bizden almadınız?" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Müşteriler oradan ayrılırken, işletme sahibi ve aralarında bir kadının da bulunduğu grup, Azar çiftinin dükkanının önüne gelerek taş, sopa ve sandalyelerle saldırmaya başladı. Çevre sakinlerinin durumu polise ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, olayı kontrol altına aldı. Azar çiftinin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan grup ile Azar çiftinin arasında daha önceden de benzer husumetlerin yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan saldırı anı işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

'ADALET İSTİYORUM'

Ellerinde sopalarla gelen saldırganların, dükkanın önünde duran sandalyeleri işletmeye attığı, Azar çiftinin de kendilerini saldırıdan korumaya çalışması görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir kadının tabure fırlatıp, biber gazı sıkması ise dikkat çekti. Yaşanan saldırıda parmağında kırık ve çatlak meydana gelen işletme sahibi Cevriye Azar, kendilerine saldıran işletme sahiplerinin kendilerini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Azar olay nedeniyle darp raporu aldığını belirterek, "Sabah dükkanımızı açtıktan sonra iki müşteri bizden çorba aldı. O müşterilerle, bizden çorba aldıkları için kavga etmişler. Ardından bize saldırıp dükkanımızı harap ettiler. Parmağında kırık ve çatlak oluştu. Yeter artık bitsin bu zulüm. Bizi burada yaşatmak istemiyorlar. Gitmemiz için tehdit ediyorlar. Daha önce de bize saldırıda bulundular. Adalet istiyorum. Saldırı anında çok korktum ve panikledim. Yanımızda 13 yaşında kızımız da vardı. Onun için daha da çok korktum. Elim ayağım hala titriyor. Tansiyonum 19'un altına inmiyor. Adalete güveniyorum Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılmasın" diye konuştu.

'EL ELE OLMAMIZ GEREKİRKEN'

Azar, kendisine bir kadın tarafından saldırılması sebebiyle oldukça üzüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Bir kadının başka bir kadına saldırmasına karşıyım. Kadın yapıcıdır. Aile birliğini ayakta tutandır. El ele olmamız gerekirken biber gazı sıkıp saldırmasını hoş karşılamıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden genel ve detay görüntüGüvenlik kamerası görüntü

Haber- Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR

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Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu DİYARBAKIR'da, 4 yaşındaki çocuk pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek korkuluk demirlerine sıkıştı. Annesinin kollarından tuttuğu çocuk için mahalleliler pencere altında yorgan açtı, alt komşu ise pencereye çıkıp kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çocuk kurtarılırken o anlar bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 19 Ekim'de, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu, korkuluğu bulunan pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybetti ve korkuluk demirleri arasında sıkıştı. Çocuğunun sıkıştığını fark eden anne, koşup oğlunun kollarından tutarak, yardım istedi. Kadının sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli önlem için pencerinin altında battaniye açarken, kadının alt komşusu ise pencereye çıkıp, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylı merdivenle çocuğun sıkıştığı pencere çıktı. Ekipler, yaptıkları müdahalenin ardından korkuluk demirleri arasında sıkışan çocuğu kurtarıldı.

O anlar, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, -

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Balık tutarken gözüne saçma isabet etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde baraj kenarında balık tutan Serkan Meriç (39), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl'ün Boğazköy barajında meydana geldi. Barajda balık tutan Serkan Meriç (39), silah sesi duydu. Saniyeler sonra kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçma, Meriç'in sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Meriç, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Meriç, ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;-Olay yerinden detaylar-Yaralının hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Kılavuz Kavşağında meydana geldi. Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Akif Sayan'nın kullandığı 58 BG 966 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobildeki Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ömer Çelik itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Ömer Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Öte yandan, kaza nedeniyle Sivas-Erzincan yolunun gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü: -Kaza yerinden görnütüler-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Ödemişli üreticiye alternatif ürün lavanta olacak

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Belediye tarafından üreticilere alternatif ürün olarak lavanta sunulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Işıklı Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 dönümlük arazide lavanta bahçesi oluşturmak üzere ilk fidanlar protokol üyeleri ve davetlilerin de katılımıyla dikildi. Söz konusu arazide sadece lavanta değil biberiye, kekik ve defne yetiştiriciliği de yapılacağı bildirildi.

Ödemiş Belediyesi, 'Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı' kapsamında, 'Ödemiş-Naturalya Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Kurutma Tesisi Projesi' için bir süre önce İzmir Kalkınma Ajansı'na başvurdu. Ödemiş Belediyesi, bir yandan üreticilere alternatif ürünler sunmak için kolları sıvadı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin alternatif olarak yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmanın ilk adımı olarak Işık Mahallesi'nde Belediye'ye ait arazide lavanta fideleri dikildi. Etkinliğe, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Botanik ve Ağaç Bilimci Aydın Dinçaslan, belediye meclisi üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Işık Mahallesi sakinleri katılarak fideleri toprakla buluşturdu. Ödemiş Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız, çalışmayı bölge üreticisine örnek olma yönüyle değerlendirdiklerini belirtip, su sıkıntısının yaşandığı Işık Mahallesi'nde iklim ve toprak yapısına uygun tıbbi ve aromatik bitkileri tercih ettiklerini söyledi.

AGRO TURİZM ÖRNEĞİBotanik ve Ağaç Bilimci Aydın Dinçaslan ise Belediye'nin üreticiye örnek alternatif ürünler sunmasının agro turizmin de yolunu açacağını belirterek konuyla ilgili Fransa'dan örnekler paylaştı. Fransa'da lavanta yetiştirilen bölgelerde her şeyin lavanta renginde olduğunu ve ürünlerin de lavanta içerdiğine dikkati çekip, "Biz bunu bölgemize uyarlarsak burada lavanta bahçesinde fotoğraf çektirmek için gelen turistler burada işleri bittikten sonra o lavanta renklerine boyalı taş fırındaki ekmeği almalılar, lavantalı dondurmayı yemeliler ya da lavantalı keşkeği öğle yemeği yapmalılar. Bölge halkımız kazanırken, turistler de ayrılırken lavanta fidelerini alıp buradan gitmeliler" dedi. Işık Mahallesi'nde belediyeye ait yaklaşık 40 dönümlük arazide sadece lavanta değil biberiye, kekik ve defne yetiştiriciliği yapılacağını da kaydeden Başkan Eriş, "Bizim arazimiz çok. Biz bu araziye bir şeyler dikelim para kazanalım fikrinden çok: bir şeyler yetiştirelim, örnek olalım istiyoruz. Üreticimize 'Bak bu alternatif ürünler de var' demek istedik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Lavanta fidelerinin dikiminden görüntü-CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in projeyi tanıtması-Etkinliğe katılanlardan görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Okulun 2'inci katından atlayan genç kız, yaralandı

ÇORUM'da, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Ebru Y. (15) iddiaya göre 2'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaay göre, 1'inci sınıf öğrencisi Ebru Y., henüz bilinmeyen bir nedenle sınıfın penceresine çıktı. Arkadaşları tarafından ikna edilmeye çalışılan genç kız, 2'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek yaralanan genç kız, yaralandı. Öğrencilerin ihbarı ile okula gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ebru Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü DökümüOkuldan görüntüPolislerin inceleme yapmasıYaralı öğrencinin ambulansla hastaneye götürülmesiDetaylar

SÜRE: 1.30 DK (BOYUT 45 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Dövdüğü gelininin evini yaktı (3)

KAYINPEDER ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, gelini Fatma Selen Ö. ve oğluna ait evi yaktığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KOCAELİ

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Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı (2)

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Cenazeleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralılardan kamyonet sürücüsü Mehmet Akif Sayan ve Mevlüde Çelik'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

SİVAS

Kaynak: DHA