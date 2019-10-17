DHA YURT BÜLTENİ - 19

17.10.2019 17:18

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı. Karaman ile birlikte adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve başkan yardımcısı İrfan Sarı'nın savcılık sorguları sürüyor.

Hakkari Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim'de Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Karaman, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 isimden Cihan Kahraman, savcılık ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklandı. Yüksekova Belediye Remziye Yaşar ve İrfan Sarı'nın ise savcılık sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hakkari adliyesine önüne gelen, HDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar

Polis ekiplerinin Hakkari adliyesi çevresinde güvenlik önlemi almasıGenel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

==========================

Kırıkhan'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

HATAY Kırıkhan Kaymakamlığı, Kırıkhan Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından "Zeytin Dalından Barış Pınarına Fetih Duaları Etkinliği' için destek için dua programı düzenlendi.

Bayezıd-i Bistami Hazretleri Türbesi'nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kırıkhan'daki cami imamları Fetih Suresi ve hatimler okudu. Etkinlik, ilçe müftüsü Mekki Solmaz'ın duaları eşliğinde misafirlere yapılan ikramla sona erdi.

Görüntü Dökümü ------------------------Bayezıd-i Bistami Hz Türbesinde Fetih Suresinin İmamlar ve öğrenciler tarafından okunması -Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması -Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu'nun konuşması -Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe dua edilmesi

SÜRE: 05'42" BOYUT: 637 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

=============================

İGM'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek

BURDUR'da İl Genel Meclisi (İGM) üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla tek maddelik gündemle olağanüstü toplandı.

Burdur İGM Başkanı Murat Akbıyık'ın çağrısıyla olağanüstü toplanan mecliste ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanları da hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından parti grupları adına konuşmalar yapıldı.

Daha sonra konuşan İGM Başkanı Murat Akbıyık, PKK'nın 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi. Akbıyık, "Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ/PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı İl Genel Meclisi olarak destekliyor, operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. İl Genel Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin her daim yanındadır. Tüm Mehmetçiklerimize selam olsun" dedi.Akbıyık konuşmasını bitirdikten sonra asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Toplantıya katılanlarSaygı duruşu ve istiklal marşıMurat Akbıyık'ın konuşmasıAsker selamı vermesiDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

===================

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir araya gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bedenleriyle 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Drone havadan çekilen görüntü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan paylaşıldı.

Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline destek olmak için bir araya geldi. Etkinliğe katılan yaklaşık bin öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle, 'Barış Pınarı' yazısı oluşturup, dev Türk bayrağı açtı. O anlar, drone ile havadan görüntülendi. Etkinliğin sonunda öğrenciler hep bir ağızdan, "Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdı. Öğrenciler, asker selamı da verdi.

Oluşturulan bu koreografi ise, Plevne Marşı eşliğinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, 'Milas öğrencilerinin Mehmetçik'e selamı var' başlığıyla da paylaşıldı. Videonun sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Öğrencilerimiz, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla okul bahçelerinde yaklaşık bin kadar öğrenciyle 'Barış Pınarı' yazısını oluşturdu. Etkinlik sonunda bütün öğrencilerimiz hep birlikte asker selamı vererek, her Türk'ün asker doğduğunu ve Mehmetçik'in yanlarında olduklarını gösterdiler. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerin oluşturduğu koreografinin video klibinden görüntü

Haber- Kamera: Yunus Erman DOĞRUYOL/ MİLAS (Muğla)

===================

Bakan Gül: Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz (2)MANİSA'DAN AYRILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliye ziyaretinin ardından Manisa Valiliği'ne geldi. Valilik binası önünde protokol üyelerince karşılanan Bakan Gül, ardından şeref defterini imzaladı. Bakan Gül, daha sonra, Vali Ahmet Deniz ile makamında görüştü. Valilikte kısa bir konuşma yapan Bakan Gül, Manisa'nın köklü tarihiyle önemli bir adalet şehri olduğunu vurguladı. Manisa'nın önemli sanayi ve tarım kenti olduğunu belirten Gül, hükümetin buraya yatırımlarının süreceğini ifade etti. Programı kapsamında AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Gül, partilileriyle tek tek selamlaştıktan sonra 1453 Toplantı Salonu'na geçti. Bakan Gül, basına kapalı olarak partilileriyle konuştu. Bakan Gül'ün parti ziyareti sırasında AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer hazır bulundu. Ziyaretin ardından Bakan Gül, Manisa'dan ayrıldı. Karayoluyla İzmir'e hareket eden Bakan Gül'ün havayoluyla Ankara'ya gideceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bakan Gül'ün Valilik önünde karşılanmasıValilik Anı Defterini imzalamasıValilik makamı ziyaretiValilik makamında Bakan Gül'ün konuşmasıAK Parti Manisa İl Başkanlığı önünde karşılanmasıAK Parti Manisa İl Başkanlığı ziyaretiGenel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=======================

40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünün Osman tarlası mevkisinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin 7 kişi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.A., F.G. ve S.K. tutuklanma talebiyle mahkeye sevk edildi. Mahkeme ise 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüpheliler ifadelerinde "Su bulmak için kazdık" dedi.

Köylüler ise, kuyunun varlığından bahsedilen büyük mağaraya ve defineye ulaşmak için kazılmış olabileceğini öne sürdü. 40 metre derinlikteki çukurda su bulunmadığı da görüldü.

Öte yandan şüphelilerin 40 metre derinlikteki çukuru, jeneratör ile çalıştırdıkları kırıcı hiltiyle 20 günde kazdıkları ortaya çıktı. 10 metreyi kepçe ile kazdıkları, granit kaya tabakasını ise hilti ile deldikleri tespit edilen şüphelilerin, çıkan harfiyatı çuvallarla taşıdıkları belirlendi.

Yörede tarlası bulunan Hakkı Düşkün, "Dedelerimiz bize burada eski uygarlıkların yaşadığını ve tarihi bir mağara olduğu söylüyordu. Bu mağarada da büyük bir hazine olduğundan bahsediliyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaçak kazı yapılan alandan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

===========================

Tunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldü

TUNCELİ'de 1936 yılında Avusturyalı ve Alman mimarlar tarafından yapılan tarihi kışla, valilik tarafından 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Tunceli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne dönüştürüldü.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Tunceli bölgesinde bulunan 2 bin tarihi eserin sergileneceği bildirildi. Müzede incelemede bulunan Vali Tuncay Sonel, yakın zamana kadar harabe halde olan tarihi kışlanın restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve tarihi eserlerin yerleştirilmesiyle ziyarete açılacağını ifade etti. Vali Sonel, "1936 yılında Alman ve Avusturya mimarisiyle yapılan ve o vakitte askeri kışla olarak kullanılan bina birkaç yıl öncesine kadar çok kötü durumdaydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanımızın katkılarıyla yüklenici firmanın da çalışmasıyla burası çok güzel bir müze haline getirildi. Hem Tunceli'mize hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olsun. Yeni açılmasına rağmen 2 bin parça tarihi eserin sergilenecek olması çok önemli. Bölgemizin zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğu biliyoruz ve sergilenecek tarihi eserler ile bu gerçek bir daha kanıtlanmış olacak. Tunceli'de bir müzemiz eksikti. İlimize gelen vatandaşlarımız Tunceli'nin muhteşem doğasına hayran kalıyordu. Ama bir yanımız eksikti. O da müzeydi. Müzemiz tarihi eserlerin yerleştirme işlemleri tamamlanınca ziyarete açılacak" dedi.

Müzede tarihi eserlerin yanında alevilik inancı ve Tunceli'de 1938 olayları ile ilgili sözlü ve tarihi belgeler, kent florasında yer alan endemik bitki türleri, yöredeki yaban hayvanlarına ait silikon heykeller ile bir kütüphane ve toplantı salonları yer alacak.

Görüntü dökümü-----------------Müzenin dıştan görünüşüVali Tuncay Sonel'in müzeyi gezmesiValinin tarihi eserleri incelemesi ve bilgi almasıMüze içindeki silikon heykellerden görüntüValinin müze bahçesinde yaptığı açıklamaGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 650 MB

============================

Kaynak: DHA