DHA YURT BÜLTENİ-19

16.10.2019 18:17

Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek

DÜNYACA ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye 'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale'ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye'nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.

Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -

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Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu (2)AİLELERDEN ASKER SELAMIYLA MEHMETÇİĞE DESTEK

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu engellemek ve güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden asker selamıyla destek geldi.

Tek sıra halinde yan yana dizilerek ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçik'e asker selamıyla destek olan aileler, Barış Pınarı Harekatı'nda zafer için dua etti.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemi yapan baba Şehmus Kaya, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdiklerini belirterek, "Buradan Mehmetçik'e selam gönderiyoruz. Askerimize tam destek veriyoruz" dedi.

Ağrı'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe ise "Anneler ve babalar olarak Mehmetçiğimizi destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyorum. Türk bayrağı dalgalandıkça bizim vatanımıza bir şey olmaz" diye konuştu.

'KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR ONLARLIYIZ'

Oturma eyleminde yer alan Rauf Biçer de "Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimize kanımızın son damlasına kadar onların arkasındayız ve onları destekliyoruz onlara kanımızı borçluyuz Allah'ın selamı onların üzerinde olsun Allah yar ve yardımcıları olsun."

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş için oturma eylemini sürdüren Fahretin Akkuş da "Askerlerimiz Suriye'de biz hepimiz onları destekliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ni Allah'ın izniyle kimse yıkamaz" diyerek Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Evlat nöbetinde olan anneler de Mehmetçikler için alkış tuttu.

Görüntü Dökümü-------HDP il binasıAilelerin asker selamı durmasıBabaların mesajlarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

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Tabanca ile fabrika basıp, rastgele ateş açtı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Muammer S., boşanma davası açıp evini terk eden karısının kardeşine ait tekstil fabrikasına elinde tabanca ile basarak sağa sola rastgele ateş açtı. Fabrika çalışanlarının büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken, polis kaçan Muamer S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da emlak danışmanlığı yapan Muammer S.'nin iddiaya göre şiddet uyguladığı eşi bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk ederek 2 çocuğunu da yanına alarak Çerkezköy'deki yakınlarının yanına yerleşti. Mahkemeye başvuran eş, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu duruma öfkelenen Muammer S., 7 Ekim günü, eşinin kardeşi Ömer Ö'ye ait tekstil fabrikasını tabanca ile bastı. Güvenlik görevlilerini atlatıp içeriye giren Muammer S., fabrikanın yönetim katında odaları tek tek arayarak sağa sola rastgele ateş eden silahlı saldırganın kurşunlarından bazıları fabrika sahibi Ömer Ö.'nün odasının hemen yanında bulunan yemekhanenin duvarlarına isabet etti. Saldırıdan beş dakika önce yanındaki müşterisini uğurlayıp fabrikanın üretim bölümüne giden saldırının hedefindeki Ömer Ö. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken çalışan arasında büyük panik yaşandı.

Elinde tabanca ile rastgele ateşler açan Muammer S.'nin saldırı anları saniye saniye fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda Muammer S., tabanca ile ateşler ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Saldırı sonrası Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Fabrika içinde 22 boş kovan bulunurken, kurşunların duvarlara, camlara isabet ettiği belirlendi.

'AİLEME KİN BESLİYOR'Saldırı sonrası polise ifade veren fabrika sahibi Ömer Ö., kız kardeşinin boşanma arifesindeki eşinin sürekli aileyi tehdit ve rahatsız ettiğini söyledi. Ömer Ö. "Son yaşanan silahlı saldırı sonrası bu şahıs şahsıma ve aileme karşı kin beslemektedir. Baskın esnasında odamda olsaydım şuan hayatta olmayabilirdim. Daha önce çocuklarının bulunduğu okulda da benzer olaylar sergileyen bu şahısın mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararına rağmen bunu yapabilmesi akıl alır değildir. Bu saatten sonra benim, ailemin, fabrikanın çalışanlarının can güvenliğinden kaygı duymaktayım. İnanıyorum ki devletimiz kısa sürede faili firar olan bu şahsı bulacak ve gereğini yapacaktır" dedi.

Olayın ardından Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Muammer S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü(güvenlik kamerası)------------------------------Şüphelinin güvenlikten geçmesi Fabrikaya gelişi Genel müdürün odasını kurşunlaması Çalışanların panik anlarıŞüpheli elinde tabanca ileŞüphelinin fabrikadan kaçışı Detaylar

Haber: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabiliyor. Tek isteklerinin Ali'nin sınıfının giriş kata taşınması olduğunu söyleyen anne Gülüzar Dudu (49), okul yönetiminin bu tekliflerine sıcak bakmadığını ileri sürdü.

Oğlu Ali Demir'in ilkokul birinci sınıfa kadar hastalığını bilmediklerini anlatan Gülüzar Dudu, ilk belirtilerin yarı yıl tatilinde ortaya çıktığını söyledi. Ali'yi şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürdüğünü anlatan anne, "Ali'ye hemen ishal tedavisi uyguladılar. Ancak ishal, ilaçlara rağmen geçmiyordu. Bunun üzerine doktorlar ileri tetkik ve tahliller yaptı. Ali'nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğunu söylediklerinde neye uğradığımı şaşırdım, şoke oldum" dedi.

Ali'nin 7 yaşından bu yana tedavi gördüğünü ifade eden Gülüzar Dudu, "Yedi yaşında yürümesi bozuldu. Geçen yıl yani 13 yaşında tek başına adım atamaz hale geldi. Ben kolundan tutarak birkaç adım attırabiliyorum. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmamak için direniyoruz" diye konuştu.

20 BASAMAĞI 20 DAKİKADA ÇIKABİLİYOR

Alanya Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan oğlunun okulunda sorun yaşadıklarını öne süren ve bu konuda yardım isteyen anne Dudu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali okula ilk başladığında sınıfı 4'üncü kattaydı. Bizim durumu okul yönetimine bildirmemiz üzerine sınıf birinci kata alındı. Ama birinci kat bile Ali için çok zor, çünkü 20 basamak var. Adım atamadığı için basamak çıkamıyor. Bu nedenle yerde oturarak, sürünerek çıkabiliyor. 20 basamağı 20 dakikada çıkabiliyor. Sınıfına girişi de çıkışı da zor. Özellikle okul çıkışı mecburen tüm öğrencilerin okuldan çıkmasını bekliyoruz. Yoksa yerde oturarak basamakları inmek zorunda kalan oğlum, ezilir. Oysa binanın giriş katında bir sınıf olsa oğlum hiç zorlanmayacak."

SADECE İKİ BLOKTAKİ İKİ SINIF YER DEĞİŞECEK

Ali'nin sınıfının, okulun A bloğunda olduğunu dile getiren Dudu, "Bu bloğun giriş katında sanırım sınıf yok. Müdür odası, spor odası, bilgisayar odası ve mescit var. Ama B blok giriş katında sınıflar var. B blokta rampa da var. Sınıfı o bloğa taşınırsa Ali'nin çıkması zor olmayacak. Tek isteğimiz giriş katta bulunan bir sınıf ile Ali'nin sınıfının yer değiştirmesi. Bu kadar basit. Ama okul yönetimi sınıfları değiştirmek istemiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ali merdivenlerden sürünerek inerkenAnnesinin üzerini temizlemesiOkuldan gitmeleri

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Antalya-DHA)

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Meclis üyelerinden TSK'ya asker selamlı destek AFYONKARAHİSAR İl Genel Meclisi, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak için olağanüstü toplanarak, asker selamı verdi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi üyeleri olağanüstü toplandı. Meclis toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek vererek, sakerlere hep birlikte selam durdu.

17 ilçeden de 4'ü kadın toplam 50 meclis üyesinin katıldığı olaganüstü toplantıda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız" sloganı atıldı.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Bizler, konu ülkemiz olunca, konu TSK olunca, konu teröre karşı ortak bir harekat olunca, görüşlerimizi bir tarafa bıraktık. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. Biz de ülkemizin yanında olduğumuzu, TSK'nın yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bir araya geldik" dedi.

'BÖLGENİN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN ORADAYIZ'

İGM üyeleri adına MHP'li Üye Ahmet Zeki Ertürk tarafından okunan açıklamada, harekatın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğu bildirilerek, şöyle denildi:

"Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına almaya çalışan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır."

İGM üyeleri, daha sonra Mehmetçiğe asker selamı verdikleri fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Toplantı salonundan detayMeclis üyelerinden detaylarÇoban'ın konuşmasıGenel detaylarErtürk'ün konuşması

Meclis üyeleri asker selamı verirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA