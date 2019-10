Dha yurt bülteni - 19

11.10.2019 18:52

NUSAYBİN'E HAVAN MERMİLERİ DÜŞTÜ (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı. Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

Patlamadan kısa süre sonra yaşananlarVatandaşların telaşıAmbulanslarGenel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Selim KAYA, Ahmet AKKUŞ

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)AZEZ ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Derya Bakbak, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu.Şehit Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi memleketi Konya'ya, Şehit Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Cenaze törenine katılanlarCenazelerin getirilmesiÖz geçmişlerin okunmasıCenazelerin korgo uçağına konulmasıUçağın hareket etmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 535 MB

Dedektif gibi iz süren baba, oğlunu cezaevinden kurtardı

UŞAK'ta, iki grup arasında 26 gün önce çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Hasan Özkan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınıp, tutuklanan lise öğrencisi Erdal Ok'un (18) suçsuz olduğunu inanıp, dedektif gibi olayı araştıran babası Salih Ok (50) sayesinde 22 gün sonra cezaevinden kurtardı. Baba Ok'un, ulaştığı sürpriz bir görgü tanığı sayesinde, tespit ettiği yeni şüpheli C.G. ise suçunu itiraf edince, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Atapark yakınlarında geçen 15 Eylül'de, Sivaslı ilçesinin, Selçikler Beldesi'ndan gezmek için gelen inşaat işçileri ile bir grup genç arasında, iddiaya göre, 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Kavgada inşaat işçisi Hasan Özkan (24) bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından şüpheli olarak lise öğrencisi Erdal Ok gözaltına alındı. Ok, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oğlunun suçsuz olduğuna inanan 50 yaşındaki Salih Ok, bir dedektif gibi iz sürmeye başladı. Olay yeri ve çevresinde tek tek herkesle görüşen Salih Ok, iki hafta önce bir görgü tanığına ulaştı. Görgü tanığı, Özkan'ın bıçaklayan kişinin C.G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Salih O., avukatı aracılığıyla C.G., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Savcılığın talimatıyla polis C.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf eden C.G., tutuklandı. Suçsuz olduğu ortaya çıkan Erdal Ok ise geçen 9 Ekim'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.mağdur 'MAĞDURUZ'Oğlunu cezaevinden kurtaran Salih Ok, gece, gündüz demeden olayı araştırı, sonunda gerçeği ortaya çıkardığını belirtip, "Olay günü saat 01.30'da polisler, beni arayıp, oğlum Erdal'ı sordu. Ben de o gece oğlumun kız arkadaşının yanında olduğunu söyledim. Ertesi gün, polisler bu defa evimize gelip, yine oğlumu sordu. Neden aradıklarını sorduğumda, Atapark civarında cinayet işlendiğini söylediler. Ben de oğlumun o saatlerde kız arkadAşının evinde olduğunu söyledim. Daha sonra durumu oğluma anlattım. Bunun üzerine oğlum polis merkezine gitti. Sonra duydum ki, gözaltına alınmış. Ardından da adliyeye sevk edilip, tutuklanmış. Oğlumun suçsuz olduğuna inandığım için olayın peşine düştüm. Gece, gündüz demeden araştırdım. Sonunda, gerçek suçluyu bulup, yakalanmasını sağladım. O kişi şimdi cezasını çekecek. Oğlum boş yere 22 gün cezaevinde yattı. Boş yere cinayet işleyen kişinin ailesi olarak damga yedik. Mağduruz" dedi.'BABAM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMASA HALEN CEZAVİNDE OLACAKTIM'Olayın yaşandığı gün kız arkadaşının yanında olduğunu belirte Erdal Ok, "Polislerin yapamadığını, babam yaptı. Beni suçsuz yere cezaevine gönderdiler. Her ne kadar serbest kalmış olsamda, herkes beni 'katil olarak biliyor. Olay yerinde de hiç bulunmadım. Arandığımı duyunca da zaten polise de kendim gittim. İfademde, 'Suçsuzum, olay yerinde değildim' dedim. Ancak, buna rağmen tutuklandım. Boş yere hapis yattım. Babam gerçeği ortaya çıkarmasa daha da cezaevinde olacaktım. Kendisine, bana inandığı ve cezaevinden kurtardığı için teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Öldürülen Hasan Özkan'ın fotoğrafı-Salih Ok ve cezaevinden kurtardığı oğlu Erdal Ok'un parkta görüntüsü-Baba Salih Ok ile röp.-Cezaevinden kurtulan Erdal Ok ile röp.

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

Kamyonun çarptığı genç öldü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı Mustafa Bozoğlan (27), hayatını kaybetti.

Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında Mustafa Bozoğlan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozdoğan, hayatını kaybetti. Bozoğlan'ın cenazesi otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bozoğlan'ın intihar amaçlı kamyonun önüne atlamış olabileceği iddia edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırıkhan Topboğazı Jandarma Karakolu ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü-----------------------------Olay yerinden görüntüler-Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

SÜRE: 01'33" BOYUT: 174 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

Eş katili: Benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42) adliye girişinde, "Pişmanım" dedikten sonra "Benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdüö dedi.

Olay, Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Hakkı Aydın ile geçen yılın mayıs ayında evlendiği, Edremit Belediyesi'nin şirketi olan ED-BEL'de çalışan Işıl Aydın arasında, evde tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakkı Aydın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Işıl Aydın'a sapladı. Olay sırasında Hakkı Aydın da bıçakla yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Işıl Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hastanede tedaviye alınan Hakkı Aydın ilk ifadesinde, eşini annesine küfrettiği için öldürdüğünü söyledi. Işıl Aydın'ın, geçen aylarda yaşanan bir tartışma üzerine evi terk edip, Akçay ilçesine taşındığı ve Hakkı Aydın için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Geçen ay eşiyle barışan genç kadının uzaklaştırma kararını kaldırtıp, evine döndüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkı Aydın,Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından önce polis merkezine sorgusunun ardında da adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilere eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü. 'Yüz bin lira vermeden senden ayrılmayacağım.' 'Seni aldatmadan ayrılmayacağım.' 'Sen erkek misin?' 'Senin gibi erkek dünyada milyonlarca var' deyip, annem hakkında çok ağır kelimeler kullandıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hakkı Aydın'ın adliyeye sevkinden genel ve detay görüntü-Hakkı Aydın'ın adliyeye getirilişi sırasında konuşması-Adalet Sarayından detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),

Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşi tarafından 4'üncü kattaki evlerine kilitlendiğini iddia eden 35 yaşındaki S.K., polis gözetiminde itfaiyenin merdiven aracı ile tahliye edildi. Genç kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Bugün saat 16.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan S.K., eşini üzerine kapıyı kilitlemesi nedeniyle evde mahsur aldığını belirtip, yardım istedi. Bunun üzerine S.K.'nın Yedieylül Mahallesi, Spor Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Önce daire kapısını kırarak eve girilmesine karar verildi. Ancak, daha sora vazgeçen polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 4'üncü kattaki daireye ulaşıp, S.K.'yi balkondan indirip, kurtardı. S.K., bu sırada kendisini görüntüleyen polislere, "Kocam, annesini de alıp gitti. Ama, beni eve kilitledi. Bunu da bilerek yaptı" dedi.S.K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -S.K.'nin itfaiyenin merdiven aracı ile kurtarılması-Kurtarılan S.K.'nin kendisine görüntüleyen gazetecilere söyledikleri-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Sapanca'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin savrulup TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM yolu kavşağında meydana geldi. Kemal Baltacı yönetimindeki 34 BYF 886 plakalı otomobille Alkan Akyıldız'ın kullandığı 42 CUH 11 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, TEM yolundan ana yola çıkmak için bekleyen Nedim Çelikten (56) yönetimindeki 36 RY 6154 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Kemal Baltacı ile yanındaki Lütfiye Baltacı, minibüsteki Yücel Akyıldız, Yunus Akyıldız ve Cüneyt Çör yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntülerOtomobilden, minibüs ve TIR'dan görüntülerYol kenarına oturan yaralılardan görüntüYaralıların ambulansa konulmasıTIR'ın deposundan yakıt akması

Otomobilin çekiciye yüklenmesi

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

Kaynak: DHA