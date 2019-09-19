Dha yurt bülteni-19

19.09.2019 19:15

DİYARBAKIR POLİSİ, DEAŞ'IN PARA TRANSFER AĞINI ORTAYA ÇIKARDI

DİYARBAKIR'da DEAŞ terör örgütünün ülkeler arası para transferini yöneten kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda terör örgütüne gönderilmek üzere desteler halinde hazırlanmış döviz ile örgütün kullandığı 'Al-Haram' döviz zincirinin çalışma sistemi deşifre edildi.

Diyarbakır polisi; önceki gün İstanbul, Kahramanmaraş, İzmir, Kayseri, Hatay, Adana, Sakarya ve Bursa'da düzenlediği operasyonlarda 37 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 'Al-Haram' isimli döviz zinciri sistemi ile DEAŞ'lı teröristlere para aktardıkları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen 450 bin TL, 250 bin dolar, 19 bin euro, bir miktar altın ile para sayma makinalarına el konuldu.

'AL HARAM' SİSTEMİ

Al Haram para transfer sisteminin yer aldığı bilgisayar programını kullanan finansörler, ağırlığı Suriye'de bulunun DEAŞ'lı teröristlere kısa sürede para gönderebiliyor. Program sayesinde elde edilen günlük şifrelerle Türkiye ve Suriye'de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz bürolarına ulaşan örgüt mensupları, bu sayede istenilen miktarda para transferi yapabiliyor. Otomatik olarak günlük yenilenen şifrelere 'Al-Haram' sistemi sayesinde ulaşan terör örgütünün finansörleri, Suriye'deki paravan şirket sorumlusuna önce şifreyi, ardından geçilen paranın miktarını belirterek transferi gerçekleştiriyor.

PARAVAN ŞİRKETLERE KOMİSYON

Teröristler, 'yılsonu hesap kapama' adı altında kuryeler aracılığıyla sınırdan kaçak yollarla para taşıyor. Her iki ülkede bulunan paravan şirketler bu kuryeler aracılığıyla yılda bir kez yaptıkları kaçak para transferi ile sistemi otomatik olarak çalışır hale getiriyor. DEAŞ'a para transferi yapan paravan şirketlerin bu işlemlerden komisyon aldığı tespit edildi. Terör örgütünün başka ülkeler üzerinden aynı yolla Avrupa'da bulunan militanlarına da para transferi yaptığı ve kara para akladığı belirlendi.

ABD'DEN YAPTIRIM

DEAŞ'lı teröristlere ulaştırılan paraların 'bağış' adı altında toplandığı veya ailelerin gönüllü olarak yakınlarına gönderdiği paralardan oluştuğu öğrenildi.

44 ülkede kullanıldığı öne sürülen 'Al-Haram' döviz zinciri hakkında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım kararı alındı. MASAK uzmanları da bu para transferlerini mercek altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının ilerleyişi

-Operasyon anı

-Evlere giriş

-Evdeki arama

-Ele geçirilen paralar

-Paraların sayılması

-Baskın yapılan dükkan

-Dükkandan çıkan paralar

-Paraların sayılması

-Para sayma makineleri

DİYARBAKIR, -

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Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)

'ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM'

Kırklareli'de boşanma davası süren eşi Erkan A.'nın küçük oğlu Kerem'i icra yoluyla alınan Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Rukiye A., oğlunun elinden alınmasının çocuk açısından çok kötü bir durum olduğunu söyledi. Çocuğunun bozuk olan psikolojisini yeni düzelttiğini anlatan Rukiye A., "Çünkü uzun zamandır, 9 aydır özellikle biz çok kötü şeyler yaşadık. Babası tarafından ağabeyi kaçırıldı. 9 aydır ağabeyini görmüyordu. Babasının bana şiddetlerini, beni düşürdüğü durumların hepsine tanık, şahit oldu. Pazartesi günü de babası icra kararı çıkararak oğlumu zorla elimden aldı. Adliyeye gittiğimizde de darpla, beni kelepçeleyerek, çocuğumu sürükleyerek götürdüler. Bunun dışında ben yine Kırklareli'ne Erkan A.'ya gittim. Çocuğu yine icrayla geri alayım diye. Çünkü görüş günleri artık bendeydi. Ama çocuğu kaçırmıştı. Ağabeyine de aynı şeyi yapmıştı. Oğlumu kaçırmıştı ve bana uzun zaman göstermemişti. Çocuğu zaten doldurmuştu. Küçük oğluma da aynı şeyi yapıyor. Büyük oğlum ve küçük oğlumu Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın bir şekilde bana göstermesini istiyorum. Yani ben çocuklarımı istiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARINI DA SİLAH OLARAK KULLANIYOR'

Erkan A. ile aralarında ne geçerse geçsin, anne ve baba olmaları gerçeğini hiçbir şeyin değiştiremeyeceğine işaret eden Rukiye A., şunları kaydetti:

"Onun savaşı benimle. Gerçekten sağlıklı bir baba olsaydı bunu anlayabilirdi, çocuklarına bunu yaşatmazdı. Çünkü o da benim nasıl bir anne olduğumu çok çok iyi biliyor. İsteğim sadece sesimin duyulması. Ben bir öğretmenim. Özellikle zaten Kerem'in öğretmeniyim. Kerem 1. sınıfa başladı ve benim sınıfımda. Çocuğumun okulu, eğitimi yarım kaldı. Oradan Kırklareli'ne taşındı, götürüldü. Annesine karşı doldurulacak, biliyorum ben bunu. Çünkü babasının savaşı benimle olduğu için çocuklarını da silah olarak kullanıyor. Başka hiçbir amacı yok. Çocuk sevgisidir, çocuk özlemi değil ondaki. Buna bir son vermesi gerekiyor. Önce kendisinin tedavi olup, sağlam bir birey olması, psikolojisinin sağlam bir birey olması, akıllı, mantıklı ve sağlıklı düşünebilen bir birey olması gerekiyor ki böyle bir insana çocuk teslim edilsin. Bu adaletin de böyle bir babaya bildiği halde çocuk teslim etmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Kesinlikle buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Rukiye A.'nın açıklamaları

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya),

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Mardin'de avukat çifte saldırıyla ilgili 1 tutuklama

MARDİN Barosu'nca her ikisi de avukat olan İbrahim ve 8 aylık hamile eşi Özlem Dündar'ın, evlerinin önünde, takip ettikleri davanın taraflarının saldırısına uğraması kınandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise olayın terör saldırısı olmadığı, 1 çocuğun tutuklandığı, 2 kişinin adli kontrolle serbest kaldığı belirtildi.

Mardin Barosu'na kayıtlı olan avukat çift İbrahim ve 8 aylık hamile eşi Özlem Dündar, 17 Eylül Salı günü akşam saatlerinde, evlerine giderken, takip ettikleri davanın taraflarının saldırısına uğradı. İbrahim Dündar, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, eşi Özlem Dündar ise dövüldü. Saldırının ardından hastaneye götürülen Dündar çifti, tedavilerinin ardından dün taburcu edildi.

Dündar çiftinin saldırıya uğramasının ardından Mardin Barosu'na kayıtlı yaklaşık 50 avukat, yaptıkları basın açıklamasıyla meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınadı. Mardin Adliyesi önünde açıklama yapan Baro Başkanı Çelebi Araz, "Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Yapılan saldırı sadece meslektaşlarımıza değil savunma mesleğine, baromuza ve savunma yılmaz neferleri olan Mardin Barosu'nun her bir ferdine yapılmıştır. Yapılan bu hain saldırı meslektaşlarımızın takip ettiği bir dosya nedeni ile mesleki faaliyetlerinden kaynaklı bir saldırı olduğu açıkça ortadadır. Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki avukat, bir davanın ya da çekişmenin tarafı değildir" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, olayın terör saldırısı olmadığı, olaya karıştığı tespit edilip, gözaltına alınan 1 çocuğun tutuklandığı, 2 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

Açıklamadan görüntü

Haber Kamera Nezir GÜNEŞ/ MARDİN

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 350 MB

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Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, barınaktaki balıkçı teknesinde kaçak mazot olduğu ihbarını aldı. Dün gece saatlerinde tekneye yapılan baskında, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak mazot, İl Özel İdaresi yetkililerince tankerle tekneden alındı. Olayla ilgili emniyete götürülen tekne kaptanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-Sahil güvenlik ekibinin teknede çalışması

-Akaryakıttan numune alması

-Limandan detay

Süre: (1: 04) Boyut: (120 MB)

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Çanakkale'de 72 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 72 kaçak göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi köyü, Sokakağzı koyunda şüphelendikleri bir minibüs ve kamyoneti durdurdu. Durdurulan araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Operasyonda ayrıca kamyonet ve minibüse el konulurken, 2 aracın da sürücüsü insan kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin sorgusu Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Ayvacık'ta yöresel yemek yarışması düzenlendi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi. 38 yöresel yemeğin görücüye çıktığı etkinlikte yöresel el dolması ile birinciliği Esra Kozak kazandı.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen yarışmada yöresel tadlar sergilendi. Yarışmaya ilçeden ve köylerinden 38 kişi katıldı. Ayvacık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'in de jüri üyeliği yaptığı yemek yarışmasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nden öğretim görevlileri ve bir usta aşçı en güzel yemeği belirlemeye çalıştı. 38 yöresel yemek arasından yöresel el dolması ile Esra Kozak birinciliği kazanırken, keşkek ile ikinciliği Ayşe Dömeke ve çeşnili güveç ile üçüncülüğü de Fatma Özkol kazandı. Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü sebebiyle 3 günlük bir festival düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Bu yıl bu kurtuluş şenliğimizi 3 güne yaydık. Zeytin ve zeytinyağımızı bu festivalde sergiledik. Bugün yöresel yemek yarışması düzenledik. Amacımız burada yarışmaktan ziyade yöresel ürünlerimizin, tatlarımızın adını duyurmak, bunları tanıtmak. Bu amaçla bu etkinliği düzenledik. Güzel de oldu. Yine yöresel yemeklerimizin yanı sıra yöresel kıyafetlerimiz ve eşyalarımız da burada sergileniyor. Karakovan balı, süt reçeli gibi köylerdeki üreticilerimizin yaptığı ürünler burada sergileniyor. Burada kurulan stantlara özellikle köylerden gelen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Bu stantlar 3 gün burada kalacak. Herkesi bekliyoruz. Eski adetlerimizi burada vatandaşlara anlatıyoruz. Gelin kızdan damada giderken götürülen kalbur bastı tarzı tatlılar burada sergileniyor. Yeni neslin de bu adetleri duymasını ve devam ettirmesini de istiyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerimizi tüm Türkiye'ye duyurmak için gelecek yıllarda etkinliğimizi büyüterek, genişleteceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yöresel yemek yarışmasından görüntüler

-Yemek stantlarından görüntü

-Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röp

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),



Kaynak: DHA