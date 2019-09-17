Dha yurt bülteni-19

17.09.2019 17:55

Kampüsteki kazada ölen Sezen için üniversitede hazin tören (2)

GENÇ KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yolun karşısına geçmek istediği sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23), Çiğli ilçesindeki Yaka Mahallesi Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazında, baba Metin Zambak ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Kevser Zambak ise cami bahçesine gelemedi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, acılı baba Metin Zambak'ı bir an olsun yalnız bırakmayıp, teskin etti. Sevilen öğrenci Sezen Zambak'ın arkadaşları ve akrabaları ise üzerine Türk bayrağı örtülü olan, yemeni ve karanfiller bırakılan tabutun başında nöbet tuttu. Baba Metin Zambak'ın, kızının tabutuna son kez sarılması, yürekleri burktu. Helallik alınmasının ve cenaze namazının kılınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Çiğli Mezarlığı'na defnedildi. Genç kızın, dedesinin mezarının üzerine defnedildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zambak'ın gözü yaşlı babasından görüntü

EÜ Rektörü Necdet Budak'ın, babayı teskin etmesinden görüntü

Baba Metin Zambak'ın kızının tabutunu okşamasından görüntü

Cemaatten genel görüntü

Tabuttan görüntü

Namaz kılınmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

=================================

Afrin'de çocuklar için 'Yaza Veda' şenliği



Suriye'nin Afrin ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, öksüz ve yetim yaklaşık 350 çocuk için Yaza Veda Şenliği düzenlendi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca düzenlenen Yaza Veda Şenliği'ne, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve İHH gönüllüleri katıldı. Şenlikte Suriyeli çocuklar, lunaparkta doyasıya eğlendi, yöresel oyunlar oynadı.

Yapılan şenliğin çocuklar için çok önemli olduğunu söyleyen Yasin Aktay, "Günümüzde savaşın en ağır faturalarını maalesef çocuklar ödüyor. Bazı çocuklar hayatını dahi kaybedebiliyor. Hayatta kalanlar ise büyük travmalar yaşıyor. Bu nedenle İHH tarafından düzenlenen bu tür etkinlikleri çok önemli buluyorum. Tüm vicdan sahibi insanlar bir şekilde bu bölgelere gelip buralarda öksüz ve yetim çocuklarımızla vakit geçirmeliler" dedi.

İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise "Çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi. Suriye'nin bazı bölgelerinde halen savaş hüküm sürse de Afrin'de normale dönüş çabalarının olumlu etkilerini çocuklar üzerinde görüyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Eğlenceden görüntüler

-AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın konuşması

-İHH Koordinatörü Ruhi Ademoğlu'nun konuşması

-Çocukların eğlenmesi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

=============================

Diyarbakır'da bağ bozumu ve badem hasadı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla bağ bozumu ve badem hasadı yapıldı.

Dicle ilçesine bağlı kırsal Bademli köyünde bağ bozumu ve badem hasadı törenle yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Tarım İl Müdürü Mustafa Ertan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan hasat töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çağdaş tarım projelerinde daha çok ürünün hasat edildiğini söyledi. Diyarbakır'ın tarım alanında Türkiye ve dünyada iddia sahibi olacağını söyleyen Vali Güzeloğlu, "Bu mahallede yetişen ürünler de ne kadar bereketli ve ne kadar zengin bir toprağa sahip olduğumuzu gösteriyor. Buradaki çiftçi kardeşlerimizin emeği ve alın teri de var. Burada yetişen ürünlerin hepsi doğal, organik ve iyi tarım uygulamaları. Kimyasal bir girdiden ve kimyasal mücadeleden bağımsız yapılarak elde edilen ürünler. Hem insan sağlığı için hem de çevreye zarar vermeden yapılan bir üretim için çok güzel çalışmalar" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞACAK'

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve tarım ile ilgili bütün daire başkanlıkları çiftçi ve üreticilere her zaman destek olacağını ifade eden Vali Güzeloğlu, "Organik tarımda sertifikasyon ücreti, fidan, gübre ve temel girdi desteklerine kadar bunların hepsini çiftçilere aktaracağız. Özellikle kooperatif örgütlenmesinde, başarılı kooperatiflerimiz var. Sıkıntıda olanlar da var onları da biliyoruz. Şimdi bunları içine katacak, her bir ürünü üretildiği yerden dünyada talebi olan pazarın son tüketicisine kadar götürecek bir zinciri kuracağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler, üzüm bağına inerek hasat topladı.



Görüntü Dökümü

----------

Köyden görüntü

Vali Güzeloğlu'nun gelişi

Vali ve beraberindekilerin bağda gezmesi

Bağda üzüm hasadı yapılması

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=============================

Antalya'da orman yangını (1)



Antalya'nın Serik ilçesinde, yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahaleye başlatıldı.

Serik'e bağlı Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Namık Kemal KILINÇ (Antalya),

===========================

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama



Aksaray'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1660 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Gökhan S. (33) ve yanındaki Çelebi Y. (54), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirilip, piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, uyuşturucu hapları Göknar S.'nin getireceğini belirledi. Gökhan S.'nin kullandığı otomobili takibe alan polis, Aksaray kent merkezi girişinde aracı durdurdu. Eğitimli köpekle otomobilde yapılan aramada, farklı noktalarına gizlenmiş 1660 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gökhan S. ve yanındaki Çelebi Y., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------

-Köpekle araçta arama yapılması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

======================================

Ford, otonom konvoy projesini tanıttı



Ford Otosan ve Avusturya merkezli otomotiv danışmanlık firması AVL'nin iş birliğiyle geliştirilen ve araçların birbirini sanal olarak takip ettiği program olan 'platooning-otonom konvoy' projesi tanıtıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tesislerinde düzenlenen tanıtıma, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach katıldı. Otonom kamyonlar üzerinde çalışan, gösterimini yapabilecek bir prototip ürüne sahip olan dünyadaki sayılı kamyon üreticilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarıyla gerçekleştirilen teknolojiyi artık yolda da test ettiklerini söyledi.

Projenin, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edeceğini kaydeden Gökçelik, "Geçtiğimiz yıl AVL ile güçlerimizi birleştirerek, 'platooning - otonom konvoy' teknolojisi geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza başlamıştık. Bugün, otonom kamyonlar üzerinde çalışan, bu alana yatırım yapan ve en önemlisi gösterimini yapabilecek bir prototip ürüne sahip olan dünyadaki sayılı kamyon üreticilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarı ile gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi artık yolda da test ediyoruz. Ülkemizde bir ilk olan bu proje, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek. İlk aşaması tamamlanan Ar-Ge iş birliği projemizde, ağır ticari araçlar alanında kaydettiğimiz gelişmeler, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada otonom taşımacılığın hayata geçirilmesinde bir temel teşkil edecek. Bu Ar-Ge projesi karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akılllı ulaşıma olanak sağlayacak. Projenin sonraki safhalarında ve uzun vadede 'SAE-Seviye 4' Otonom sürüş fonksiyonlarını geliştirmeyi ve Uçtan-Uca (Hub-to-Hub) Otonom Otoban Taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruzö dedi.

AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach ise platooning teknolojisinin çok faydaları olacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu, otonom sürüşe geçişin, taşımacılığı daha düşük maliyetli ve güvenli hale getirmesi ve sürücü eksikliğine bir çözüm olması anlamına geliyor. Platooning modunda ilerleyen filo, trafiği engellemenin aksine, trafik akışını düzenleyecek ve kamyonların birbirini yakın takip etmesi sayesinde otoyolların araç kapasitesini artıracak. Konvoya ait olmayan araçların sollama yapabilmeleri veya otoyol çıkışlarını kullanabilmeleri için, konvoydaki araçlar otonom olarak aralarındaki mesafeyi artıracak ve araya girmek isteyen araçlara müsaade edebilecek. Ek olarak, platooning sayesinde araçlar birbirini çok yakından takip edebilecek ve maruz kaldıkları ortalama rüzgar direncinin azaltılması ile yakıt tasarrufu sağlanabilecekö diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ford Trucks'ın yeni çekicisi F-MAX üzerindeki 'Platooning-otonom konvoy' teknolojisi test edildi.

PROJE NASIL ÇALIŞIYOR?

Projeye göre TIR ve kamyonlar sanal olarak platooning teknolojisiyle birbirine bağlanacak. Konvoyun en önündeki lider adı verilen ağır taşıtın hızına göre diğer araçların sürücüleri herhangi bir müdahale de bulunmadan takip mesafesini ve hızı lider araca göre otomatik olarak ayarlanacak.

Görüntü Dökümü

------------

-Tanıtıma katılanlar

-Genel Müdür Yardımcısı Gökçelik'in sunumu

-AVŞ Başkan Yardımcısı Dreisbach sunumu

-Programa katılanlar

-Projenin uygulanması ve testi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA