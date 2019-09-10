Dha yurt bülteni-19

10.09.2019 17:31

Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest (3)



EŞİNİN CENAZESİNE AMBULANS HELİKOPTERLE GELDİ

Niğde'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, ailesi ve meslektaşları katıldı. Tedavi gördüğü Niğde'den ambulans helikopterle getirilen Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi Zuhal Karabörk için kılınan cenaze namazında ön safta yerini aldı. Namazdan sonra Zuhal Karabörk'ün cenazesi omuzlara alınarak götürüldüğü Şabablı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan Zuhal Karabörk'ün 2 kızı ile damadı ise Niğde'deki tedavilerinin devam etmesi nedeniyle cenazeye katılamadı.

Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürünün sedye üstünde görüntüsü

Cenazenin tabutla getirilişi

Cenaze namazı

Emniyet müdürünün dua etmesi

Tabutun cemaat tarafından götürülmesi

Caminin tabelası

Cami önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Efendi ERKAYIRAN-Can ÇELİK/ KADİRLİ(Osmaniye),

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Yetiştirme yurdunda kız çocuğu, erkek çocuğunu dövüp merdivenden sürükledi



Antalya'da, yetiştirme yurdunda kalan kız çocuğu A.N.E. (15), aynı yurtta kalan erkek çocuğu D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını duvara vurarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan A.N.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.V.P. ise hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, pazar günü, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., bilinmeyen nedenle diğer çocukların yanında, erkek çocuğu D.V.P.'yi dövmeye başladı. Çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., başını da duvara vurdu. Bu sırada yurt görevlileri, erkek çocuğunu A.N.E.'nin elinden kurtardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yurt dış plan

hastane dış plan

Adliye dış plan

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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İzmir'de, 4 ton kaçak mazot ele geçirildi



İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 4 ton 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent semtindeki Egemenlik Mahallesi'nde bulunan TIR ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, garajdaki eklentiler içinde plastik tanklarda 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış yaklaşık 4 ton kaçak mazot buldu. Ayrıca bu yakıtın araçlara aktarılması için kullanılan elektrikli pompa mekanizması ele geçirildi. Kaçak mazotla ilgili gözaltına alınan K.Ç., emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü

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Tankerlerde yapılan incelemeden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Beyincik erimesi hastası Aysima için kampanya

Antalya'da Aysima Topal'a (4,5), dört ay önce ölümcül bir sinir hastalığı olan Nöronal Seroid Lipofuksinoz (NCL- beyincik erimesi) teşhisi konuldu. Aysima'nın tedavisi bir yıl boyunca ayda iki doz verilmesi gereken ve fiyatı 702 bin euro olan ilaç, Türkiye'de bulunmuyor. Aysima'nın ilacını alabilmesi için Antalya Valiliği izniyle yardım kampanyası başlatıldı.

Bursa'da 5 yaşındaki Zeynep Sargın ile gündeme gelen NCL hastalığı, Türkiye'de toplam 76 çocukta görüldü. Bunların 7'si ilaçlı tedavi edilebilir düzeyde. Ancak maliyeti çok yüksek olduğundan aileler ilacı alamıyor. 14 tipi bulunan ve sadece Tip 2 hastaların tedavi edilebildiği hastalık, yaklaşık 4 önce Antalya'da babası kamu görevlisi, annesi ev hanımı Aysima Topal'da da ortaya çıktı.

AYDA İKİ DOZ

Yaklaşık bir yıl önce epilepsi nöbetleri geçiren Aysima'yı birçok doktora götürdüklerini anlatan anne Şule Topal, dört ay önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, NCL Tip 2 hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi. Aysima'nın tedavisi için ayda iki doz verilmesi gereken ilacın ise yurt dışından getirilmesi gerektiğini belirten Şule Topal, "Sağlık Bakanlığı ilaç için onay verdi fakat SGK karşılamıyor. Ayda iki doz verilmesi gereken ilacın aylık masrafı yaklaşık 60 bin euro ve biz bunu karşılayamıyoruz" dedi.

VALİLİK İZNİYLE YARDIM KAMPANYASI

Yeterli maddi durumları olmadığı için Antalya Valiliği'nden izinli yardım kampanyası başlatıldığını belirten Şule Topal, bir yıl kullanılması gereken ilacın yıllık tutarının ise 702 bin euro, yani 4, 5 milyon TL civarında olduğunu dile getirdi. Hastalık nedeniyle Aysima'nın beyinciğinin her geçen gün erimeye devam ettiğini ve her gün bir fonksiyonunu kaybettiğini belirten anne Topal, Aysima'nın yaşaması için bu ilaca ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DE 7 HASTA ÇOCUK VAR

Şule Topal, Türkiye'de tedavi edilebilecek durumda NCL Tip 2 hasta sayısının şu an 7 kişi olduğunu belirterek, bu konuda da yardım çağrısında bulundu. Anne Topal, "Aysima'nın tedavisi başlamazsa ileride göremeyecek, fonksiyonlarını kaybedecek. Yavrumuzun tedavisi için devlet büyüklerimizin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

ZİRAAT BANKASI HESABI AÇILDI

Antalya Valiliği izniyle Aysima için açılan yardım kampanyası kapsamında Ziraat Bankası Aspendos Bulvarı Şubesi'nde bir hesap açıldı. Bir yıl sürecek yardım kampanyasında yaklaşık 4,5 milyon TL'lik yardım toplamak suretiyle ilacın alınması ve tedavisinin yapılması için sorumlu bir kurul oluşturuldu. Aysima için ilacın maliyetini karşılayacak düzeyde yardımlar yapılması ve ilaç alınması halinde ise tedavi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aysimanın detay görüntüleri

-Aysima oyuncakları ile oynarken görnütüsü

-Aysimanın kardeşinin görüntüsü

-Anne ile röp

-Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği



Konya'da 5 katlı apartman, geniz yakan koku nedeniyle tahliye edildi. İnceleme yapan AFAD'ın KBRN ekipleri kokunun apartman koridorlarına sıkılmış biber gazı kaynaklı olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Gufran Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Keskin ve geniz yakan koku nedeniyle apartman sakinleri, panikleyerek binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğal gaz görevlileri geldi. Yapılan incelemede apartmandaki kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine AFAD'ın KBRN ekipleri apartmana sevk edildi. Ekipler ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede hiçbir bulguya rastlayamadı. Apartmandaki kokunun koridorlara sıkılmış biber gazı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-AFAD'ın KBRN ekiplerinin apartmana gelişi

-özel elbiseler giyen ekiplerin apartmanda inceleme yapması

-Apartmanda yaşayanların olayı anlatması

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, )

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Jandarma servis araçlarını denetledi

Antalya Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri 2019- 2020 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasıyla taşımalı sistemiyle kırsal mahallelerden gelen öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlere başladı. Korubaşı Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri şoförleri denetlerken, öğrencilere de trafik konusunda bilgi verildi.

Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı. Jandarma ekiplerinin yıl sonuna kadar denetimlerinin süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmadan görüntü

Servis araçlarının gelişi

Jandarmanın durdurup, denetlemesi

Öğrencilere trafik kurallarının anlatılması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

Kaynak: DHA