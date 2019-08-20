DHA YURT BÜLTENİ-19

20.08.2019 23:36

Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında aile fertleri bir birlerine ait araçları yakmaya çalıştı, 1 kamyonet yanarak hasar gördü.

İlçeye bağlı Kurudere Mahallesi'ndeki Belediye Kullar Düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki eşitli hastanelere sevk edildi.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılmaz hale geldi. Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devlet Hastanesi

- Hastanede alınan geniş güvenlik önlemi

- Acil girişinde hareketlilik

- Yaralının sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu



Sivas'ın Kangal ilçesinde traktörün arkasına iki köpeği zincirle bağlayıp koşturan bir kişi vatandaşlarca görüntülenerek Valiliğe ihbar edildi. Valiliğin talimatıyla köpekleri zincirleyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kangal ilçesinde bir traktörün arkasına zincirle bağlı iki kangal köpeğinin karayolunda koşturulduğunu gören diğer sürücüler cep telefonu ile olayı kaydedip durumu sosyal medya üzerinden Sivas Valiliği'ne bildirdi. Valilik tarafından yapılan araştırmalar sonucu traktörün arkasına köpeği bağlayıp eziyet eden kişinin, ilçeye bağlı Külekli köyünde oturan M.A.(43) olduğu belirlendi. M.A. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanuna uyarınca yasal işlem yapılarak para cezası uygulandı. Sivas Valiliği, olayı ihbar eden vatandaşa tda eşekkür ederek, konunun hassasiyetle takip edildiğini, bu ve buna benzer hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü:

-Köpeklerin traktör arkasında koşturulması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Kayseri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kayseri-Sivas karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Sarımsaklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Barış Bayer (44) hakimiyetindeki 38 YV 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil içinde bulunan sürücü Barış Bayer ile yolcular Merve, Samet, Arda Bayer, Esra Özsoy, Gül Çay ve Huriye Bahçebaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-kamera: Özer KAYA,KAYSERİ,DHA

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Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil, işçi servisi yapan minibüsle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 318 Sokak'ta meydana geldi. Recep Beşparmakkaya yönetimindeki 20 APC 47 plakalı otomobil ile Alaaddin Tavşancı (57) yönetimindeki 20 EC 286 plakalı işçi taşıyan minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazada, sürücüler Tavşancı ve Beşparmakkaya ile minibüste bulunan işçiler, Ali Yığın (32) ve Mehmet Yeşil (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salğlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK'

Kazadan yara almadan kurtulan işçi Yüksel Yeşil (58), "Buna da şükrediyorum. Allah korusun hepimiz ölebilirdik. Kavşaktan geçerken otomobille çarpıştığımızı hatırlıyorum. Daha sonra minibüsümüz devrildi. Çok korktum. Kazanın ardından sol kapıdan dışarı çıktım. Burnum bile kanamadan kazayı atlattımö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden genel görüntüler

-Devrilen minibüsten görüntü

-Otomobilden görüntü

-Çevredeki polis ekipleri ve vatandaşlardan detaylar

-Kazayı yara almadan atlatan işçi Yüksel Yeşil ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Cemal A. (33) iddiaya göre yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çalışmaları sürerken yaşadığı heyecan ve stres nedeniyle çatıda bayılan Cemal A., yapılan müdahale sonrasında indirildi.

Olay Körfez ilçesinde bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Cemal A., 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Cemal A.'yı çatııda gören vatandaşlar durumu polise bildiridi. Olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin aşağıdan yaptığı ikna çabaları devam ederken yaşadığı strese ve heyecana dayanamayan Cemal A. çatıda bayıldı. Bunun üzerine itfaiye hemen merdiveni çatıya kadar uzattı ve diğer taraftan da binanın içinden vatandaşlar çatıya çıktı. Bayılan Cemal A., zsağlık ekibinin müdahalesinin ardından çatıdan indirildi. Ambulansa alınan Cemal A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Bayılan şahsın indirilmesi

-Ambulansa alınması ve detaylar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),



Kaynak: DHA