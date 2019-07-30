DHA YURT BÜLTENİ - 19

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Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Baysal (55) ve Hüsniye Baysal (54) ile oğulları Eren Baysal (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pertek çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan çevreyoluna girmek isteyen Ahmet Baysal yönetimindeki 24 EA 204 plakalı otomobil, güvenlik korucusu Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 804 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Hüsniye Baysal olay hayatını kaybederken, eşi Ahmet Baysal, oğlu Eren Baysal ve yakınları Hüseyin Emik ile diğer otomobilin sürücüsü Sait Şirin yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Baysal ve oğlu Eren Baysal doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Baysal çifti ile oğullarının cesedi otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Tunceli Devlet Hastanesi

Hastaneye gelen ambulanslar

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Marketteki sapık aranıyor (2)

MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.

Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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AVM'deki bankamatikten para çekmesi(ikinci sırada kareli gömlek giyen kişi)

Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

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Fındık işçilerinin taşındığı minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı, sürücü kaçtı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, fındık işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Lice ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Karadeniz bölgesine fındık işçilerinin taşındığı Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı minibüs, Diyarbakır-Bingöl karayolundaki Abalı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Lice Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, minibüs sürücüsü Mehmet Elma'nın kazanın ardından kaçtığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Kazanın meydana geldiği bölge

Kaza yapan minibüs

Ambulanslar

Yaralıların hastaneye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Emrah KIZIL-Aziz ÖNAL Kamera: DİYARBAKIR,

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Aydın'da 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir kamyon ve iki otomobilin çaprışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Söke-Milas karayolu Didim Akbük kavşağında meydana geldi. Söke yönünden Didim istikametine giden Mustafa Yıldız yönetimindeki 65 NE 723 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre kavşağa hatalı giriş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelmekte olan Nazmi Öncü idaresindeki 09 S 9707 plakalı otomobil ile Nihat Yılmaz idaresindeki 09 YA 779 plakalı otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kaza sonrası kavşak savaş alanına dönerken, bir süre trafik akışı durdu. Çevredeki sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 09 S 9707 plakalı otomobilde bulunan Nazmi Öncü ile eşi Fahime Öncü, 09 YA 779 plakalı otomobilde ise Nihat Yılmaz yaralandı. Otomobildeki yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İslam KELEŞ/AYDIN,





Kaynak: DHA