DHA YURT BÜLTENİ - 19

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası



ÇORUM'da, caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile ayrılan kadınlar, emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Çorum'da yetiştirme yurduna verilen erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplendi. Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise 'çocuğumu bana verin' diyerek tepki gösterdi, taraflar arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine caddeye polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kadınlar, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarafların cadde ortasında tartışması

-Polisin devreye girmesi

-Kalabalık

-Şahısların polis otosuna bindirilmesi

Detaylar

(SÜRE: 1. Dk 51 sn.) (BOYUT 252 MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, - OSMANİYE'de, iş makinesi yüklü kamyonun arkadan çarpmasıyla hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kadirli yolu üzerinde meydana geldi. Yakup K. yönetimindeki iş makinesi yüklü 80 EU 4016 plakalı kamyon, iddiaya göre yolun sağında park halinde bulunan Abdullah Ü.'ye ait 01 Y 1237 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kamyonun altına alıp, sürüklediği ve içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıkmayı başaran 4 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açılırken, kamyon sürücüsü Yakup K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Hurdaya dönen otomobilden görüntü

Kazaya karışan kamyondan görüntü

Süre: 00'33" Boyut: 62 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Tarım arazilerine inen domuz sürüsünü, çiftçiler görüntüledi

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde tarım arazilerine inen domuz sürüsü, çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda domuzun bulunduğu sürünün çıkardığı toz bulutu ise dikkat çekti.

Serinhisar ilçesinde, çok sayıda domuzun bulunduğu sürü, mısır ve nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği Katırlısuyu mevkisine geldi. Bölgede hasat işlemlerini tamamlayan çiftçiler, çevredeki köpeklerin havlama sesleriyle birlikte tarım arazilerine giren domuz sürüsünü gördü. Çok sayıda domuzun olduğu sürünün ovada çıkardığı toz bulutu dikkat çekerken, domuzların koşarak ilerlemesi çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Domuz sürüsünün toz bulutu çıkartarak ilerlemesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA