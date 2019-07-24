DHA YURT BÜLTENİ-19

Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (4)

'AFET BÖLGESİ' KAVRAMI SEHVEN YER ALMIŞTIR

Düzce Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin 'Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurmasının ardından bir düzeltme yayınladı. Valilikten yapılan düzeltme metninde şu ifadeler yer aldı:

"Bir önceki açıklamamızda 'afet bölgesi' kavramı sehven yer almıştır. Düzce ili genelinde, 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin "Genel Hayata Etkili" olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Afet ve acil durumdan etkilenen yerin tamamında veya bir kesiminde; yıkılıp oturulamaz veya kullanılamaz hale geldiği belirlenen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin önemi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, normal hayat düzenindeki aksamalar, afet ve acil durumun etkilediği alanın büyüklüğü gibi hususlar gözetilerek "genel etkililik kararı" veya "genel hayata etkisizlik kararı" alınır. Genel hayata etkililik kavramı ile olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durum olaylarında meydana gelen veya gelmesi muhtemel hasar ve tahribatlar değerlendirilerek, o yerin etkilenme durumunun kapsamı ve hayatın olağan akışının bozulduğu ifade edilmektedir. Böylece meydana gelen afet ve acil durumun etkilerinin kişi ya da kişilerin kendi güçleri ile gideremeyecekleri boyutta olduğu ve bu afet ve acil durum için ilgili kanun hükümleri uygulanarak hayatın olağan seyrine döndürülebilmesi ve vatandaşlarımız için gerekli olan yardımların yapılabilmesi sağlanır. Başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlarımız için devletimizin ilgili kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacaktır. Halen ulaşılamayan iki vatandaşımızı arama çalışmaları ile ulaşım ve altyapının iyileştirme çalışmaları devam etmektedir."

DÜZCE

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Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (5)

"YAĞIŞ SÜRESİNCE ÇALIŞMA OLMAYACAKö

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yağmur yağışı süresince arama çalışmalarının yapılmayacağını açıkladı. Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek." dedi.

DÜZCE

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Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı; o anlar kamerada



İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun (57) dövülerek öldürüldü, oğlu Alican Karatosun (26) ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan ve vücut geliştirme sporu yaptıkları belirlene 3 saldırgandan 2'si tutuklandı. Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi. İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra harekete geçen polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, M.T. serbest bırakıldı. B.N. ve R.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anının ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerasına yansıyan kavga anları

Gürcan Karatosun, Alican Karatosun fotoğraf

Haber - Kamera: Mehmet CANDAN - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı; KAZA ANI KAMERADA

AKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Kara (15), yönetimindeki plakasız motosikletle kavşakta kırmızı ışıkta bir süre bekledi. Ardından ışık ihlali yapıp motosikletiyle hareket etmesi üzerine Sezer Yılmaz (28) yönetimindeki 38 TV 384 plakalı otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Yılmaz, eşi Tuğba Yılmaz (25) ile çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp yere düşen başında kask bulunmayan Aziz Kara ve kardeşi Metin Kara (12) yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza anı görüntüsü

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Şanlıurfa'da itfaiyenin hortumla mücadelesi

ŞANLIURFA'da 6 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu yetersiz ve delik çıktı. Bu nedenle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, 40 dakika süren çaba ile yangını söndürdü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara yolaçtı.

Yangın, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın bir süre sonra evdeki eşyaların tutuşmasına neden oldu. Evden yükselen alevleri fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için taktıkları ek hortumların yetersiz ve delik oluşu nedeniyle zor anlar yaşadı. Delik hortumudan dışarı akan suyun kesilmesi için bir vatandaş ayaklarıyla hortuma basarak deliği kapatmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden yükselen alev ve dumanlar

İtfaiye ekipleri çalışma yapması

Delik hortumu kapatmaya çalışan vatandaş

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 717MB

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Otobüs beklerken durakta matematik öğrenilecek

OSMANİYE'de Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip'in, okullarda öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği "Durakta Matematik" projesi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başlatıldı. Projede kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Matematik Öğretmeni olan Mukaddes Karip, görev yaptığı okullarda meslek hayatı boyunca öğrencilerin matematik korkusu ve matematiğe karşı olumsuz algı ile okula geldikleri ve bu dersi başaramayacakları korkusu yaşadığı tespit etti. Bunun üzerine Karip, matematiği öğrencilere sevdirmek için oyunlaştırarak resim ve karikatürlerle birlikte matematik işlemlerini anlattı. Karip'in görev yaptığı okulda başlattığı bu yöntem ile öğrencilerin matematikte başarılı olduğunu gördü. Bunun üzerine Karip, geliştirdiği yöntemi tüm Türkiye'ye projeyle yaymaya karar verdi. Özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarda, olumsuz matematik algısını değiştirmek isteyen Karip, "Durukta Matematik" projesini geliştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan proje onaylandı ve eTwinnig kapsamında da destek gördü.

Proje kapsamında hazırlanan karikatürlü afişler Türkiye'de ilk olarak Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otobüs duraklarına asıldı. Daha sonra 81 ilde otobüs duraklarına asılacak. Vatandaşlar durakta otobüs beklerken, zamanını matematik işlemi çözerek geçirecek.

OTOBÜS BEKLEYENLER MATEMATİK ÇÖZECEK

Projenin amacını anlatan öğretmen Mukaddes Karip, "Herhangi bir vasıta beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek. Okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmektir. İl ve ilçe merkezlerindeki otobüs duraklarında özellikle okullara yakın olanlar, metro ve tramvay duraklarında, her yaştan vatandaşımızın matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve aynı zamanda matematiği sevdirmek için geliştirdim" dedi.

MATEMATİĞE KARŞI ÖN YARGILAR KIRILACAK

Matematikteki ön yargıların kırılmasını sağlayacaklarını ifade eden Karip, "Bu etkinlikler ve karikatürlerin tüm vatandaşların göreceği yer olarak metro, tramvay ve otobüs duraklarının olacağı fikri ile daha çok kişiye ulaşacağız ve bu ön yargıların kırılmasına bir nebze yardımcı olacağız. Vatandaşlar bir yandan vasıta beklerken diğer yandan da bu proje ile matematiğe karşı olumlu bakış açısı kazanacak. Eğitimin sadece dört duvar arasında kalmadığını gösteren proje adeta boş zamanın düşmanı olacak. Amacımız, eğlenceli çizimlerle matematiği sevdirmek, karikatürler ile insanların gülümsemesini görmek, durakta geçen süreyi eğitim için kullanılacak" diye konuştu.

"MATEMATİĞİN TABU DEĞİL, HOBİ HALİNE GELMESİNİ AMAÇLADIK"

Duraklara asılan resimlerle eğlenceli bir şekilde matematik bilgisini insanlara aşılamayı hedeflediklerini kaydeden Karip, "Görsel zeka ile matematiğin birleşmesi sonucu harika sonuçlar ortaya çıkıyor. Belki bir saatte anlattığınız konuyu çocuk 1 dakikada anlayabiliyor. Çok kısa bir sürede konuya hakim olabiliyor. Bu çizimlerle birlikte 7'den 70'e herkes, duraklarda daha iyi vakit geçirecek. Matematiğe karşı olan önyargı ortadan kalkacak. İnsanlar matematiği eğlenerek de öğrenebilecek. Bu projeyi 81 ile yaydık, 107 öğretmenin katılımıyla Türkiye'nin her şehrinde bu uygulamayı başlattık. İnsanların boş zamanlarımızı verimli hale getirmeyi hedefledik. Matematiğin artık tabu değil hobi haline gelmesini amaçladık. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak bu proje ilk olarak Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başladı" diye konuştu.

ÇOCUKLAR ÇOK BEĞENDİ

9 yaşındaki Mehmet Aksoy, annesiyle otobüs beklerken, duraktaki problemleri çözmeye çalıştığını söyledi. Resimler arasında yer alan matematik bilgilerini çok beğendiğini belirten Aksoy, "Çok ilginç bir çalışma. Biraz resim biraz matematik karışımı. Otobüs gelene kadar matematik işlemleri yaptım" dedi. 8 yaşındaki Fatma Yaren Yaya ise, durakta yer alan matematikle ilgili bilgilerin dikkatini çektiğini belirterek, öğretici bilgilerin yer aldığını ve uygulamayı çok sevdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüs durağına afişler asılırken detay

-Mukaddes Karip afiş asarken detay

Otobüs durağından detay

-Matematik işlemi yapan çocuklardan detay

-Mukaddes Karip'in açıklaması

-Mehmet Aksoy ile Fatma Yaren Yaya'nın konuşmaları

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

Kaynak: DHA