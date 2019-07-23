DHA YURT BÜLTENİ-19

SURİYE SINIRINDAKİ CEYLANPINAR'DA PATLAMA: 5 KİŞİ YARALANDI (3)- YENİDEN



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Hasake kentine bağlı Resulayn ilçesinden 2 roket atıldı. Roketlerden birinin isabet ettiği evdeki 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlçeye sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Hasake kentine bağlı Resulayn ilçesinden Ceylanpınar'a doğru 2 roket atıldı. Saldırıda roketlerden biri ilçe merkezinde Turgut Özal Mahallesi'ndeki Atan ailesinin evine isabet etti. Roket isabet ettiği sırada evlerinin terasında oturan Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9) ile eve misafir olarak gelen İbrahim Işık (17) ve Ali Işık (21) yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamayı duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI'

Meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay sonrası ilçeye gelerek roketin isabet ettiği evde incelemede bulundu. Vali Erin daha sonra hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun diğleğinde bulunup, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Erin, ardından olayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.

TOP ATIŞI İLE KARŞILIK VERİLDİ

İlçeye atılan roketlerin ardından bölgedeki Türk topçu birliklerinin Resulayn kırsalındaki Mızra Mıçe bölgesini top atışları ile vurduğu iddia edildi.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Eyyüp BURUN- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (4)

AĞIR SİLAHLARLA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ceylanpınar'da 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

YEDİ HEDEF İMHA EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasında, "Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir" denildi.

ANKARA,

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ORDU'DA 2 AYRI KAZADA 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlk kaza akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EY 579 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralanırken, otomobil de karşı yönden gelen 52 KF 001 plakalı araca çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihabarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilin çarptığı ve isimlieri henüz öğrenilemeyen yayalardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerininin müdahalesinin ardından ambulansa Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen pat pat kazasında Ayşe Bulat (52) hayatını kaybederken, sürücü Veysel Bulat yaralandı.

Her iki kaza ile ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çarpan araç ve cesetlerden görüntü

-Ambulansın gidişi

-Kazada ölenlere ait terlikten görüntü

-Kazada ölenlerin yakınların sinir krizi geçirmesi

-Görgü tanığı olayı anlatması

HABER : Nedim KOVAN - KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), -

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Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptı



BİNGÖL'de kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UV 3627 plakalı TIR, Bilaloğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hasar oluşan TIR'ın sürücüsü yaralanırken, elektrik telleri yola sarktı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Jandarma tarafından trafiğe kapanan yol, elektrik akımının kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan TIR

Vatandaşların yoldan geçen diğer araçları durdurması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL - Kamera: BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

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Kaynak: DHA