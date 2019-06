DHA YURT BÜLTENİ - 19

HAKKARİ'DE PKK'LILARLA ÇIKAN ÇATIŞMADA BİR ASKER ŞEHİT OLDU



HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit olan asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.

Haber: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

=================================

BELEDİYE İŞÇİSİNİN YAVRU KÖPEĞİ FARAŞA KOYUP DEREYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA



RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi S.Y., yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. İşçi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi S.Y., sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine S.Y. adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnternete düşen ve bilgileri dışında gelişen olayın üzüntü verici olduğunu belirten Yıldırım açıklamasında, "Bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kalkandere Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Bugün ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair, Kaymakamlığımızca ilk elden bilgi alındığından itibaren, aynı gün saat 18.30'da ilgili kişi S.Y.'nin ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Belediye işçisinin yavru köpeği dereye atma anı

Haber: Arzu ERBAŞ/ KALKANDERE(Rize),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

MERA YANGININA VATANDAŞLAR CEKETLERİYLE MÜDAHALE ETTİ



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki besiciler ile vatandaşlar da alevlere ceketleriyle müdahale etmeye çalışarak itfaiye ekiplerine destek verdi.

Yangın, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi kırsalında bulunan mera alanında çıktı. Yangını fark eden çobanlar, telefonla durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Bu sırada bölgede yaşayan besiciler ile vatandaşlar da ceketleri ile alevlere engel olmak için çaba sarf etti. Diyarbakır'dan gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri binlerce dönüm alanda etkili olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yanan mera arazisi

Yangına müdahale eden mahalle sakinleri

Yangına ceketleri ile müdahale edenler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

Datça'da makilik alanda yangın (3)

YANGIN TEKRAR BAŞLADI

Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafede, Cumalı Mahallesi Palamutbükü limanı üst tarafında televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu yüksek tepede makilik bir alanda çıkan yangın, karadan ve havadan iki helikopter ile yapılan müdahalelerle, saat 18.30 sıraları kontrol altına alınmıştı. Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları yapılırken, bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden başladı. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tekrar etkili oldu. Olay yerinde bulunan, Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 arozöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi'nden (MAFGAME) gönüllüler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Alevler tepeden sahile doğru bir hat halinde aşağıya inmeye başlarken; rüzgarın doğudan batıya doğru eserek, alevleri yerleşim alanlarından uzaklaştırması olası bir facianın önlenmesini sağladı. Ancak kuvvetli rüzgarın ters dönmesi durumlunda, Palamutbükü sahili ve liman bölgesindeki bazı yerleşim yerlerini tehdit edebileceği belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından detay

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

MUĞLA'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan, 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, Datça'nın Hisarönü ve Yeşilova Körfezi arasında saat 01.50 sıralarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. 10 Filistin uyruklu, 7 Irak uyruklu ve 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren ekipler, Bodrum'un Hüseyin Burnu sahili açıklarında, 6 Güney Afrika, 3 Kongo ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan toplamda 40 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sahil Güvenlik kamerası tarafından, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bokt takip edilirken

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Telefonunu çaldığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Okay Ç. (29), birlikte alkol aldığı emekli ziraat mühendisi Yakup Güder'le (64), cep telefonunu çaldığı iddiasıyla kavga etti. Okay Ç., ardından evine gidip aldığı bıçakla Güder'i öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Okay Ç., Yakup Güder'in de dahil olduğu 3 kişiyle birlikte iddiaya göre, alkol almak için dere kenarına gitti. Okay Ç., beraberindekilerle burada vakit geçirdi, ardından uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan Okay Ç., arkadaşlarının yanında olmadığını gördü. Onları aramak için cep telefonunu almak isteyen Okay Ç., onu da bulamadı. Camikebir Mahallesi eski mezarlık mevkisine giden Okay Ç., burada Yakup Güder ile karşılaştı. Okay Ç., Güder'e "Telefonumu almışsınız, verin" deyince, "Bizi hırsız mı tutuyorsun" cevabını aldı. İkili tartışmaya başladı. Tartışma, Güder'in arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Okay Ç. iddiaya göre Güder'in arkadaşları tarafından darbedildi.

Olayın ardından evine giden Okay Ç., bıçak alıp, mahalleye geri döndü. Okay Ç., bölgede Güder'i bulup, bıçağı rastgele vücuduna sapladı. Yaralanan Yakup Güder kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında boynundan yaralanan Okay Ç., kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Güder Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Güder, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Okay Ç., kısa bir süre sonra polise teslim oldu. Yaralı olan şüpheli, polis nezaretinde ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),

============================

Hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elbistan- Malatya yolunun Demircilik Mahallesi girişinde meydana geldi. Şeyho Koç yönetimindeki 46 VK 620 plakalı traktörle Bektaş Has (22) yönetimindeki 65 NE 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın ön kısmı hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Bektaş Has ile yanındaki Ali Söylemez'in (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkan Resul Erdoğan yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş Has ile Ali Söylemez'in cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ömer KOÇ/ ELBİSTAN(Kahramanmaraş),

=========================

Fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan kişiyi köpeği kurtardı



GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken ayının saldırısına uğrayan Kasım Aydın'ı köpeği kurtardı. Yaralanan Aydın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dereköy köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan Kasım Aydın, iddiaya göre, ayının saldırısına uğradı. Köpeği tarafından ayıdan kurtarılan Aydın, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın, ardından Giresun Üniversitesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Haluk ŞENTÜRK/ YAĞLIDERE(Giresun),

===============================

Kaynak: DHA