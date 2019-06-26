DHA YURT BÜLTENİ - 19

Şehit Uzman Onbaşı'yı Aksaray'da 10 bin kişi uğurladı

SURİYE'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 8 aylık uzman onbaşı olan şehit Candan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesine gönderildi. İlk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Babası Ramazan ve annesi Ümüş Candan ile 2 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı.

Şehit Candan'ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Yeni Cami önüne getirildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ramazan Kaşlı, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Candan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında gözyaşefnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi

-Evin içine alınması

-Tabutunun evden çıkarılıp tören alanına getirilmesi

-Törenden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Üreticilerin yüzü buğday hasadıyla gülüyor

Balıkesir'in Manyas İlçesi'nde arpa hasadından sonra buğday hasadı da başladı. 10 gün önce başlayan arpa hasadından sonra, şimdi de buğday hasadının başladığı Manyas'ta üreticinin verimler yüzünden yüzü gülüyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç Manyas'ta bu yıl 70 bin dekar arazi de buğday, 20 bin dekar alanda ise arpa ekimi yapıldığını söyleyerek, "Buğday ekimi, geçen yıla göre 15 bin dekar bir azalma gösterdi. Geçen yıl 85 bin dekar buğday ekimimiz vardı, bu azalma da sulanabilir arazi sahası genişledikçe çiftçimiz çeltik üretimine kayıyor. İlçemiz iklim ve toprak yapısı Ceyhan türü buğdaya daha uyumlu olduğu için bu çeşit ağırlıklı olarak ekiliyor. Şu anda yeni başlayan hasatta verimler güzel, 450-600 kilogram arasında üreticimiz verim alabiliyorö İfadelerini kullandı.

Hububat üretiminin ağırlıklı olarak yapıldığı Akçaova ve Şevketiye Mahallesinden üreticiler Taylan Piliç ve Sebahattin Çetinkaya, verimlerden memnun olduklarını belirtirlerken, arazilerin mevkilerine göre verimlerde değişikler olduğunu, göl boyunda ektikleri arazilerin uzun süre su taşkınlarından dolayı su altında kaldıklarını, bu nedenle de verim düşüklüğü yaşadıklarını vurguladılar.

Görüntü Dökümü

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-Tarlalardan görüntüler

-Çiftilerin hasadı

-Çifti röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir),

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İntihara kalkışan kişiye 'atla' diye bağırınca tepki gördü

Kahramanmaraş'ta, ailevi sorunları olduğu iddiasıyla 9 katlı binanın çatısına çıkan Soner A. (38), intihara kalkıştı. Olayı gören ve izleyen bir kişinin 'atla oğlum atla' diye bağırması ise tepki çekti.

Olay, öğleden sonra Hükümet Bulvarı'ndaki 9 katlı apartmanda meydana geldi. Soner A., ailevi sorunları olduğu iddiasıyla çatıya çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Soner A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarken, polisler de yukarı çıktı. Polisler, Soner A.'yı intihardan vazgeçirmeye çalıştı ancak olumsuz yanıt aldı. Soner A., zaman zaman bir ayağına aşağı sarkıttı. Binanın çatısında Soner A.'yı gören çevredekiler, apartmanın önünde toplanıp olayı izlemeye başladı. İntihar girişimini izleyen kalabalığın içinden bazıları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, bazıları da, 'atlasana' diye bağırdı. Bir kişinin 'Atla oğlum atla' demesi diğerlerinden tepki gördü.

Polisin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışması sonunda intihardan vazgeçen Soner A., aşağıya indiğinde kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapmak istedi.

Gazetecilere 'Allah sizden razı olsun' diyen Soner A., basın açıklaması yapmak istediğini belirtti Polis ekiplerince ambulansa götürülen Soner A., sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Binanın tepesindeki Sone A.

Vatandaşın 'Atla oğlum atla' demesi

İtfaiye ekipleri

Toplanan kalabalık

İntiharı cep telefonu ile kaydedenler

Soner A.'nın çıkarılması

Ambulansa bindirilmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 649 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

Mersin'de ilk kez kullanılan Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile araç sürücülerinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa sürede belirlenecek. Alınan ağız sıvısında uyuşturucu belirtisine rastlanan sürücüye 5 bin 167 TL paraca cezası kesilecek ve ehliyetine 5 yıl süre el konulacak.

UTC'nin test denetimleri kent merkezindeki İsmet İnönü Bulvarı Park Kavşağı'nda gerçekleştirildi. Kurulan denetim noktasında teste tabi tutulan sürücülerden alınan ağız içi sıvı örneği cihaza okutularak, kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Uygulama kapsamında denetlenen araç sürücülerinin testinde pozitif bulguya rastlanmazken, denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Rutin alkol muayenesi sırasında, uyuşturucu kullanımının belirtileri olarak kabul edilen; talimatları anlamada güçlük çekme, tepkisizlik, sinirlilik, saldırganlık sergileyip, terleme, kaşıntı, gözlerde kızarıklık gibi durumlar gözlenen sürücüler UTC testine tabi tutulacak. Esrar, amfetamin, kokain, extacy gibi uyuşturucu maddelerin sonuçlarını gösteren cihazın pozitif rapor vermesi durumunda sürücülerin ehliyetine 5 yıl boyunca el konularak, 5 bin 167 TL idari para cezası kesilecek.

Görüntü Dökümü

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-Cihazın detay görüntüsü

-Trafik akışı

-Durdurulan araçtaki sürücülere test uygulanması

-Test sırasında genel ve detay görüntüler

-Cihazın test sonucunu vermesi ve raporun imzalanması

SÜRE: 03'30" BOYUT: 379 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,

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Yıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından istimlak edilen binanın yıkımı sırasında iş makinesinin kiriş ve kolonlarına hasar verdiği yandaki 5 katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'da otopark yapmak için Cemaliye Mahallesi Şehit Özmen Sokak üzerinde bulunan bazı binaları istimlak etti. Kamulaştırılarak boşaltılan bir binanın yıkımının yapıldığı sırada, iş makinesi yandaki 5 katlı binanın kiriş ve kolonuna hasar verdi. Bunun üzerine belediye ekipleri binanın çökme tehlikesine karşı binada yaşayanları tahliye etti. Bina sakinlerinden Cansın Kantarcı, "'Bu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Binanın biri yıkılırken, bizim yaşadığımız binanın da bir kısmı yıkılarak zarar gördü. Bizi, çökme tehlikesine karşı apar topar tahliye ettiler. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletten ve belediyeden yardım bekliyoruz. Burada bizim binamız da istimlak edilme kararı var. Ancak şu anda bizim hukuki sürecimiz sürüyor. Ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan binadan görüntü

-Mağdur Cansın Kantarcı ile nöp.

-Sakoktan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Turagay: Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık

KİLİS'te Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında incelemelerde bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık. Bu ihracat hacmini daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Öğlen saatlerinde sınır hattına gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve bakanlık yetkilileri, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Halil Şaşmaz'dan gümrük kapılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Turagay, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Turagay, amaçlarının Suriye'ye yapılan ihracatı artırmak olduğunu ifade ederek, "Karşı tarafta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) var. ÖSO'nun olduğu alanlarda hem bizim hem de orada yaşayan Suriye vatandaşlarımızın refahını artırmamız gerekiyor. Ticaretin önünü mümkün olduğu kadar açmamız gerekiyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık, bir genelge çıkarttık. 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere artık ihracattaki engellerin hemen hemen hepsini kaldırdık diyebilirim. Ticaret artık serbest hale geldi diyebilirim. Tabii ki birkaç tane istisnai mallar var. Bunlara güvenlik nedeniyle izin verilmiyor. İthalatta da çok büyük adımlar attık. Amacımız çok net ve ortadadır; iki tarafın da refahını artırmak. Suriye halkının, Suriye vatandaşlarının refahını artırmak bölgenin zenginleşmesini sağlamak. Birbirleri ile koordineli bir şekilde içiçe geçmiş bir şekilde barış ortamı içerisinde yapmaktır. Amacımız Karkamış, Çobanbey ile Öncüpınar'dan yıllık 100 bin TIR'a ulaşmaktır. Bunlara da ulaşacağızö dedi.

SURİYE'YE 2018 YILINDA 1 MİLYAR 344 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Turagay, Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade ederek, "70 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu rakamlar 2010 yıllarında 1 milyar 800 bin dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da geliştirmektir. Buna paralel olarak ithalatı da artırmaktır. Karşı tarafın da refahını artırmak gerekiyor. Bizim de refahımızın artması gerekiyor. Karşı tarafta ihtiyaçlar çok fazla, bu ihtiyaçları zamanında karşılamak önemlidir. Oradaki barış ortamını, kendi içimizdeki barış ortamını birinci önceliğimiz içerisinde tutuyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çobanbey Sınır Kapısı

Turagay'ın inceleme yapması

Rıza Tuna Turagay'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 374MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: DHA