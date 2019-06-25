DHA YURT BÜLTENİ - 19

İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü

ADIYAMAN'da izin alarak memleketine giden Uzman Çavuş Muhammed Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada Kılınç ve yanındaki arkadaşı Alper Bülbül yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kömür Jandarma Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Muhammed Kılınç, izin alarak memleketi Osmaniye'ye gitmek üzere yola çıktı. Muhammed Kılınç yönetiminde 01 AS 921 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Burak Özhan'ın kullandığı 02 EB 942 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken Muhammed Kılınç ile yanındaki arkadaşı Alper Bülbül araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Ahmet Burak Özhan'ı hastaneye götürdü. Görevliler, itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Muhammed Kılınç ile Alper Bülbül'ün ise öldüğünü belirledi. Kılınç ve Bülbül'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kaza yapan araçlardan görüntü

İtfaiye ve AFAD ekiplerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Ambulansın acile gelmesi

Yaralının acile götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş'i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı. Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane önünden detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı



BURSA'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Bursa'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarmanın İncil'i incelemesi

-Eserlerin fotoğrafları

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

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Pamukova'da park halindeki tanker ve minibüs yandı: 1 yaralı



SAKARYA'nın Pamukova ilçesi, D-650 yolunda park halindeki etil asetat yüklü tanker bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. Alevlerin tankerin yanındaki park halindeki minibüse de sıçramasıyla iki araç alev topuna dönerken, tanker sürücüsü yanarak yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar söndürülürken, D-650 Karayolu'nun İstanbul ve Bilecik istikameti 1 saat süreyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında D-650 Karayolu'nun Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alican Keser, yönetimindeki etil asetat yüklü 41 ACP 383 plakalı tankeri, park halindeki minibüsün yanına park ederek aracından indi. Bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle etil asetat yüklü tanker yanmaya başladı. Alevler kısa sürede yanındaki minibüse de sıçrayarak her iki araç alev topuna döndü. Kimyasal madde nedeniyle alevlerin parlaması sonucu yangına müdahale etmeye çalışan tanker şoförü Keser yanarak yaralandı.

D-650 KARAYOLU 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinde yanıklar oluşan TIR şoförü Alican Keser, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. D-650 Karayolu İstanbul ve Bilecik istikameti çift yönlü trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tankerde zaman zaman patlamalar meydana gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Her ikisi de demir yığını haline dönüşen araçlar çekilirken, kapanan D-650 Karayolu İstanbul ve Bilecik istikameti 1 saat sonra yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

KİMYASAL MADDE TEHLİKESİNE KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu arada yangın sonrası kimyasal madde tehlikesine karşı AFAD KBRN ekipleri, 10 personel ve iki araçla olay mahallinde çalışma başlattı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınan ve karın bölgesinde yanıklar olduğu bildirilen tanker şoförü Alican Keser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akaryakıt tankeri ile minibüsün alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/ PAMUKOVA(Sakarya),

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Kaynak: DHA