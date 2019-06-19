DHA YURT BÜLTENİ-19

Öykü Arin'e babadan yapılan ilik yüzde 98,5 oranında tuttu

ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) babası Çağdaş Yazıcı'nda 3 Haziran'da yapılan ilik naklinin yüzde 98,5 oranında tuttuğu belirtildi. Anne Eylem Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumun 24 Haziran pazartesi günü kesinleşeceğini kaydetti.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Öykü ve babası nakilden sonra steril odaya alındı.

YÜZDE 98.5 TUTTU

Anne Eylem Yazıcı bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tutuğunu kaydetti. Eylem Yazıcı, açıklamasında, "Öykü Arin'e babasından yapılan ilik naklinde 'kimerizm' yüzde 98,5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş sonrasında geri düşmüştü. Durumu 3 Haziran Pazartesi günü kesinleşecek. Pazartesinden sonra doktoru ile basına açıklama yapacağız" dedi.

ÜÇ AŞAMALI SÜREÇ

İlik naklinin 3 aşamalı bir süreç olduğunu da belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Birinci aşama ilik naklinin tutması, bu konuda kesin bilgiyi pazartesi paylaşacağız. İkinci aşama ilik savaşı. Bu risk 6 ay boyunca, gelecek 2 yıl boyunca da yüksek ve gelecek 5 yıl boyunca da var. İlik savaşı hastalığın geri gelmesine neden olabiliyor. Üçüncü aşama ise iliğin geri gelme riski. Bu risk 5 yıl boyunca sürüyor. İlik naklinin tutup tutmadığı bilgisini kesin olarak pazartesi vereceğiz. Fakat gelecek aylarda ve hatta yıllarda da kök hücre bağışı mücadelesi bizim birinci gündemimiz olacak. Bu nedenle hem Öykü Arin için hem de kök hücre nakli bekleyen en az 1700 hasta için, lösemi hastalarının 'Öykü'lerine umut olun! Donör olun! ve asla ama asla vazgeçmeyin. Umutlarınız, dualarınız ve Sağlık Bakanlığının 100 bin numuneyi çalışması için desteğiniz bizimle olsun. "

Kimerizm Nedir?

Kimerizm, farklı zigotlardan çoğalan hücrelerin tek bir organizma oluşturması olarak bilinen biyolojik terimdir.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Aslı DURAN/ANTALYA, -

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Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

SAKARYA- Serdivan İlçesinde bulunan mobilyacılar çarşısına yıldırım düşmesi sonucu bir işyerinde yangın çıkarken aynı sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı.

Çark Caddesi üzerinde bulunan mobilyacılar çarşısı Değirmen sokak üzerinde bir inşaat ve iş merkezine yıldırım düştü. İnşaat'a düşen yıldırım sonucu 2 işçi yaralanırken koltuk imalat hanesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edilirken koltuk imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yıldırım düşen imalathane

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlardan detaylar

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya)-

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Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu.

Olay Değirmendere Merkez Mahallesi Niyaz Apartmanında öğlen saatlerinde meydana geldi. Belirli aralıklarla devam eden yağmur yağışı ve beraberindeki fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Olayın olduğu anda apartman çevresinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Apartman sakinleri ve belediye ekipleri, çatı enkazını kaldırma çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

-Fırtına sonrası uçan çatı görüntüleri

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)-

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Mezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralı

KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyumu'nda düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Törenin, kurulacak mini platform ile devam edeceği, ancak konser programının iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen bir bıldırcın, duyarlı bir kişi tarafından bulundu. Bitkin haldeki bıldırcın, haber verilmesiyle gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgardan detay

-Yıkılan platform

-Bıldırcının yoldan alınması ekiperi teslimi

HABER-KAMERA-BÜLENT DİKTEPE-KARABÜK-DHA

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Köpeğine, sokak kedisini parçalattı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adana'da sokak kedisini parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi D.M.S. (19) ile bu sırada yanında bulunan arkadaşı B.F. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen D.M.S., köpeğini kasten sokak kedisine saldırtmadığını savunarak, "Ben de bir hayvanseverim fakat köpeği yeni aldığım için kediye saldıran köpeğime müdahalede bulunamadım. Ben de korktum" dedi. D.M.S., ile B.F., Denizli Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkartılıp polis aracına bindirilmesi

- D.M.S. ile röportaj

SÜRE: 1' 03" BOYUT: 117 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Datça'da kıyı işgali İnsan Hakları Kurulu'na taşındı

DATÇA Kent Konseyi ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri, Muğla'nın Datça ilçesinde kıyı alanlarındaki hukuksuz işgallerin önlenmesi talebiyle İnsan Hakları Kurulu'na başvuruda bulundu. Datça Kaymakamlığı önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, burada basın açıklaması yaptı ardından, İnsan Hakları Kurulu'na 200 kişilik şikayet dilekçesi verdi.

Basın açıklamasını okuyan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça İlçe Temsilcisi Avukat Güngör Erçil, kıyıların korunması gereken doğa alanlar ve yoğun ziyaretçi trafiğine sahip turizm alanları olmasına rağmen, ticari şirkete kiralanmasının hak ihlali olduğu söyledi. Datça'da kıyıların 2017 yılından bu yana hukuka aykırı biçimde kiralandığına dikkat çeken Erçil, "Datça'da da kıyılarımız hızla işgal edilip ticarileştiriliyor. Bu sürecin başlangıcını da, korunan alanlardaki kıyıları, anayasa ve Kıyı Kanunu hükümlerini de göz önünde tutarak koruyup, tüm yurttaşların serbest kullanımına açık tutma yükümlülüğü olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolündeki bir vakfın, yüzde 50 pay sahibi olduğu Muğla Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.'nin (MUÇEV) uygulamaları oluşturmaktadır" denildi.

KURUBÜK KOYU KURTULDU

MUÇEV aracılığıyla sürdürülen bu uygulamanın, rahatsız edici boyutlara ulaştığına değinen Erçil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Datça'da giderek vahim bir hal alan ve toplumsal çatışmalar doğurma tehdidi içeren süreç, Bakanlığın kıyı alanlarının işletmesini devrettiği MUÇEV'in, Datça plajlarındaki işletmeleri-esnafı kira sözleşmesi imzalamaya zorlaması ve kıyılarımızı kiralamasıyla, 2017 yılında başladı. Her yaz mevsiminde daha kötü bir hal alıyor. Bu gidişatın sonuçlarını öngören Datça Kent Konseyi ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), 2018 Ocak ayında Mesudiye- Kurubük'ün kiralanması girişiminden başlayarak, bu hukuksuzluğa karşı anayasa ve Kıyı Kanunu'na dayanan ortak bir mücadele yürütüyor. Halkımızın öngörümüzü kabul ederek, Kurubük kiralamasına karşı gösterdiği haklı tepki, kiralamadan vazgeçilmesini sağladı. Kurubük Koyu'nun kiralanması girişiminin sonucuna ve kesinleşmiş yargı kararlarına dayanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, anayasa ve Kıyı Kanunu'na aykırı olarak gerçekleştirilen MUÇEV'e kiralama-tahsis işlemlerinin iptal edilmesi talebiyle Muğla çapında yaygın başvurular yapıldı. Bu kapsamda, Datça'dan rekor düzeyde yüksek sayıda bir başvuru gerçekleşti. Her başvuruya cevap verme yükümlülüğü olan Bakanlık, hiçbir başvuruya cevap vermedi."

AÇILAN DAVA SÜRÜYOR

Kıyılardaki hukuk dışılığa karşı 45 kişinin açtığı davanın henüz devam ettiğini vurgulayan Erçil, "Bu dava, bir yıldır Ankara ve Muğla mahkemeleri arasında yetki tartışmasıyla gidip geliyor, bir arpa boyu yol alınmadı. Hukuk yollarının bu denli etkisiz olması, ülkemiz adına vahim bir durumdur. Kıyıların kullanımını düzenleyen Anayasa'nın 43'üncü maddesi, 'Sosyal ve Ekonomik Haklar' bölüm başlığı altında yer almakta ve kıyıların serbestçe kullanılmasını bir temel insan hakkı olarak düzenlemektedir. Yönetmelik ve bakanlığın idari işlemleriyle yaratılan bugünkü somut durum, bir insan hakkı ihlali oluşturmaktadır" denildi.

'KAYBEDEN DATÇA OLACAK'

Datça'da, İnsan Hakları İnceleme Kurulu'nun faaliyete geçerek hak ihlallerine ilişkin yurttaş başvurularını kabul etmeye başlaması üzerine, bu hak ihlalinin ortadan kaldırılması için Kurul'a başvurmaya karar verildiğinin vurgulandığı açıklamada ayrıca, "Bir hak ihlali oluşturan güncel somut durum, aynı zamanda, güzel ilçemiz için, tüm özgünlüğünün ortadan kaldırılması, sakin, rahat, herkese kucak açan bir tatil beldesi özelliğinin yok edilmesi anlamına geliyor. Bu, vahim ve geri döndürülemez bir süreçtir. Gidişatın sonunda kaybeden, sadece anayasal haklarını korumak için başvuru yapan biz yurttaşlar değil, bir bütün olarak Datça olacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça İlçe Temsilcisi Avukat Güngör Erçil'in basın açıklamasını okuması

-Şikayet dilekçelerinin İnsan Hakları Kurulu'na teslim edilmek üzere Kaymakamlık binasına götürülmesi

-Datça'daki plajlardan kıyı ihlallerini gösteren görüntüler

-Kumluk Plajı'na gece kurulan restoranlara ait masa ve sandalyelerin gündüz de kaldırılmamış olması

-Genel ve detay görüntüler

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),

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Kaynak: DHA