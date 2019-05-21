Dha Yurt Bülteni - 19

Gaziantep'te zincirleme kaza: 11 yaralı

GAZİANTEP'te, yolcu taşıyan minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Nizip ilçesine yolcu taşıyan Nüveren Mercan yönetimindeki 27 ANR 46 plakalı minibüs aynı yönde ilerleyen, Ferit Aydın'ın kullandığı 21 AAE 044 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 C 3437 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisi ile hurdaya dönen araçların sürücüleri ile 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Araçların çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kaza yapan minibüs ve otomobiller

Polislerin çalışması

Trafikten görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ahşap üretiminin yapıldığı fabrikada, talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen fabrikada sahibi ise çatıdan düşerek yaralandı.

Akşam saatlerinde, Gebze Pelitle Mahallesi'nde bulunan yakıt olarak kullanılan 'pelet' isimli ürünün üretimin yapıldığı ahşap ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Fabrikadakiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada fabrikanın sahibi Fatih Y., fabrikanın çatısına çıkarak siloya su tutmak isterken çatıdan düşerek yaralandı. Fatih Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin çalışması

Fabrikadan görüntüler

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli),

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Sokak ortasında silahlı saldırı (2)

SİLAHLI SALDIRGANLAR DERE KENARINDA YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İbrahim K.'yı silahla yaralayarak kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saldırganların yakalanma anı

-Olay yeri

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Malkara'da öldürülen bedensel engelli Umut, toprağa verildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, dün kebap salonu işletmeciliği yapan Mahmut Kaya (36) tarafından sokak ortasında boğazından bıçaklanarak öldürülen bedensel engelli Umut İçin (34), gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısı Kaya da tutuklanarak cezaevine konuldu.

Malkara'da dün daha önce ilçenin Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığını yapan Umut İçin, husumetli olduğu kebap salonu işletmecisi Mahmut Kaya, tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından öldürülen İçin'in yakınlarının da aralarında bulunduğu öfkeli kalabalık, zanlı Mahmut Kaya ve ailesine ait işyeri, ev ve otomobiline saldırıp zarar verdi. Öfkeli kalabalığı güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı sıkarak güçlükle sakinleştirdi.

Cinayetten sonra kaçan ve polis tarafından üzerinde suç aleti bıçakla yakalanan Kaya, emniyetteki sorgusunun ardından gece yarısı güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ il merkezine götürüldü. Burada adliye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemede 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Kaya'nın, ifadesinde İçin ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu söyledi. Kaya, "Biz kendisiyle daha önce telefon ile görüştük. Aramızda husumet oluştu. Benim meselem alacak verecek meselesiydi. Yani aramızda alacak verecek meselesi vardı. Sokak üzerinde karşılaştık, üzerimde taşıdığım bıçağı cebimden çıkartıp bıçakladım" dediği öğrenildi. Bu arada katil zanlısının dün saldırıda bulunulan ev ve işlerinin bulunduğu sokak üzerinde polisin önlemlerinin sürdüğü gözlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen bedensel engelli 2 çocuk babası Umut İçin'in Malkara Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi helallik alınması için evinin önüne getirildi. İçin'e helallik alınması sırasında gözyaşları döküldü. İçin, Gazibey Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Bademlik Camisi'nde ikindi namazına müteakip, cenaze namazı kalındı. Cenazeye, İçin'in ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. İçin, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze namazından detay

Mezarlıktan detay

Helallik alınması

Tabutun taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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Kaynak: DHA