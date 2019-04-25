Dha Yurt Bülteni-19

TIR'a çarpan tankerin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te, ay çiçek yağı yüklü tankerin önündeki kömür yüklü TIR'a çarpması sonucu, tanker sürücüsü Mehmet Mazıbaş (37) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğlen saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep yolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mazıbaş yönetimindeki 33 DFB 99 plakalı ayçiçek yağı yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Erdoğan D. yönetimindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç hurdaya dönerken, Mazıbaş tankerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Mazıbaş'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Mazıbaş'ın ölüm haberini alan kardeşi gözyaşlarına boğulurken cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Mazıbaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. TIR sürücüsü Erdoğan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Mehmet Mazıbaş'ın fotografı

Adli Tıp Kurumu

Mazıbaş' ın yakınlarının ağlaması

Cenaze aracının gelişi

Cenaze aracının çıkışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===================

Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerine karşı ormanlara 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Calosoma sycophanta' türü böcekler bırakıldı.

Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerini yiyerek beslenen 'terminatör böcek'ler, en etkili ve doğal mücadele yöntemi olması nedeniyle her yıl ormanlık alanlara düzenli olarak bırakılıyor. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nün laboratuvarında üretilen 1800 terminatör böcek, Gaziantep ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bu yıl da ormanlık alanlara bırakıldı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya çam kese böceklerinin ormanlara büyük zarar verdiğini, bu kapsamda terminatör böceklerin öneminin büyük olduğunu kaydetti. Kaya, şunları söyledi:

"Çam kese böcekleri ormanlarımızda ağaçların çap ve boy gelişmesini etkileyerek kurumalara neden olmakta. Kimyasal mücadele artık yapılmıyor, doğaya karşı biyolojik yöntemleri kullanıyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep'te laboratuvar ortamında yılda 25 bin böcek üretmekteyiz. Akdeniz Bölgesi'nin tek üretim yeri olan terminatör böcekler birçok ilimizde kullanılmaktadır. Doğaya zarar vermeden biyolojik mücadeleye devam ediyoruz."

Kaya'nın açıklamasının ardından terminatör böcekler Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Dışı Ürünler Şube Müdürü Sabri Yalçın, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, İşletme Şefi Oruç Kanmaz ve personel tarafından doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Terminatör böcekler

Doğaya bırakılması

Çam kese böceklerini yerken

Köksal Kaya ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=============

Suriye sınırında uçurtma şenliği

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, baharın gelişiyle öğrenciler Suriye sınırında uçurtma şenliği düzenledi.

Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Suriye sınırına yakın bir arazide düzenlenen şenlikte öğrenciler, günlerdir heyecanla hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne saldı. Öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte gökyüzünde dalgalanan Türk bayraklı uçurtma şenliğe renk kattı.

Görüntü Dökümü

----------

Uçurtma şenliğine katılanlar

Etkinlikten görüntü

Öğrencilerin uçurtma uçurmaları

Öğrencilerin yüzünü boyayan öğretmenler

Röportajlar

Gökyüzündeki Türk bayraklı uçurtma

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

=================

Takım elbiseli ve papyonlu pazarcı aile, ilgi odağı oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde pazarcı esnafı Hasan Zeybek, eşi ve 2 oğluyla birlikte takım elbise ve papyonla hizmet vermeye başlayınca alışverişe gelen halkın ilgisini topladı.

Nazilli'nin Zafer Mahallesi'ndeki perşembe pazar yerinde eşi Mukaddes Zeybek (49) ve çocuklarıyla birlikte tezgah açan 42 yıllık esnaf Hasan Zeybek (55), oğulları Ali Zeybek (25) ve Şevki Zeybek'in (29) verdiği fikri geri çevirmedi. Domates, biber ve salatalık satan aile mavi papyon, krem gömlek ve takım elbisenin üstüne taktıkları mavi önlükleriyle hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, takım elbiseli pazarcı ailenin uygulamasını beğendi. Uygulamanın mimarı olan Şevki Zeybek, "Zeybek ailesi olarak, vatandaşlarımız ile esnaf arkadaşlarımıza örnek olmak için böyle çalışmaya karar verdik. Sonuçtan da çok memnunuz. İnsanlarımızın tepkileri çok hoş. Tabii ki bu durum karşısında mutlu olduk. Amacımız örnek olmaktı, tepki çekmekti. Bunu da başardık diye düşünüyorum" dedi.

'ŞIKLIK OLSUN İSTEDİK'

Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Teknik Öğretmenlik Bölümü son sınıf öğrencisiyken okulunu dondurduğunu belirten Şevki Zeybek, "Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra kendi işimi geliştirmeye karar verdim. Önce tezgahlarımızdan başladık. Daha sonra da kıyafetlerimizi düzeltelim dedik. Şık bir şey olsun diye düşündük. Çok yakında da Allah nasip ederse, evlere motosiklet ekibimizle servise başlayacağız. Ücretsiz bir servisimiz olacak. Telefon ve WhatsApp üzerinden sipariş alacağız. Böyle bir uygulamayı da yine ilk kez Nazilli'de hayata geçireceğiz" dedi.

'MÜŞTERİ MEMNUN'

Anne Mukaddes Zeybek, "Oğlum Şevki, karar verdi. Biz de destek olduk. Zeybek Ailesi olarak, modern bir şekilde esnaflık yapıyoruz" diye konuştu.

Zeybek Ailesi'nin müşterisi öğretmen Meliha Meltem Lekesiz, "Yaptıkları uygulamayı gördüm. Uzaktan çok hoş görünüyor, çok beğendim. Şimdi de buradan alışveriş yapıyorum. Hijyenik bir ortamda alışveriş yapıyoruz. Kendilerini de takdir ediyorum. Evlere de servis yapacaklarını öğrendim. Bu da çok güzel ve örnek bir uygulama olur diye düşünüyorum. Pazara gelemeyecek durumda olan yaşlılarımız ve diğer vatandaşlarımız için de bu Zeybek ailesi çok olumlu ve güzel düşünmüşler. İnşallah örnek bir uygulama olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nazilli pazarında Zeybek ailesinin pazar tezgahından görüntü

Pazar tezgahında 4 kişilik Zeybek ailesi modern giysileri ile tezgah arkasında görüntü

Uygulamanın mimarı olan oğul Şevki Zeybek'in tezgah önünde açıklaması.

Anne Mukaddes Zeybek'in tezgah önünde açıklamaları.

Tezgahtan alış veriş yapan müşteri ve öğretmen Meliha Meltem Lekesiz'in konuşması.

Modern tezgah önünden detay görüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

================

Tokat'ta 500 öğrenci aynı anda ip atladı

TOKAT Valiliği tarafından il genelinde başlatılan 'Spor Tokat Projesi' kapsamında 500 çocuk aynı anda okul bahçesinde ip atladı.

İl merkezindeki Fatih İlkokulu'nda öğrenciler arasında ip atlama yarışması düzenlendi. 'Spor Tokat Projesi' kapsamındaki etkinlikte okul bahçesinde bir araya gelen 500 öğrenci, işaret verilmesiyle birlikte aynı anda ip atlamaya başladı. İlginç görüntülere sahne olan yarışmada okulun 4'üncü sınıf öğrencisi İclal Değerli birinciliği elde etti. Öğrencilerin aynı anda topluca ip atlama görüntüleri ilgi çekti.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilerin görüntüsü

-İp atlamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

=========================

Kaynak: DHA