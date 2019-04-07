Dha Yurt Bülteni -19

KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNE VE BABASINI YARALADI

NİĞDE'de yaşayan Iraklı aile içinde çıkan kavgada, 29 yaşındaki Yahya Muhammet Berzo, kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak öldürdü, anne ve babasını da aynı suç aletiyle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı, kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

Kavga seslerini duyan komşularının ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne-baba ve katil zanlısı ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kız kardeşini öldürdüğü ve anne-babasını yaraladığı öne sürülen Yahya Muhammet Berzo'nun, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Olayın yaşandığı apartmanın önünden görüntü

Apartmandan çıkartılan cesedin, ambulansa taşınması

Ambulansın gidişi

Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'35" Boyut: 177 MB

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

============================

TRAFO YANDI, 25 BİN NÜFUSLU MAHALLE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mahallenin trafosunda çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 bin nüfuslu mahallenin elektrikleri gitti.

Edinilen bilgilere göre; İnegöl'ün Turgutalp mahallesi Barbaros caddesi üzerinde kurulu olan mahallenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. O sırada caddeden geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri dumanları fark edip durumu İnegöl İtfaiyesi ve UEDAŞ ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahallenin büyük bir bölümündeki sokak lambaları ve evlerde elektrikler kesildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdüler. Yanan trafo ise UEDAŞ ekiplerinin çalışmalarıyla tamir edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-İtfaiye ve polis ekiplerinin trafoyu kontrol etmesi

-Mahallenin karanlık görüntüleri

-Detaylar

Süre: 01.06 Boyut: 123 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

=============================

Kaynak: DHA