Dha Yurt Bülteni - 19

Bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktı

Bursa'da, Devlet Hastanesinin önünde bulunan bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar içeride birinin olabileceğini düşünerek panik yaşarken, yangında kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.

Yangın merkez Osmangazi İlçesi Bursa Devlet Hastanesi karşısında bulunan Bebek Bakım ve Emzirme odasında meydana geldi. Akşam saatlerinde hastane önünde oturan vatandaşlar bebek bakım ve emzirme odasından dumanlar çıktığını gördü. İçerisinde birisinin olabileceğine karşı panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken bebek bakım ve emzirme odası kullanılamaz hale geldi. Emzirme odasında kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Dumanları görünce itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Erhan Gül,"Yoldan geçerken bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktığını gördüm. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Burada genellikle uyuşturucu kullananlar yatıyor, bunları burada istemiyoruz. Nasıl yandığını bilmiyoruz, ya uyuşturucu kullananlar yaktı, yada sigortadan çıktı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

İtfaiye ekipleri yangını söndürükten sonra inceleme yapılması

Kullanılamaz hale gelen emzirme odasından görüntüler

Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntüler

Yangını fark eden vatandaşlarla röportaj

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA

==================

ÇAVUŞOĞLU: AB İLE MÜZAKERELERE KALDIĞIMIZ YERDEN BAŞLAYACAĞIZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Avrupa Birliği Gümrük Birliği Antlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz, müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da 'Esnaf Buluşması' düzenledi. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esnafı desteklemek için her şeyi yaptıklarını söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnafın güçlü olması durumunda Türkiye'nin hedefine güçlü şekilde gideceğini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası alanda ilişkiler ekonomik ilişkiler üzerinden sürdürülüyor. Bu nedenle benim en yakın çalışma arkadaşım Ticaret Bakanımızdır. Ürünlerimizin tüm dünyaya ulaşması için gayret ediyoruz. Dünyada serbest ticaret antlaşmalarını, tercihli ticaret anlaşmalarını müzakerelerini birlikte yapıyoruz. AB Gümrük Birliği Antlaşması'nın modernizasyonunu da birlikte gerçekleştireceğiz, müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE OLARAK HER YERDE SÖZÜMÜZ GEÇİYOR'

Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarf ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, ihracatçılara verilen pasaportun süresinin uzatılması için çalışacaklarını söyledi. Türk dış politikalarının emin adımlarla yoluna devam ettiğini de kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak her yerde sözümüz geçiyor. Sorunların çözümüne katkı sunuyoruz. Sorunlardan dolayı rahatsız olmayın, her şey kontrolümüz altında, sorun varsa çözüm de vardır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Protokolün görüntüsü

Bakanların görüntüsü

Toplantıya katılanların görüntüsü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Toplu resim çekimi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

================================

Çavuşoğlu: AB ile müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız (2)

BAKAN PEKCAN: YÜZDE 4 FAİZLE ESNAFIMIZA KREDİ VERİYORUZ

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Esnaf Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman sahada olduklarını, esnafın kapısını çalarak 'ne ihtiyacınız var, ne öneriniz var' diye sordukların söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın esnafa yönelik yaptıklarını anlatan Pekcan, "Taşınmaz malların yanında taşınır rehin sistemini de getirdik. Sizlerin ufkunu açmış olduk. Ahilik sandığını kurduk. Yüzde 4 faizle esnafımıza kredi veriyoruz. Bundan sonra da esnafımızla el ele devam edeceğiz" dedi.

'FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEDİK'

Spekülasyon çıkartan fırsatçılara fırsat vermediklerini dile getiren Pekcan, denetimleri sürdürdüklerini, denetimler esnasında dürüst esnafın yanlarında olduğunu söyledi. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda yüksek gelirli ülkeler ligine yükselme hedefi olduğunu dile getiren Bakan Pekcan, "İhracatı artırmalı, katma değeri yüksek ihracat yapmalı, ihracatı tabana KOBİ'lere, genç girişimcilere, kadınlara, esnafa, sanatkara yaymalıyız. Ticaret Bakanlığı olarak ihtisas serbest bölgeleri projelerimiz var. Fikri olan projesi olan gençlerle yatırımcılarımızı bir araya getiriyoruz. Buralara vergi avantajı ve teşvikler veriyoruz" diye konuştu.

2019 HEDEFİ

2018 yılında 168 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bunun da Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 seviyesine geldi. 2019'da bunu artırmak birinci hedefimiz. İlk iki ayda bunu yüzde 87 seviyesine getirdik. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azaltmak demektir. Ocak ve şubat ayında 10.8 milyar dolar dış finansman açığını azaltarak Türkiye'nin büyümesine pozitif katkı yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ihracat artışına devam ettiğine vurgu yapan Pekcan, "Türkiye'de dış ticaretin milli gelire oranının zirve yaptığını göreceğiz. Hedefimiz 2019'da ihracatın ithalatı karşılama oranını daha da yukarılara çekebilmek" diye konuştu.

Esnaf buluşmasının ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Adlıhan Dere, Bakan Pekcan'a hediye takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Protokolün görüntüsü

Toplantıya katılanların görüntüsü

Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===============================

Fuat Oktay: CHP gibi arkasını dönüp gidenlerden değiliz (3)

BURKAY: 6 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa ziyaretinde kapalıçarşı esnaf ziyaretinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hazırlanan Bursa Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Burada yapılan açılış konuşmasında BTSO Başkanı İbrahim Burkay, fabrika hakkında ve Bursa'nın ithalat, ihracat rakamlarıyla ilgili bilgiler verdi. Burkay, "15 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmiş bir kentiz. Bugün Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 122 ülkenin üzerinde ihracat yapan bir kentiz. 2018 sonu itibariyle Bursa 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent. 15 milyar dolar ihracat, 9 milyar dolar ithalat ile bu sıranın bütün ekonomik rasyoları Türkiye'nin 2023 hedefini işaret ediyor. Açılan Model Fabrikamızda da işletmelerin eğitimini gerçekleştireceğiz. Bu merkez aynı zamanda son dönemin olmazsa olmazları arasında yer alan dijital üretim ve bilişim sektörünün de içinde olduğu Endüstri 4.0'ın işletmelerimizde hayata geçirilecek en önemli eğitim merkezlerinden biri olacak" dedi.

'TEKNOLOJİ HAYATIN HER YERİNDE'

Teknolojinin insan hayatının her alanında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teknoloji artık hayatımızın her yerinde ve yine yaşantımızın her alanında bizimle. Günlük yaşantımız, tüketim alışkanlıklarımız ve yine dünyadaki üretim modelleri, yeni teknolojik eğilimlere göre şekillenmektedir. Tabi ki bu fabrikalar için de geçerlidir. Günümüzde ekonomik rekabetin ve kaynak verimliliğinin kuralları teknolojik ilerlemelere göre her gün yeniden belirleniyor. Bu önemin kazananları teknolojiyi sadece geliştirenler veya tüketenler değil, onu geliştiren, yönlendiren ve üretime hızla adapte edebilenler olacaktır" diye konuştu.

'GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ SANAYİ İLE MÜMKÜN'

Güçlü ekonominin güçlü sanayi sayesinde oluşacağını belirten Oktay, "Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olan milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonumuzla Türkiye'nin daha da gelişmesi için hepimiz var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hedeflerimize giden yolun yüksek katma değerli üretim verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçtiğinin de bilincindeyiz. Güçlü ekonominin güçlü sanayi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Güçlü sanayiye giden yolun ise yine etkinlik, verimlilik, dijitalleşme ve iyi yönetişimden geçtiğinin de bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Protokolden detaylar

Konuşmalar

Haber-Kamera: BURSA,

==============================

TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ YASAK OLAN 'DOGO ARJANTİN' CİNSİ KÖPEK, CİPTE 12 SAAT MAHSUR KALDI

ESKİŞEHİR'de, park halindeki cipte yaklaşık 12 saat mahsur kalan ve Türkiye'ye getirilmesi yasak olan 'Dogo Arjantin' cinsi köpek, olay yerine gelen çilingir tarafından araçtan çıkarıldı.

Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar Mahallesi'ndeki Yenilik Sokak üzerinde park halindeki Ali İhsan K.'ya ait 06 AIJ 40 plakalı cipte köpeğin kilitli kaldığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarla sokağa gelen polis, cipin sahibine ulaşamazken, yakınlarıyla görüştü. Cip sahibinin anahtarını arkadaşına verdiği ve kendisine cep telefonundan ulaşılamadığı öğrenildi. Çevredekiler cipteki köpekle cama vurarak oyalama çalışırken, olay yerine gelen çilingir, kapıyı açarak yaklaşık 12 saattir mahsur olan köpeği kurtardı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ YASAK

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nden gelen görevliler, köpeğin Türkiye'ye getirilmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'Dogo Arjantin' cinsi olduğunu belirledi. Cipten çıkarılan köpek, su ve yemek verildikten sonra görevliler tarafından başka bir araçla barınağa götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Cipte kalan köpek

-Çevredekilerin köpeği oyalaması

-Polis ve itfaiye ekibi

-Çilingirin araç kapısını açması

-Görevlilerin köpeği alması

-Başka bir araca götürmesi

-Park halindeki cip

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

==========================

MURAT BOZ ŞARKILARIYLA KADİRLİLERİ COŞTURDU

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadirli'de konser veren Murat Boz hayranlarını şarkılarıyla coşturdu.

Kent Meydanı'nda bulunan eski otogar içerisinde düzenlenen konsere Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Murat Boz hayranları katıldı. Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen konserde sahne alan Murat Boz birbirinden güzel şarkıları ile Kadirlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye gelen Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Murat Boz'un doğum gününü kutladı. Karatepe kilimi hediye edilen Boz daha sonra konsere devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Doğum günü pastasının kesilmesi

Boz'un sahne performansı

Detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADIRLI (Osmaniye),

Kaynak: DHA