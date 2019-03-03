Dha Yurt Bülteni -19

BAYBURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri görüntüleri

Bölgeden görüntüler

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,-

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AMCASININ OĞULLARINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Bursa'da hurdacılık yapan ve alkollü olduğu iddia edilen Yıldırım E. (31) iddiaya göre iş konusunda rekabet ettiği amcaoğulları İsa E. (35) ve Bayram E. (26) isimli iki kardeşi bir tartışma sonucu pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Yıldırım E., olaydan sonra kaçtı. Cinayet Büro amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Hurdacılık yapan Yıldırım E., amcasının oğulları olan İsa E. ve Bayram E. isimli iki kardeş ile iddiaya göre sabah saatlerinde iş rekabeti yüzünden tartışmaya başladı. Diğer esnaflar, tartışan akrabaları görünce araya girerek kavgaya dönen bu gerilimi bitirdi. Akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Yıldırım E., aracında bulunan pompalı tüfeği de alarak İsa E. ve Bayram E.'nin bulunduğu dükkana gitti. Dükkan önünde bağıran Yıldırım E., önce dışarıya çıkan ağabey İsa E.'yi sırtından ve kolundan daha sonra ise kardeşi Bayram E.'yi kolundan pompalı tüfekle vurarak yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı 2 kardeşi Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yıldırım E.'yi kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir dükkan içerisinde saklanırken yakaladı.

Yaralı kardeşlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralanan şahısların hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

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MANİSA'DA KAZA: 6 YARALI

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Halkavlu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Emin Kıral yönetimindeki 10 ZP 788 plakalı otomobil, Gelenbe Mahallesi yönünden Balıkesir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Yahya Sak yönetimindeki 45 F 2632 plakalı otomobile çarptı. Kazada, iki otomobilde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Karayolundaki diğer sürücülerin durumu bildirilmesi üzerine, olay çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından Kırkağaç ve Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılara müdahaleden görüntü

-Kaza yeri genel detay görüntü

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ, (Manisa),

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ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Tunç yönetimindeki 02 AS 578 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Aslan yönetimindeki 02 EH 662 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ali Aslan ile kullandığı otomobildeki Nuran Aslan ve Mikail Çelik, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Sağlık görevlileri

-Kazaya karışan otomobiller

-Polislerin önlem alması

-Araçların çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN, -

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Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var (2)

KASAPOĞLU: MARMARİS SPOR TURİZMİN MERKEZİ OLACAK

Bugün Muğla ve ilçelerinde bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun son durağı Marmaris İlçesi oldu. AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın sahibi olduğu otelde düzenlediği 'Spor projeleri tanıtımı' adlı yemekli toplantıya katılan Bakan Kasapoğlu'na; Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe AK Parti başkanları eşlik etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, "Marmaris'te spor ve spor turizmi bitmiş durumda. Spor turizminin tekrar canlandırılması için Sayın Bakan ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde projeler onaylandı. Marmaris'in tekrar spor alanında söz sahibi olması için siz vatandaşlarımızın desteğini istiyoruz. 31 Mart sonrası seçildiğimizde ilk işimiz onaylattığımız spor komplekslerini hayata geçirmek önceliğimiz olacaktır. Marmarislilere desteğini esirgemeyen Bakanımıza minnettarımö dedi.

Kürsüde söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz, Marmaris'in denizi, doğası, çevresi ve alt yapısıyla tüm imkanları olduğuna inanıyoruz. Öncelikle su sporları noktasında Marmaris'in öncü şehir olması gerekiyor. Bu projeleri Serkan Yazıcı ile çalıştık ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Marmaris'te çok kapsamlı spor kompleksi projelerimiz var. Bu projeyi yeniden çok kapsamlı şekilde hayata geçireceğiz. Kadınlarımız toplumun mimarı ve öncüsü. Kadınlarımızla bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Yaz, kış ve gece- gündüz demeden çok kapsamlı projelerimizi hayata geçirdiğimizde birlikte dolduracağız. Marmaris spor turizminde merkez olacaktır. Yaptığım incelemelerde semt sahaları eksikleri mevcut. Bu eksikliğin giderilmesi için Marmaris'te 10 alan seçildi. Basketbol, futbol, voleybol gibi 10 semt sahası yapacağız. Gençlik merkezi noktasında Marmaris'i bir üs haline getireceğiz. Bakanlık olarak planladığımız uluslararası gençlik merkezinin ilkini Marmaris'te inşa edeceğiz. Spor turizmini önceleyen bir politikamız var. Spor turizmi önceliğimi Marmaris olarak planladık. Serkan Yazıcı'nın belediye başkanı olmasıyla önemli açılım olacaktır. Konuşacak ve paylaşacak çok projelerimiz olacaktır. Marmaris'in spor turizmi alanında adını dünyaya duyurması için hepinizin desteği gerekiyor. Öncelik kadın ve gençlerimizdedir. Onların desteği ile adayımızı belediye başkanı yaptığınızda nasıl modern, doğaya ve insana saygılı bir model turizm cenneti hayata geçirdiğimizi göreceksinizö dedi.

Konuşma sonrası Serkan Yazıcı, Bakan Kasapoğlu'na katkılarından dolayı plaket takdim etti. Dev ekranlarda Marmaris'in spor projeleri anlatıldıktan sonra Bakan Kasapoğlu, bir otelde basına kapalı olan bir düğüne geçerek evlenen çifti kutladı.

Geceyi Marmaris'te geçirecek olan Bakan Kasapoğlu'nun sabah Dalaman Havalimanı'ndan İstanbul'a gödeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Spor Bakanı Kasapoğlu otelde karşılama görüntüsü

-Oteldeki yemekten görüntü

-Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı kürsüde konuşması

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşması

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla),

Kaynak: DHA