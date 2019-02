Dha Yurt Bülteni -19

Kilis'te sobadan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi tedaviye alındı

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmokosit gazından zehirlenen Ökkeş Gürsever (84) hayatını kaybetti, eşi Şerife Gürsever (82) ise hastanede tedaviye alındı.

Bölük Mahallesi'nde oturan Şerife ve Ökkeş Gürsever çifti akşam saatlerinde sobayı yakarak uykuya daldı. Bir süre sonra eve gelen yakınları kapıyı açan olmayınca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak girdiği evde yaşlı çifti hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Ökkeş Gürsever'in yaşamını yitirdiği, eşi Şerife Gürsever'in ise baygın olduğu belirlendi. Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen Şerife Gürsever'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ökkeş Gürsever'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karabük'te tavuklu pilavdan zehirlenen 33 kişi hastanelik oldu

KARABÜK'te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi, yedikleri tavuklu pilav nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Esnaf Günleri etkinliği kapsamında Kent Meydanına kurulan çadırda satılan tavuklu pilavdan yiyen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. 33 kişi gelen ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi gören 33 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, tavuk pilav satan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Evdeki kerpiç fırından çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ'da evde ekmek pişirmek için kerpiçten yapılan fırından çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya da sıçradı. Korku yaratan ve evde hasara yol açan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Bolat'a ait evde ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında başlayan yangın, kısa sürede bitişikte depo olarak kullanılan binaya da sıçradı. Yangını önce kendi imkanları ile söndürmeye çalışan ev sahibi ve komşuları başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dar olan sokaktan girmekte güçlük çekti. İtfaiyenin 4 araçla müdahale ettiği yangın 45 dakikada kontrol altına aldı. Bu arada sağlık ekipleri yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen ev sakinlerine müdahale etti.

Ev ve depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kilis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli- Gaziantep yolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden M.Y. yönetimindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Mehmet Can, A.A., B.Y., M.Y., Z.Y., G.Y., O.Y. ve E.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

