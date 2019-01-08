Dha Yurt Bülteni -19

DHA YURT BÜLTENİ -19

Kar Besni-Gaziantep yolunu trafiğe kapadı, uzun araç kuyrukları oluştu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapanınca, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.

İlçede dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapandı. Gaziantep'e gitmeye çalışan araçlar yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polisler ise yolda kalan araçları iterek kardan kurtarmaya çalıştı. Belediye hoparlörlerinden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağışı

Yolda kalan araçlar

Polislerin araçları iterek kurtarmaya çalışması

Karayollarının çalışması

Vatandaşların araçları kurtarmaya çalışması

Araç kuyruğu

Polis aracının yolu kapatması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), -

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Nurdağı'nda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Gaziantep yolu Akyokuş mevkii kar nedeniyle buz tuttu. Kar yağışına yolda yakalananlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve yolcular araçları iterek ilerlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nurdağı-Gaziantep Karayolu

Trafik ekipleri

Uzun araç kuyruğu

Vatandaş ile röp

Karayollarının çalışması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 107 MB

Haber- Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA)

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Evde yalnız kalan 3 kardeş çıkan yangında dumandan etkilendi

ISPARTA'da babanın işte, annenin ise pazarda olduğu sırada 3 kardeşin yalnız kaldığı evde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen kardeşler mahalleli tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2227 sokaktaki 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Babanın işte olduğu, annenin ise pazara gittiği sırada İclal, İbrahim ve Musa Koç kardeşler evde yalnız kaldı. Bu sırada oturma odasındaki kanepede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evde mahsur kalan çocuklar ise üst kattaki ev sahibi Hasan Uysal ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilendiği belirlenen 3 kardeşi ambulansla hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın çıkan evden görüntü

Çevredeki vatandaşlardan görüntü

Yanmış kanepeden görüntü

Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Anne ve babasını öldüren zanlı: Beni aşağılıyorlardı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştıkları işsiz oğulları Ali Ay (35) tarafından av tüfeği ile vurarak öldürülen anne Menekşe (55) ve eşi Murat Ay (58) sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Ay ailesinin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ay çiftinin cenazeleri sevenlerinin gözyaşları arasında Güzeloluk Mahalle mezarlığında defnedildi.

Bu arada öğle saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adliyeye çıkartılan Ali Ay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeler tabutla cenaze aracından indirilirken

-Tabut elle taşınırken

-Cenaze namazı kılınırken

(Boyut: 18 MB) (Süre: 1 dakika)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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KOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildi

Düzce'nin Kurukavak Köyü'nde oturan 45 yaşındaki KOAH hastası Tahir Çakır, 112 Acile ait paletli ambulansla hastaneye götürüldü. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, özellikle kronik hastalıkları bulunan kişilerin kış aylarında şehir merkezine yakın yerlerde ikamet etmesi tavsiyesinde bulundu.

Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ki Kurukavak Köyü'nde oksijene bağlı olarak hayatını devam ettiren ve fenalaşan KOAH hastası Tahir Çakır'a paletli ambulansla ulaştı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye paletli ambulansla çıkan 112 Acil ekipleri, Çakır'ı alarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, "Kurukavak köyünde KOAH hastamız vardı. Maalesef dört çeker ambulanslarımızın çıkamadığı bir yerdeydi hastamız. Bu yüzden biz de özel donanımlı paletli ambulansımızla hastaya ulaştık. Genel durumu iyi, hastayı teslim ettik. 7-24 hizmetteyiz paletli ambulansımızla. Hem merkezde hem de özellikle Yığılca'da hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Dr. Yılmaz, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların imkanları varsa şehir merkezine yakın yerlerde ikamet etmesi gerektiğini ifade ederek, "Yollarda kar yağışı dolayısıyla sorun yaşanıyor. İş makineleri açmasına rağmen kar yağışının yeniden yollar kapanıyor. Gündüz vakti sıkıntılı hastalar varsa aşağıya gelsinler, çok fazla yukarılarda ikamet etmesinler. Özellikle kronik hastalıkları varsa, çünkü gece vakti ulaşmak daha da zor olacaktır. Bu onların faydasına olacaktır." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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112 Acil Sağlık ekiplerinin çektiği görüntü

Hasta evden alınırken görüntü

Ambulans hastane acil servisine gelirken görüntü

Hastanın acil servise götürülürken görüntüsü

112 Başhekimi ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Foçalılar Öykü Arin için seferber oldu

İzmir'de yaşayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nce kendisine ender görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Foçalılar seferber oldu. İlçeye bir günlüğüne gelen Türk Kızılayı mobil kan alım ekibi, bağış taleplerine yetişemeyince kan ve kök hücre alımı bir gün daha uzatıldı.

Bir doktor, bir flebotomist ve iki destek personeli ile bu sabah Foça'ya gelen Türk Kızılay'ı mobil ekibi Foça İlçe Halk Kütüphanesi'nde konuşlandı. Önce form doldurulup, uygunluk testleri yapılan bağışçıların 18- 50 yaş aralığındakilerden kök hücre, 18- 60 yaş aralığındakilerden kan bağışı kabulüne başlandı. Öykü Arin Yazıcı ve ilik nakli bekleyen tüm hastalar için günler öncesi Foçalılar'ın sosyal medyada yaptığı çağrıların da etkisiyle kütüphanenin büyük salonu hınca hınç doldu. Bağışçılar arasında Foça Kaymakamı Ali Çetin ve eşi de yer aldı. Gençlerin ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kök hücre ve kan bağışlarının toplam sayısı 100'ü aştı. Bağışçıların akşam saatlerine doğru azalmaması ve yeni gelenlerin de olması nedeniyle Türk Kızılay'ı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, yetkililerle görüşüp, kan ve kök hücre bağışı alımını bir gün süreyle uzattı. Kök hücre bağışlarının çok önemli olduğunu, Öykü Arin ile birlikte Türkiye'de ve dünyada ilik bekleyen hastalar için umut olmaya geldiklerini belirten bağışçılar, tüm vatandaşları kampanyaya davet etti.

Foça'da kan ve kök hücre alımları, yarın 10.30 - 18.00 saatleri arasında Foça İlçe Halk Kütüphanesi'nde devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öykü Arin Yazıcı'nın fotosu

-Bağışların alındığı kütüphane salonundan görüntü

-Kan ve kök hücre bağışında bulunanlardan görüntü

-Bağışçılardan Margarita Köseoğlu, Gülhan Güzen Tutar ve Alican Duymuk ile röp.

-Foça Kaymakamı Ali Çetin ile röp.

-Kızılay Foça Şube Başkanı Muharrem Yeşilkaya ve Doktor Murat Emrem ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), DHA)

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Aksaray ve Karaman'da il genelinde, Konya'da 19 ilçede okullar tatil edildi

Aksaray ve Karaman'da il genelinde, Konya'da ise 19 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Aksaray ve Karaman'da yarın için eğitime bir gün ara verildi. Her iki kentte, hamile ve engelli kamu görevlisinin de idari izinli olacağı belirtildi.

Konya'da ise Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yarın okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

KONYA, -

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Bitlis'te okullar yarın tatil (2)

TATVAN'DA OKULLAR YARIN TATİL

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Tatvan ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede bulunan her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın kurumlarının yarın için bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Haber: Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),

Kaynak: DHA