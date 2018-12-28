Dha Yurt Bülteni -19

'Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı' haberine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

İZMİR'de, geçen 24 Aralık'ta ceza avukatı Abdi Yaşar'ın tutuklu müvekkiliyle birlikte duruşma öncesi savunma hazırlamak için gittiği cezaevine yanında götürdüğü klasörün iddiaya göre 'silah' sayıldığı gerekçesiyle alınmadığı haberlerinin üzerine Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. 'Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı' haberlerinin gerçeği yansıtmağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı' şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ceza infaz kurumlarına girişte herkesin tabi olduğu kurallar vardır. Bu kurallar ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerle net olarak belirlenmiştir. Haberde adı geçen avukat 24.12.2018 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gelerek müvekkili ile görüşmek istemiştir. Adı geçen şahsın yanında getirdiği büyük klasörün içinde ve çevresinde bıçak büyüklüğünde kalın metallerin bulunması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle kendisine belgelerini koyabileceği ve içerisinde metal olmayan başka bir klasör verilmiştir. Kendisine ait dosyanın da çıkışta verileceği söylenmiştir. Ancak avukat ısrarla kesici ve yaralayıcı alet olarak kullanılabilecek metallerin olduğu dosyayı ceza infaz kurumuna sokmak istemiştir. Kurum personelinin kendisine güvenlik nedeniyle ilgili dosyayı içeriye alamayacaklarını belirtmelerine karşı, "Ben bu klasörü her türlü içeriye sokarımö diyerek tepki göstermiştir. Dolayısıyla basın ve yayın organlarında çıkan gerçeğe tamamen aykırı ve maksatlı bu ithamlar iftiradan öteye geçmemektedir. Adı geçen avukat hakkında ilgili kurum müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

İZMİR, -

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Bakan Turhan'dan 'Amanos tüneli' açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İskenderun Limanı ile Hassa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman kentleri arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan Amanos tüneli projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiklerini, imzasıyla yetkiyi alıp ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali Rahmi Doğan ile görüştü. Bakan Turhan, daha sonra Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldı. Tarihi Uzun Çarşı'yı da gezen Turhan, burada esnafla bir süre sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Amanos Dağları'ndan geçen 19,2 kilometrelik 3 adet tünelimiz var. 31,2 kilometrelik bir yol projesi tamamlanmak üzere. Tabii tünel ve viyadük ağırlıklı kavşak sistemlerini de bünyesinde bulunduran bir yol olması dolayısıyla zemin etütleri projelendirme çalışmaları biraz uzun sürdü. Bu konuyu Maliye Bakanımız ile de paylaştım. Bu projeler yüksek maliyetli projeler, uzun vadeli projeler ama faydası da fazla olan projeler. Mevcut kullandığımız hizmet verilen yola göre 60 kilometre bu yol. Gaziantep ve Kilis'i İskenderun Limanı'na daha da kısaltıyoruz. Bu akaryakıt tasarrufu demek, bu iş gücü tasarrufu demek, zaman tasarrufu demek ve tabii motorla da akaryakıttan sağlanan tasarruf demek. Aynı zamanda atmosfere de egzoz emisyonlarının az atılması demek."

İskenderun Dörtyol bölgesinde lojistik merkezlerinin kurulması için yeterli alan bulunmadığını kaydeden Bakan Turhan, şöyle dedi:

"İskenderun Limanımız yakın civarındaki alanların yetersiz olması dolayısıyla, lojistik merkezlerini, üslerini o bölgeden Hassa bölgesine kaydırmamız için Dörtyol bölgesinde büyük ölçüde alanlar yok. Geçen hafta İran Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret etmişti, Ulaştırma Bakanı da gelmişti. Tabii beraber meslektaşımla karşılıklı sorunlarımızı görüşürken, bu bölgenin limanlarına çok ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bunun için yolların yapılmasını talep ettiler. Aynı durum önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye coğrafyası ülkeleri için de geçerli olacak. İnşallah ekonomimiz büyüdüğünde, geliştiğinde biz de geç kalmadan bir an önce bu projeyi yapıp Hatay'ımıza kazandırmak istiyoruz. Bunun fizibilitesini 'yap-işlet-devret' modeli ile inşallah yapacağız, en hızlı şekilde. Çünkü bu modelle yaptığımız projeler büyük projeler. Arkadaşlarımıza talimatları verdim, Maliye Bakanımız da bu konuda gerekli talimatları ekibine verdi. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik. Onun imzasıyla yetkiyi alıp ihaleye çıkacağız."

Görüntü Dökümü

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Bakan Turhan'ın Valilik şeref defterini imzalaması

Hatay Valisi Doğan'ın makamından görüntü

Bakan Turhan'ın AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda karşılanması

Bakan Turhan'ın konuşması

Salondaki partililerden görüntü

SÜRE: 04.54 BOYUT: 550 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY

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Köyde doğum yapan anne ve bebeği için ekipler seferber oldu

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan İpek Aslan'ın(27), doğum sancıları tuttu. Evde doğum yapan ve bir erkek çocuğu dünyaya getiren Aslan, yolu kar ve tipiden dolayı kapanan mahalleye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından, 12 saat süren kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırdğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi İpek Aslan'ın doğum sancıları tuttu. 3'üncü çocuğuna gebe olan Aslan'ın sancıları artınca, yakınları 112 ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapalı olan mahalle yolunun açılması için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin yolu açması üzerine sağlık ekipleri mahalleye ulaştı. Ekipler eve varmadan Aslan, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası sancıları dinmeyen, Aslan'a ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından evinde yapıldıktan sonra, UMKE aracına bindirilip yola çıkıldı.12 saat süren zorlu kurtarma operasyonuyla Aslan ve bebeği Başkale Devlet Hastanesine ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Anne Aslan'ın sağlık durumunun iyi,yeni dünyaya gelen bebeğinin sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-İş makinesinin yolu açması

-Mahalleye giden UMKE ekibi

-UMKE görevlisinin konuşurken

-Mahalleye ulaşan ekipler

-Evde doğum yapan anne ve bebeğine ilk müdahale yapılırken

-UMKE aracı ile hastaya gidişi

Behçet DALMAZ/VAN,

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Bahisten yüksek para kazanmak isteyen kadın dolandırıldı

Adıyaman'da kendisini arayarak, oynanacak bahisle yüksek miktarda para kazanılacağını ve paraya ortak olması için verilen banka hesabına 2 bin lira yatırmasını isteyen şüphelileri dinleyen M.Ç. (20) parayı yatırdı. Şüphelilerden bir daha haber alamayarak dolandırıldığını anlayan M.Ç. polise başvurdu.

Olay, öğlen saatlerinde Merkez'de meydana geldi. M.Ç.'yi telefonla arayaran şüpheliler iddiaya göre, bugün oynanacak futbol maçı için bahis yaptıklarını, verecekleri hesaba 2 bin lira para yatırırsa kazanılan yüksek miktardaki paraya M.Ç.'ninde ortak olacağını söylediler. M.Ç. bunun üzerine verilen hesap numarasına 2 bin lira para yatırdı. Kendisini arayan kişiye ulaşmaya çalışan M.Ç. telefonun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Karakola giderek ifade veren M.Ç.'nin şikayeti üzerine polis şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dolandırılan kişiden görüntü

-Polis ekiplerinin gelmesi

-Polis ekiplerinin dolandırılan kadınla konuşması

-Dolandırılan kadının polisler ile karakola gitmesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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'Polisim' diye dolandırılırken, polis tarafından kurtarıldı

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Öztürk'ü (55), cep telefonundan arayıp kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, para istedi. Önce telefondaki kişinin talimatlarına uyan Öztürk, daha sonra durumdan şüphelenerek yolda gördüğü polisten yardım isteyince dolandırılmaktan kurtuldu.

Adıyaman'dan Çemberlitaş köyüne gitmek için yolcu minibüsüne binen Mustafa Öztürk'ün telefonu çaldı. Telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, Öztürk'ün terör olaylarına karıştığını ve bankadaki parasını çekerek verecekleri hesap numarasına yatırmasıyla hakkında işlem yapılmayacağını söyledi. Telefonu kapatmadan minibüsten inen Öztürk, yolda durduğu otomobile binerek il merkezine döndü. Hesabından para çekmek için bankaya giden Öztürk, durumdan şüphelenince valilik girişinde gördüğü polis noktasına giderek durumu anlattı. Polisler, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu, polis, jandarma ya da savcı gibi kişilerin para istemeyeceğini söyledi.

Dolandırılmaya çalışıldığını anlayan Mustafa Öztürk karakola giderek şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valilikten görüntü

-Valilik polis noktasından görüntü

-Dolandırılmak istenen kişinden görüntü

-Polis ile Dolandırılmak istenen kişi ile konuşması

-Dolandırılmak istenen kişinin karakola gitmesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kaynak: DHA