Dha Yurt Bülteni 19

CİZRE'DE DİCLE NEHRİ'NE GİREN 2 İŞÇİ KAYBOLDU

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne serinlemek için giren işçiler Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24), akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Cizre ilçesi Kurtuluş köyü yakınlarında bulunan Dicle Nehri'nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren ve yol yapım işinde çalışan işçilerden Hasan Çağlayan ve Yasin Zengin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, iki işçiyi arama ve kurtarma çalışması başlattı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında, vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre'ye su altı arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi. Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı aileleri, vatandaşlar ve askerler teselli etmeye çalıştı. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışması yapan dalgıçlar

-Nehir kıyısında bekleyen insanlar

-Jandarmanın aldığı güvenlik önlemi

-Kürtçe ağıt yakan kadınlar

-İşçi yakınlarının askerlerle konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -

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Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ağır yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ pistinden Rus uyruklu yolcusuyla havalanan yamaç paraşütü sert zemine düştü. Yaşanan kazada, pilot Ziya Hacıalioğlu (44) ile Rus turist Natalia Jane Miller (43) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) uçuş için çıkış yapan yamaç paraşütü pilotu Ziya Hacıalioğlu (44) ile Rus Turist Natalia Jane Miller (43), kalkış esnasında yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki toprak zemine düştü. Rus turistin son anda durmak istemesi ve koşmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazayı fark eden diğer pilotlar, durumu sağlık ekilerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Miller ve pilot Hacıalioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların hastaneye getirilmesinden görüntü

Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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TRABZON'DA 130 ÇEŞİT BİTKİNİN OLDUĞU BOTANİK PARK AÇILDI

TRABZON'da, 103 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan, 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı 'Trabzon Botanik Parkı', düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nce Çamoba Mahallesi'nde yapılan 'Trabzon Botanik Parkı'nın açılış törenine; Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora, Hüseyin Örs ile davetliler ve kent sakinleri katıldı.

Törende konuşan Trabzon Valisi Yavuz, Büyükşehir Belediyesi'nin kentte güzel alan oluştuğunu belirterek, "Biz, Türk milleti olarak tarih boyunca hep insanlığa adaleti, iyiliği, güzelliği anlattık ve bunu hayata geçirmeye çalıştık. Ama bunun karşılığında hep sorunlarla da karşılaştık. 'Terör' dediler, onun üstesinden geldik. 'Fetullahçı Terör Örgütü' dediler, onun da üstesinden geliyoruz. En son ekonomik manada bize savaş açtılar. Onunda üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Biz artık 21'inci yüzyılda Türk damgasını vuracağız" dedi.

BALTA: YAPILANLARI YAŞATMAK BİZİM ELİMİZDE

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, yapılan eserlerin, gelecek nesillere aktarılması için korunması gerektiğini vurgulayarak, "Çok güzel bir eser ortaya konuldu. Bunun yapılması zor koruması da bir o kadar zor. Gelecek nesillere bu eseri devretmek için korumamız gerekiyor. Yapılanları yaşatmak bizim elimizde. Cumhurbaşkanı'mız Trabzon'a ayrı bir önem veriyor. Bu alan Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Trabzon insanına kazandırıldı. Bundan sonra da millet parklarıyla bu tür alanları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: BURASI BÜTÜN TRABZON'UN ESERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu ise 'Trabzon Botanik Parkı'nın bütün kentin eseri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burayı hayata geçirmemizde bize örnek, 'Batum Botanik' oldu. Botanikler ülkelerini dünyaya tanıtma vasfı taşır. Burada bizim bir fonksiyonumuz yok. Burası bütün Trabzon'un eseri, sadece bu öykünün bir irade koyanı vardı. Burası askeri birliklerimizin eğitim alanıydı. Atıl duruma düşünce sürekli talepte bulunarak buranın bu şehre kazandırılmasına elçi olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarına harfiyen uyuldu. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla burasının eğitim alanı olması, bilimsel çalışmalara imkan sağlaması, beton yapılar olmaması şartıyla bu alanı botanik park yaptık. 'Trabzon Botanik Parkı' ortaya koyabilmek bölgeyi uygarlığın hizmetine açabilmek içindi. Buraya hiçbir ilave bina yapmadık. Mevcut binalara restore ederek alana kazandırdık. Yani Cumhurbaşkanı'mızın ricasına harfiyen uyduk."

Kurdele kesimi ile açılan 'Trabzon Botanik Parkı', davetliler tarafından gezildi. 103 bin metrekarelik alanda oluşturulan botanik parkta, 94 çeşit 1600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 130 çeşit ile 11 bin bitki bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parkın Drone görüntüleri

Açılıştan görüntüler

Parkta bulunan bitkilerden görüntüler

Açılış konuşmaları

Kurdele kesme anından görüntüler

Detaylar

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Emre KOLTUK/ TRABZON-DHA

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TUNCELİ'DE KENT MEYDANI VE YERALTI ÇARŞISI HALAYLARLA AÇILDI

TUNCELİ'de, Belediye tarafından yapımı tamamlanan kent meydanı ve yenilenen yer altı çarşısı, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla hizmete açıldı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, "Bulunduğumuz yer kent meydanıydı. Burası çok kötü durumdaydı. Buranın altında 85 mağaza vardı. Orası da dökülüyordu, içler acısı durumdaydı. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışmıyordu. Kent meydanımızı yeniden düzenledik. Yeraltı çarşımızı da pırıl pırıl yaptık" dedi.

Yenilenen kent meydanı ve yeraltı çarşısının açılışına, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan vekili Piyade Albay Feridun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Sonel, yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilmeyen projeleri kısa süre içerisinde hayata geçirdikleri belirtti.

Sonel, "14 aydır hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yapıyoruz. Bu süre içerisinde yapmış olduğumuz, yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın destekleriyle bir bir hayata geçirildi. Bulunduğumuz yer, kent meydanıydı. Burası çok kötü durumdaydı. Buranın altında 85 mağaza vardı. Orası da dökülüyordu, içler acısı bir durumdaydı. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışmıyordu. Kent meydanımızı yeniden düzenledik. Yeraltı çarşımızı da pırıl pırıl yaptık. Kent meydanı ve yeraltı çarşısı yenileme projemizin hem Tuncelimize hem esnaf arkadaşlarımıza hem de burayı kullanacak yöremiz insanına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılış töreninde konuşan tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ise "Esnafımız adına, ilimiz adına sayın Valime ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayın Valimizin ilimize gelmesiyle birlikte kentimize, insanımıza, sokağımıza, esnafımıza, vatandaşlarımıza dokundu. Kent kendine geldi ve huzur buldu. Kentimiz, yılların birikmiş sorunlarının çözümünü buldu. Bu konuda Valimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ilimiz için çok büyük bir şans. Her zaman Valimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Törende daha sonra yenilenen işyerlerinin anahtarları sahiplerine teslim edilirken, törene katılan ve 'Çılgın davulcu' lakabı ile bilinen davulcu Muharrem Yılmaz davul şov yaptı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve davetliler daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.

Yaklaşık 9 ayda 8 milyon lira harcanarak yapılan Kent meydanı ve yeraltı çarşısı, hiçbir ücret alınmadan esnafa teslim edilirken, kitap, kırtasiye, oyuncak, tuhafiye, ayakkabı ve giyim mağazaları ile birçok ihtiyacın giderileceği bir mekan haline gelen yeraltı çarşısının eski fotoğrafları yapılan yenileme çalışmasını net olarak ortaya koyduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye binasınden detay

Halay çekilmesi

Açılışlardan detay

Haber-Kamera: TUNCELİ

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