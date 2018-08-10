Dha Yurt Bülteni - 19

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, Allah'ımız var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gece geç saatlerde geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerilerine seslendi. Ülkede ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var Allah'ımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla saat 23.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından helikopterle memleketi Rize'nin Güneysu İlçesine geçti. Helikopterle Güneysu ilçe futbol sahasına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

'BUGÜN DÜNDEN İYİ, YARIN BUGÜNDEN DAHA İYİ OLACAK'

Erdoğan, bölgede sel ve heyelanların yaşandığını hatırlatarak, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Türkiye devletinin ve milletinin güçlü olduğunu belirten Erdoğan, yaşanan afetlerde vatandaşların tüm maduriyetlerin karşılanacağını duyurdu. Erdoğan, "Yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz, ülkemizi yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Çok çalışacağız, koşacağız ve inşallah ülkemizi çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Hiç şüpheniz olmasın" dedi

'BİZLER ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

ABD ile yaşanan gerginlik, ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Hiç bunlara kulak asmayın. Şunu unutmayın onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, şimdi neyiz? Daha iyi olacağız. Sizlere sabırlar ve gayretler diliyorum. Çok çalışıp, çok koşacağız ve 2023'e çok farklı gireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü gerçekleştireceği teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçiminde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlayacak. Erdoğan'ın ikinci durağı ise Gümüşhane olacak. Erdoğan ziyaretleri kapsamında düzenlenecek olan programlarda vatandaşlara da seslenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdoğan'ı karşılama

Erdoğan'ın konuşmaları

HABER: Fatih TURAN/ KAMERA: Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/GÜNEYSU(Rize),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Asfalt kazanlarının arasına sıkışıp öldü

SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir asfalt şantiyesinde kaynar iki kazanın arasına düşen Ahmet Bahşi feci şekilde can verdi.

Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana geldi. Bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, tankerde yüklü asfaltı şantiyeye getirdi. Aracı yan yana olan asfalt kazanlarının yanına yanaştıran Ahmet Bahşi, araçtaki asfaltı hortumla boşaltırken dengesini kaybedip iki kazanın arasına düştü. Sürücü, yüksek sıcaklıkta olan kazanların birleştiği noktaya dolan sıvı haldeki sıcak asfaltın içinde kaldı. İşçilerin görüp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Sıkışan sürücü bağlanan halatla yukarıya çekildi.

Vücudunda derin yanıklar oluşan Ahmet Bahşi, sedyeyle ambulansa konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yanık ünitesinde tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sürücünün sıkıştığı alanda kurtarma çalışması

Sürücünün çıkarılması

Sedyeye konulup ambulansa alınması

Şantiyeden detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tekirdağ'da cipin çarptığı TIR devrildi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin karşı şeride geçerek, saman yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. TIR'ın devrildiği kazada her iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, 100'ncü yıl Mahallesi Yeni Sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Murat S. yönetimindeki 59 SL 605 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Mehmet D. idaresindeki 45 TD 253 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada TIR devrilirken, iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Sürücüler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yola devrilen Tır

-Yola saçılan samanlar

-Kazaya karışan araç

-Olay yerindeki trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Oluşan araç trafiği

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Öndeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförünü sıkıştığı yerden itfaiyeciler kurtardı

KÜTAHYA'da önünde gitmekte olan kereste yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Murat Orhan, araçta sıkıştı. Orhan'ı itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı olarak kurtardı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 4'üncü kilometresindeki polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Kent merkezi istikametine gelmekte olan Murat Orhan yönetimindeki 51 KR 804 plakalı TIR, önünde giden ve polis kontrol noktası olduğu için yavaşlayan Tahir Kocaerkek'in kullandığı 43 KY 992 plakalı kereste yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada Murat Orhan araçta sıkıştı. Orhan, kaza yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Murat Orhon ile kazada hafif yaralandığı belirtilen diğer TIR'ın şoförü Tahir Kocaerkek ambulanslara Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan Tırların görüntüleri

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Araçta sıkışan Tır şoförünün çıkarılarak ambulansa alınması

-Kaza yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Akçay Sarıkız Meydanı yenilendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Sarıkız Meydanı yeni baştan düzenlendi. Meydan açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Akçay'ın ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Açılışın ardından Ceyhun Damla konseriyle Akçaylılar gönüllerince eğlendi.

Edremit'in turistik Akçay Mahallesi Sarıkız Meydanı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı. Kaymakam Ali Sırmalı, "Edremit ilçemiz deniziyle, termaliyle Kazdağları'yla, zeytin ve zeytinyağı ile ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Her yıl milyonlarca insan ilçemizi ve körfezi ziyaret etmektedir. Bu anlamda amacımız bu güzel ilçemizi daha yaşanır ve daha güzel hale getirmek en büyük amacımızdır" dedi.

BİRLİKTELİK VURGUSU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise konuşmasında birliktelik vurgusu yaptı. Kafaoğlu, "81 Milyon vatandaş birbirimizi kucaklayacağız. Etrafımızda cereyan eden olayları görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından başka kimsenin faydası yok. Onun için Bayrağımıza sahip çıkacağız, Ezanımıza sahip çıkacağız, vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız Allah'ın izniyle. Biz bir olursak, beraber olursak, iri ve diri olursak kimse bize bir şey yapamaz. Tarih boyunca da bunun örnekleri var. Önemli olan bizim içerden vurulmamamız. Bizim dost ve kardeş olmamız. Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi seviyor olmamız" dedi. Kafaoğlu, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' vurgusu yaparak, bu değerlerin insanları birleştiğini savundu.

Belediyecilikte artık trendin değiştiğini belirten Başkan Kafaoğlu, İnsan hayatının başlangıcından, ölümüne kadar her şeyiyle ilgilenildiğini söyledi. Yol, su, kanalizasyon, park ve bahçe mutlaka ana işleri olduğunu söyleyen Kafaoğlu, "Trend gittikçe sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevreye duyarlı belediyecilik, katılımcı belediyecilik şeklinde devam ediyor ve artık insanlar kendi hayatlarını kolaylaştıracak, kendi yaşam standartlarını yükseltecek işlere, eylemlere ve yatırımlara bakıyor. Tabi ki büyük yatırımlar olacak, tabi ki vizyon projeler olacak. Şehirlerimiz yerleşim yerlerimizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine mutlaka hazırlayacağız. Ama insanlar öncelikle kendi hayatını kolaylaştıran o küçük dokunuşları da son derece önemsiyorlar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız 'Millet Bahçeleri' dedi. Burada maksat insanları mutlu ve huzurlu edecek yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, yeşil alanlar, kütüphanesi içinde kıraathanesi olan ve insanların yaşantısına dokunan bu millet bahçelerini önemsiyor ve Türkiye'nin her yerinde bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizde ilkini geçtiğimizi gün İvrindi ilçemizde temelini attık. Yaklaşık olarak 52 bin metrekare alanda ilk 'Millet Bahçesi'nin temelini attık. Özellikle şimdi İstanbul-İzmir otoyolunun da Balıkesir'den geçiyor olması ve arkasından Çanakkale'den gelen köprü ve otoyolda Balıkesir'den birleşmesi Balıkesir'i artık odak bir şehir haline, cazibe merkezi haline getirdi. Coğrafyamız İstanbul'un 3 katı, Kocaeli'nin 5 katı büyüklüğündeö diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Ceyhun Damla, protokol üyelerini Balıkesir Çiftetellisi eşliğinde sahnede davet etti.

Akçay Sarıkız Meydanı ve Kordon yenileme çalışmaları toplamda 9 bin 300 metrekare alanı kapsıyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik yeşil alan çalışmasını da içinde barındıran proje kapsamında oturma grupları, çocuk oyun alanları, kordon yürüyüş yolları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konser alanından detaylar

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu konuşması

Konserden detaylar

Protokolün çiftetelli oynaması

Başkan Kafaoğlu'nun meydan gezisi ve vatandaşlar ile sohbetinden detay

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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