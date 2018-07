Dha Yurt Bülteni - 19

Batan bottaki kaçakları tur teknesi kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan lastik bot ile Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışırken batan bottaki kaçakları tur teknesinin mürettebatı kurtardı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Akyarlar Mahallesi yakınlarındaki Aspat Mevkii açıklarında meydana geldi. Yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için denize açılan 10 kaçağın bulunduğu lastik bot, denize açıldıktan 1 mil sonra su almaya başladı. 3'ü Suriye, 7'si Irak uyruklu olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bottaki kaçakları o sırada yakınlardan geçmekte olan Amiral Turgutreis isimli tur teknesinin mürettebatı kurtardı. Denize atlayan tur teknesinin mürettebatı önce kadın ve çocukları tekneye aldıktan sonra kaçakları Turgutreis Limanı'na götürerek sahil güvenlik ekiplerine teslim etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtulan kaçaklardan Suriye uyruklu 34 yaşındaki Emina Vasabi, "Üç bin dolara satın aldığımız lastik bot bir süre sonra su almaya başladı. Zaten çok yavaş gidiyordu. Önce uzun süre motorunu çalıştıramadık ama umut yolculuğundan da dönmek istemedik. Bir süre sonra bot su almaya başlayınca panki ile birlikte can pabotta panik de başladı. Sonra ölümle yaşam arasında mücadele verdik. Tur teknesi yetişmeseydi çok zor durumda kalacaktık" dedi.

Tur teknesinin kaptanı 40 yaşındaki Vakkas Dost ise, "Tekne ile seyir halindeyken suyun içindeki hareketlilik dikkatimizi çekti. Hemen rotamızı değiştirip iki personelim ile yardıma koştuk. Denize atladık ve önce çocukları ardından kadınları kurtardık. Tam zamanında oradan geçiyormuşuz. Aksi takdirde büyük bir facia yaşanabilirdi" dedi.

Kaçaklar Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İki otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen bir otomobile, ana yoldan gelen başka bir otomobil çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Köseköy Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Işıklı kavşakta Köseköy Mahallesi Nur Caddesi üzerinden D-100 Karayolu Ankara istikametine bağlanan İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobile, D-100 Karayolu Ankara yönünde seyir halinde olan Enis Aydaş idaresindeki 34 DJ 2389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 PM 165 plakalı otomobil refüjün üzerine çıkarken, 34 DJ 2389 plakalı otomobil de Leyla Atakan Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Fatih Baş idaresindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 41 PM 165 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Efe Ceylan ve yanındakiler Ravza Ceylan, Nurcan Ceylan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada sağlık görevlileri de 34 DJ 2389 plakalı otomobilin sürücüsü Enis Aydaş ile yanında bulunan yaralıya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobil çarpıştıktan sonra İbrahim Gültekin (33) yönetimindeki otomobil savrularak duvara çarpıp alev aldı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Tepecik'ten Gürçeşme yönüne giden İbrahim Gültekin yönetimindeki 43 KN 133 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Can (18) idaresindeki 16 VH 850 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gültekin idaresindeki otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazada Gültekin ve aynı otomobildeki Onur Tuğrul (15) ile Mehmet Can yaralandı. Çevredekiler yanan otomobildeki sürücü İbrahim Gültekin ile aynı araçta yolcu konumunda olan 15 yaşındaki Onur Tuğrul'u çıkardıktan sonra durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Can tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kuyuya düşen kedi için seferber olundu

AKSARAY'da bahçedeki 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Laleli Mahallesi 4497 Sokaktaki Ramazan Yılmaz'a (60) ait evin bahçesinde meydana geldi. Yılmaz ailesi, dibinde su bulunan kuyudan kedi sesi duydu. Kediye kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yavru kedinin kafasının vana ve toprak arasında sıkıştığını belirledi. İlk olarak kuyuya hava takviyesi yapılarak oksijen seviyesi yükseltildi. Ardından çubuklu özel aparatla kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavru kedinin veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten belediye barınağına teslim edileceği belirtildi.

Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,

