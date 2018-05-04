Pitbull Köpeğiyle Korkutarak Fuhuş Yaptırmışlar! 3 Kadın Film Gibi Operasyonla Kurtarıldı

Adan'nın Kozan ilçesine evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu 3 kadın, polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 2'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.

3 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON YAPILDI

Adana ve Kozan polisi, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından, Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç eve operasyon düzenlendi.

GÜRCİSTAN UYRUKLU 3 KADIN KURTARILDI

300 polisin katıldığı operasyonda, evlerden birinde Gürcistan uyruklu 3 kadın bulundu. Kadınların ilçeye evlenme vaadi ile Gürcistan'dan getirildiği ve pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, PİTBULL CİNSİ KÖPEK BULUNDU

Polis, olayla ilgili 2'si kadın, toplam 18 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile 3 tüfek ve her evde bir pitbull cinsi köpek bulundu.

YÜKSEK NOKTALARDAN POLİSİ GÖZLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Kozan Kalesi eteklerine çıkan bazı şüphelilerin de sürekli olarak yüksek noktalardan fuhuş yapıldığı iddia edilen evleri, olası polis baskınına karşı gözetlediği ve diğer şüphelilere haber verdiği de iddia edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.