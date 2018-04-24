Dha Yurt Bülteni-19

TIR'la çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü

TOKAT'ta mermer yüklü TIR ile çarpışan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.45 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkisinde yaşandı. Erbaa'dan Turhal'a hareket halindeki Nursal Özgün (38) yönetimindeki 60 EB 829 plakalı otomobil, karşı yönden gelen işlenmiş mermer yüklü İsmail Temelöz yönetimindeki 60 EB 573 TIR'ın dorsesine çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü, evli ve bir çocuk babası Nursal Özgün ve annesi Hatice Özgün (78) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası Tokat-Niksar karayolu çift yönlü olarak 1 saat süreyle trafiğe kapandı. Araçta sıkışan anne ve oğulun cesetleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Araçların kaldırılmasının ardından Tokat-Niksar Karayolu tekrar trafiğe açıldı. TIR sürücüsü İsmail Temelöz gözaltına alınırken, jandarma ve savcı incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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8 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

ADANA'da ailesinin 8 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Zülfikar Karabaş'ın (27), derede cesedi bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının beslediği derede meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında keçi otlatan çocuklar, suyun içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edince, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri tarafından sudan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Güzelevler Mahallesi'nde berberlik yapan ve 8 gün önce kaybolan Karabaş'ın ailesi tarafından Köprübaşı Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Olay yerine gelen Karabaş'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Karabaş'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Karabaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri inceleme polislerinden görütü

-Olay yerindeki polislerden görüntü

-Sualtı polislerinin cesedi çıkartması

-Polislerin cesedi incelemesi

-Cesedi suyun içinde görüp, polise bildiren çocuk ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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