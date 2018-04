Dha Yurt Bülteni-19

Siverek'te boş arazide ölü olarak bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Fatih Gerger (28), otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yanında ruhsatlı tabancası da bulunan Gerger'in intihar ettiği tahmin ediliyor.

Öğleden sonra Siverek'e 10 kilometre mesafedeki Alancık mahallesi yakınlarındaki boş arazide park halinde duran otomobilin yanında kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesi sonucunda öldüğü belirlenen kişinin ilçede babası ile birlikte emlakçılık yapan Fatih Gerger olduğu belirlendi. Başına tek el ateş edilerek öldüğü belirlenen Gerger'in cesedinin yanında ruhsatlı tabancası da bulundu. İlk incelemelerde intihar ettiği tahmin edilen Gerger'in cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yerdeki ceset

Jandarma ekipleri

Alınan güvenlik önlemi

İnceleme yapan ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,

=========================================

Bursa'da engelli genç bir günde iki araç çaldı

BURSA'NIN merkez Osmangazi ilçesinde paspasın altında bırakılan kontak anahtarıyla servis otobüsünü çalıştırıp İnegöl'de yakalanan ve olaydan 14 saat sonra İnegöl ilçesinden otomobil çalıp kaçan engelli Tayfur S. Bursa'da yakalandı. İki hırsızlık olayından biri de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 16 S 1372 plakalı servis otobüsü sürücüsü, aracı Merinos mevkiinde park edip ayrıldı. Otobüs sürücüsü kontak anahtarını aracın paspasının altına bıraktı. Bursa'daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli Tayfur S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık araca bindi. Paspasın altındaki anahtarı bulan ve İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören Tayfur S., otobüsü çalıştırarak İnegöl'e gitmek üzere yola çıktı.

FİŞ ALIP TERMİNALE GİRDİ

Bir süre sonra otobüsün yanına gelen sürücü, otobüsün park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu emniyete bildirdi. Otobüsle rahat rahat İnegöl'e gelen engelli genç, İnegöl terminaline giriş güvenliğinden yolcu otobüsü yetkilisi gibi fiş alıp araçla içeri girdi. Aracı terminale park eden genç, otobüste dinlenmeye başladı. Terminalin park alanında park halinde çalışır vaziyette bırakılan otobüsü fark eden güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet ekipleri, otobüsün içerisinde inceleme yaparken koltukta oturan engelli genci gördü.

BURSA'DAN ALDIM GETİRDİM

Basın mensuplarının otobüsü nereden getirdin? sorusuna ise engelli genç "Bursa'dan getirdimö şeklinde cevap verdi. Otobüsün ikinci şoförü olan Salih Bilister, otobüsü çalan genci görünce, "Bu çocuk bizim otobüsleri çok kaçırıyor. Bursa'da kaçırmadığı otobüs kalmadı. Otobüsleri de iyi sürüyor. Kaza yapmadan buraya kadar getirmesi şaşırtıcıö dedi.

BU SEFERDE OTOMOBİL

Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Tayfur S. otobüs olayından 14 saat sonra İnegöl ilçesi Metal Sanayide park halindeki otomobile gözünü dikti. Metal Sanayi 1. Cadde üzerinde 43 FH 667 plakalı aracını park eden Hasan Kurt, işyerine girdi. 15 dakika sonra kontağı üzerinde bıraktığı aracı park ettiği yerde bulamayan sahibi, aracın olduğu yerde bir bisiklet buldu. Aracın çalındığını fark eden Hasan Kurt durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, çalınan aracın yerine bırakılan bisiklette parmak izi incelemesi yaptı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Olayın yaşandığı işyerinin güvenlik kameraları incelendiğinde; aracın yanına bisikletle gelen hırsızın, bisikleti bırakıp aracı çalıştırarak kaçtığı gözlendi. Arabayatağı mevkiinde bulunan araç içerisinde yine engelli genç bulundu. Engelli gencin aracı çalıp Bursa'ya gittiği tespit edildi. Yakalanan genç gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Engelli gencin otobüste yakalanması

Engelli genç açıklama

Engelli gencin otomobil çalma görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

==========================================

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: Artık emeğin yerini robot alacak

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, robotik çağına geçildiği belirterek, "Artık emeğin yerini robot alacak. Tarımda da aynı olayı yaşıyoruz. Akıllı makineler daha da gelişiyor. Dünyayla rekabet edebilmek için, bu makineleri kullanabilmek ve planlamasını yapabilmek için de insan gücüne ihtiyacımız var" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye tarafından yaptırılan 20 bin tonluk lisanslı depoculuk ve özel bir tekstil fabrikasının temel atma törenine katıldı, Keşan ilçesinde ise ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsası yöneticileriyle toplantıda bölgenin sorunlarını dinledi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleşen toplantıya, Mehmet Daniş'in yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ile oda ve borsa yöneticileri katıldı. Mehmet Daniş, toplantıda yaptığı konuşmada, robotik çağına geçildiği belirterek, "Artık emeğin yerini robot alacak. Tarımda da aynı olayı yaşıyoruz. Akıllı makineler daha da gelişiyor. Dünyayla rekabet edebilmek için, bu makineleri kullanabilmek ve planlamasını yapabilmek için de insan gücüne ihtiyacımız var. Acaba bunları mevcut müfredat içerisinde 4 yıllık liselerde mi modellemek lazım ya da bazı merkezler oluşturularak, eğitimlerde verilebilir. Bakanlık olarak TAGEM bünyesinde bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin et ithalatı yaptığını hatırlatan Daniş, şöyle dedi: "Et açığımız var. Oysa biz dişi hayvanımızı, anaçımızı çoğaltabilsek. Bizim yaklaşık 5 buçuk milyon anaçımız var. Bunu 6 buçuk-7 milyon yaptığımız an bizim et ithalatımız biter. Dişi buzağı ölümleri ve dişi hayvanların kesilmesi, bunlarla ilgili hassasiyetimiz var. Maalesef birçok sahte raporla hayvanların kesildiği bize rapor ediliyor. Bunu zorlaştırmaya çalışıyoruz" Mehmet Daniş, toplantının ardından Keşan'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Toplantı salonu genel gör.

-Toplantıya katılanlar

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş konuşması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

=========================================

Küçük: Türk Kızılayı, 150 yıla 150 ülkede yardım sığdırdı

TÜRK Kızılayı Uluslararası Operasyonlar ve Göç ve Mülteci Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, bu yıl Türk Kızılayı'nın 150'nci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu 150 yıla 150 ülkede yardım sığdırabildik. Türk milletinin merhamet elini farklı kıtalara taşıdık" dedi.

Suriye insani yardım operasyonu kapsamında Kızılhaç Kızılay Hareketi iş birliği bünyesinde hayata geçirilen Türk Kızılayı Toplum Merkezi Projesi'nin 13'üncü toplum merkezi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle açıldı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Türk Kızılayı Uluslararası Operasyonlar ve Göç ve Mülteci Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, bu yıl Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 150'nci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. İyilik dolu 150 yılı geride bıraktıklarını anlatan Küçük, "Türkiye'nin, Türk milletinin merhametini kıtalara, farklı dillerde, farklı dinlerde olan insanlara ulaştırmaya çalıştık. Bu yıl, 150'nci kuruluş yıl dönümümüzün mutluluğu içerisindeyiz. Bu 150 yıla 150 ülkede yardım sığdırabildik. Türk milletinin merhamet elini farklı kıtalara taşıdık. Suriye krizinin 7'nci yılında ise aralıksız, yorulmadan, devletimizin, hamiyetperver milletimizin, cömert milletimizin destekleriyle Türk Kızılayı olarak gönüllülerimizle, çalışanlarımızla gece gündüz aralıksız daha fazla ne yapabiliriz diye düşünmeye, bunun üzerine koymaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'DÜNYA, TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ KONUŞUYOR'

Toplum merkezlerini mülteci sayısının fazla olduğu illerde açtıklarını, Kahramanmaraş haricinde 11 ilde 12 toplum merkezi bulunduğunu ifade eden Alper Küçük, şöyle devam etti:

"Toplum merkezi, ensarla muhaciri buluşturduğumuz, kardeşliği hatırladığımız, bunun üzerine bilgi, beceri ve değer eklemeye çalıştığımız bir hizmet merkezi. Burada dil kurslarından mesleki kurslara kadar, sağlık hizmetlerinden psikososyal desteğe kadar çeşitli faaliyetler uyguluyoruz. İstiyoruz ki birlikte muhabbet ortamları yarattığımız hizmet merkezleriyle mülteci kardeşlerimiz ve Türk halkı daha uyum içerisinde yaşasın, daha da birbirlerine bağlansınlar. Maalesef ki Suriye krizinin hala sonunu göremiyoruz, misafirperverliğimizi daha da göstermemiz gerektiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Dünya yıllardır Türkiye'nin cömertliğini konuşuyor. Biz de insani yardım çalışanları olarak alnımız dimdik bir şekilde, insanlık tarihi yazdığımız için onurlu bir şekilde gerek Türkiye'de gerekse uluslararası platformlarda dolaşabiliyoruz."

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen ise Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu belirti.

Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Kahramanmaraş Geçici barınma Merkezi Yöneticisi Kadir Okatan ise Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 2012'den bu yana Suriyelileri misafir ettiklerini ve şu anda yaklaşık 100 bin civarında mülteciyi muhacir ensar ilişkisi içerisinde konuk ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle merkezin açılışı yapıldı. Daha sonra törene katılanlar; dil, bilgisayar, dans ve drama, kuaförlük kursları gibi çeşitli eğitim ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------------

Toplum merkezi binası

Toplum merkezi tabelası

Törene katılanlar

Kur'an-ı Kerim okunması

Alper Küçük'ün konuşması

Mette Petersen'in konuşması

Kadir Okatan'ın konuşması

Kurdele kesilmesi

Merkezin gezilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

===========================================