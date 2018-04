Dha Yurt Bülteni-19

Bakan Yılmaz: En çok öğretmen ihtiyacımız İstanbul'da

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en çok öğretmen ihtiyacının İstanbul'da olduğunu belirterek, "En çok öğretmen ihtiyacımız eskiden doğuda olurdu, şimdi doğuda değil, İstanbul'da" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabük'e gelerek Aydınlıkevler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Toplu Eğitim Kurumları Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu bildiklerini belirterek, "Bugün Türkiye, milli gelirinden eğitime yüzde 6,2 pay ayırıyor. Çok net olarak söylüyoruz, eğitime öncelik verdik, göstergesi de milli gelirden ayırdığımız paydır. Dün Avrupa'nın gerisinde 4'te 1'i kadar eğitime kaynak ayırırken bugün Avrupa'da milli gelirinden eğitime en fazla pay ayıran ülkelerden birisiyiz" dedi.

'KIZLARIMIZIN OKULLAŞMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Kaliteli eğitim için birçok proje yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, "Kızlarımızın okullaşmasına büyük bir önem veriyoruz. Liselerdeki kızlarımızın okullaşmasıyla erkeklerimizin okullaşması aynı, net yüzde 82. Yükseköğretimde ise kızlarımızın okullaşma oranı erkeklerden daha fazla. Biz geldiğimizde üniversitelerde kızlarımızın okullaşma oranı her 100 kızımızdan 12'si üniversiteye giderken şimdi her 100 kızımızdan 44'ü gidiyor, her 100 erkekten 40'ı gidiyor. Allah'a hamdolsun. Eğer hanımları eğitirseniz, nesli, geleceğinizi eğitirsiniz. Bir önceliğiniz varsa kızların eğitimine öncelik verin. Çünkü kız, annedir, eştir, toplumu değiştiren en önemli unsurdur" diye konuştu.

'EN ÇOK ÖĞRETMEN İHTİYACIMIZ İSTANBUL'DA'

Türkiye'nin dört bir tarafına yeni okullar açtıklarını belirten Yılmaz, "Eskiden doğuya daha az yatırım yapılırdı. Şimdi doğuya daha çok yatırım yaptık. En çok öğretmen ihtiyacımız eskiden doğuda olurdu, şimdi doğuda değil, İstanbul'da. Güneydoğu'da doluluk oranı yüzde 90. Doğu Anadolu'da yüzde 92. Marmara'da öğretmen doluluk oranı norm kadro yüzde 85. Önümüzdeki dönem öğretmen doluluğuna dikkat edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz, okul yaptıran hayırsever iş adamlarına plaket verdi.

ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Yılmaz, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu'da oturan babası Sadık, annesi Zehra Yalçın ile dedesi Ömer Gümüşçü'yü evlerinde ziyaret etti. Yalçın ailesiyle bir süre görüşen Bakan Yılmaz, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim ile öğrenciler tarafından yapılan ve içine Bakara Suresi 154. ayetinin işlendiği tabloyu hediye etti. Bakan Yılmaz daha sonra ilçedeki Ali Baba Anaokulu ile Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edip incelemelerde bulunduktan sonra Karabük'ten ayrıldı.

Niğde'de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

NİĞDE'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Bor Karayolu Koyunlu köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Şerbetçi (41) yönetimindeki 42 L 0070 plakalı hafif ticari araç, Adem Altunsoy'un kullandığı 68 S 0461 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Cengiz Şerbetçi ile yolcu konumundaki eşi Fatma (32), kızı Eslem (11) ve oğlu Yaşar (8) yaralandı. Ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cengiz ve Fatma Şerbetçi çiftinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Giresun'da polis aracı devrildi: 2 yaralı

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Yağlıdere ilçe kırsalında devam eden bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyona katılmak üzere Giresun'dan yola çıkan özel harekat polislerinin bulunduğu kobra tipi zırhlı araç, ilçenin Şabanlı mevkisinde yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçtaki iki özel harekat polisi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polisler ilk tedavilerinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Karabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattı

KARABÜK'te, yamaçtan koparak yola düşen dev kaya kütlesi ulaşımın aksamasına neden oldu.

Akşam saatlerinde, D-755 Karayolu Ankara istikameti 8'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya ve kaya parçaları istinat duvarının bir bölümünü yıkıp yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmiyor olması, olası bir facianın önüne geçti. Trafik ekipleri tek şeridi kapanan yolda ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Karayolları ekipleri kısa süre sonra kaya parçalarını yoldan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

