Batman'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Askerimiz Yaralandı

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında bulunan Mava bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda bugün öğlen saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, 1 uzman çavuş şehit oldu. 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.