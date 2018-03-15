Dha Yurt Bülteni - 19

Afrin'de siviller, gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor

AFRİN'in teröristlerden arındırılması için düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan İHA'lar, PKK/PYD'li teröristlerin Afrin'den ayrılmak isteyen sivillere yönelik tehdit ve baskılarını kanıtlayan görüntüleri kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığı, kuşatma altındaki Afrin ile ilgili İHA'ların kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. TSK'nın resmi sitesinden yayımlanan görüntülerde sivillerin Afrin'den göç etmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristler tarafından kesiliyor. Afrin'i terk etmeleri engellenen vatandaşların, teröristlerle tartıştıkları ve direndikleri açık şekilde görülüyor. Teröristlerin tüm engellemelerine rağmen sivillerin geri dönmeyerek ilerleyişlerini sürdürdükleri görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnsansız Hava Aracı (İHA) kamerasından sivillerin teröristlere karşı direnişi

Haber: KİLİS,

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Kız yurdunda Afrin koreografi

KARAMAN'da kız yurdundaki öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Arfin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için oda ışıklarıyla 'Afrin' yazıp koreografi oluşturdu. Yurt önünde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Mehmetçikler içinde dua etti.

Karaman Kredi Yurtlar Kurumu Nefise Sultan Kız Yurdunda kalan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri, havanın kararmasıyla birlikte odaların ışıklarından koreografi oluşturarak Afrin yazdı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler dev Türk bayrağı açıp istiklal marşı okuyup sınır ötesindeki Mehmetçikler için dua etti.

Öğrenci topluluğu başkanı Cansu Yalçın, Afrin'deki Mehmetçikleri manevi destek olmak için koreografi yaptıklarını belirterek, "Etkinliğimizin amacı Mehmetçiğimize buradaki kardeşlerinin her zaman onların yanında olduğunu hissettirmek. Toplumda farkındalık yaratmak istedik. İnşallah buradan Mehmetçiğe destek olduğumuzu gösterebilmişizdir. Dualarımız her zaman Mehmetçik ile. Biz buradan bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Bizim kalbimiz yüreğimiz Afrin'de bu ülke için mücadele edenlerle" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oda ışıklarından Afrın koreografisi

Türk bayrağı açmaları

İstiklal Marşı okumaları ve dua etmeleri

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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Ailecek Şaşkınız filminin Adana galası yapıldı

AİLECEK Şaşkınız filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Adana galasında izleyicilerle buluştu.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işık Aksoy ve Cengiz Bozkurt'un oynadığı Ailecek Şaşkınız filminin Adana galası yapıldı. Galaya katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, filmin gösteriminden önce sevenleriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisi gösterdiği ünlü oyuncular, yaptıkları esprilerle film öncesi yüzleri güldürmeyi başardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kural ve Cemcir, Ailecek Şaşkınız'ın diğer filmlerden farklı olarak hazırlanma süresinin daha uzun olduğunu, çekimlerin ise 5,5 hafta sürdüğünü söylediler. Kardeş Payı dizisinin yeniden çekileceği yönünde sosyal medyada yayılan söylentilerin gerçek dışı olduğunu anlatan oyuncular, yeni diziye başlayacaklarını, söylentilerin bununla karıştırılmış olabileceğini belirttiler. Türk Sineması'nda Adana'nın yerinin önemli olduğunu ifade eden Kural, daha önce birçok kez kente geldiklerini ve yoğun ilgi gördüklerini aktardı. Kural ve Cemcir, daha sonra sevenleriyle birlikte Ailecek Şaşkınız filmini izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşlerın cep telefonlarıyla Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i çekmesi

Kural ve Cemcir'in konuşmaları

Salondaki vatandaşlardan görüntü

Kural ve Cemcir'in salondaki izleyecilerle konuşması

Bir hayranın Kural ve Cemcir'e hediye vermesi

Salondaki izleyeciler cep telefonlarının ışıklarını yakarken genel görüntü

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile röp.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde gece yarısı memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanında annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvveti'nin cenazesi daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniyle de özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Kuvvet'in cenazesi bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Annesinden detay

Cenazenin araca konması

Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA,

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