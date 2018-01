Dha Yurt Bülteni-19

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı



Bolu'da, kız arkadaşı 16 yaşındaki E.Y.'yi bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kaçan 17 yaşındaki E.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. kız arkadaşını ayrılmak istediği için bıçakladığını söyledi.



Olay, akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Tarlada kanlar içinde yatan genç kızı gören bir vatandaş durumu polise ve 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, karnından bıçaklanan E.Y.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. E.Y. ameliyata alındı. Polis, genç kızı bıçaklayan kişinin erkek arkadaşı E.Ş. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan E.Ş. yaklaşık 1 saat sonra Sağlık Mahallesi'ndeki boş bir arazide yakalandı. Gözaltına alınan E.Ş.'nin ifadesinde, "Aramızda bir süredir kıskançlık yüzünden tartışmalar oluyordu. E.Y.'yi çok fazla kıskanıyordum. Bu nedenle ayrılma aşamasına gelmiştik. Ben de konuşmak için onu yanıma çağırdım. Yine tartışmaya başladık. Kendisi benden ayrılmak istedi ve bana hakaret etti. Ben de dayanamadım ve karnından bıçakladım. Olayın ardından paniğe kapılarak E.Y.'yi orada bırakıp kaçtım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Yaşamı boyunca hayat kurtaran doktor, ölümüyle de 3 kişiye umut oldu



BURSA'da uzun yıllar hastanenin diyaliz bölümünde görev yaparak organ bekleyen hastalara yardım eden ve 4 gün önce beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki doktor Faruk Kemal Sevilmiş, organları ile 3 kişiye umut olacak.



HAYATINI ADADIĞI HASTALARINA ORGANLARI İLE UMUT OLDU



Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturan 2 kız çocuğu babası Dr. Faruk Kemal Sevilmiş, 4 gün önce evde rahatsızlanınca şu an görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Sevilmiş, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 4 gün yoğun bakımda kalan Dr. Sevilmiş'in yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Mevleğinde 10 yıl boyunca Diyaliz Ünitesinde hekim olarak görev yapan ve bu süre içerisinde organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan Sevilmiş'in ailesi, organlarını sbağışlama kararı aldı. Bu karar ile Sevilmiş'in organları 3 hastaya umut oldu. Organlarının çıkarılması için ameliyata alınan Dr. Sevilmiş'in karaciğeri Bursa'da bulunan özel bir hastanesindeki bir hastaya, böbreklerinden biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya, diğeri ise Sağlık Bakanlığı tarafından uygun hastaya nakledilecek.



Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Engin Paralı, meslektaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "4 gündür hastanemizin yoğun bakım servisinde beyin damar şikayetiyle yatmakta olan doktor arkadaşımızı kaybettik. Hayatı boyunca hastalarına sağlık üreten arkadaşımız bugün ölümüyle de insanlara can olacak. Organlarının bağışlanmasına izin veren ailesine şükranlarımızı sunuyoruz.ö dedi.



"25 BİN HASTADAN 2'SİNE YAŞAMA ÜMİDİ DOĞDU"



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Operatör Doktor Atilla Satır, "Hayatını bu tür hastalara adayan bir doktor olarak organlarını bağışladı. Bursamızda ve Türkiye'de bekleyen 25 bin hastadan iki tanesine yaşama ümidi doğdu. Biz bu hastalarımıza biraz olsun katkıda olabilmek için buradayızö diye konuştu.



DİŞ HEKİMİ KARDEŞİ: AĞABEYİMİN TAVSİYESİNİ YERİNE GETİRDİK



Ağabeylerini kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Doktor Sevilmiş'in diş hekimi olan kardeşi Haluk Sevilmiş, ağabeyinin hayatı boyunca sağlık dağıttığını söyledi. Haluk Sevilmiş, şu an aile hekimi olan kardeşinin 10 yıl boyunca diyaliz hekimi olarak görev yaptığını belirterek, "Buradaki doktorlar da bize organ bağışının önemini ve nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha sonra biz de ağabeyimin organlarını bağışlama kararı aldık. Ağabeyim 10 yıl kadar diyaliz hekimi olarak görev yaptı. Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi de zaten organ bağışının yapılması konusunda bizlere tavsiyede bulunuyordu. Biz de ağabeyimin ölümünden sonra insanlara yardımcı olmasını sağlamak için organlarının bağışlanmasını istedik." ifadelerini kullandı.



Yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü öldü



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsten yola düşen sürücü 38 yaşındaki Ömer Sarıdemir yaşamını yitirdi.



Manavgat D-400 karayolu Side Total Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında Antalya'dan gelen M.T.'nin kullandığı 01 CJZ 12 plakalı yolcu otobüsü, Side yönünden gelen Ömer Sarıdemir'in kullandığı 07 LS 317 plakalı panelvan tipi minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarken, sürücü Ömer Sarıdemir ise kapıdan fırlayıp yola düştü.



Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asfalt yola düşerek başını sert zemine vuran Ömer Sarıdemir'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ömer Sarıdemir'in cenazesi morga götürülürken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ömer Sarıdemir'in elektrikçilik yaptığı, kazanın olduğu saatlerde akraba ziyaretinden döndüğü belirtildi. Kazanın ardından otobüs sürücüsü M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.



DÜN GECE DE KAZA OLMUŞTU



Aynı kavşakta dün gece yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında da Ayşegül Ketboğa yaşamını yitirmiş, Emre Güler ve Meltem Gürkan yaralanmıştı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralılardan Meltem Gürkan'ın yoğun bakım ünitesinde olduğu ve hayati tehlikeyi atlamadığı belirtildi.



