Dha Yurt Bülteni-19

80 yaşındaki yaşlı adamı darp edip parasını alan 2 kişi tutuklandı







BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 80 yaşındaki İlhan Bulcum'u döverek, paralarını gasp eden ve kimseye haber vermemesi için telefonunu kırıp kapıyı üzerine kilitleyen zanlılar M.E. (22) ve H.Ö. (32), polisin düzenlediği araştırma sonucu yakalanıp, tutuklandı. Yaşlı adam ise hastanede tedaviye alındı.



Olay, geçen cumartesi Savaştepe'nin Cumhuriyet Mahallesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Tarım sigortası emeklisi İlhan Bulcum, geçtiğimiz cumartesi günü bankadaki emekli maaşından bir miktar para çekti. Tek başına yaşadığı evde akşam yemeğini yedikten sonra, yassı namazını kılmak için camiye gitti. Namaz sonrası bir süre sohbet ettiği arkadaşlarından ayrılıp evine dönmek üzere olan Bulcum'u, kapının önünde sıkıştıran iki kişi birlikte eve girdi. Şehir magandaları darp ettikleri Bulcum'dan zorla 150 TL para gasp etti. Saldırganlardan biri dışarı çıkıp, alkol ve sigara aldıktan sonra tekrar yaşlı adamın evine döndü. Sabaha kadar alkol içen zanlılar, pazar sabahı tekrar darp ettikleri Bulcum'un sakladığı bir miktar parasını daha alıp, kemseye haber vermemesi için telefonunu kırıp, kapıyı da üzerine kilitledikten sonra kayıplara karıştı.



İlhan Bulcum'un oğulları İlker (40) ve İsmail Bulcum (44), babalarından haber alamayınca pazar gecesi geç saatlerde babalarının evine gitti. Yedek anahtarla kapıyı açan kardeşler, babalarını kanlar içinde yerde yatar durumda buldu. Müdahale ederken kapının zorlandığını fark eden Bulcum kardeşler dışarı baktıklarında içeri girmek isteyenlerin, M.E. (22) ve H.Ö. (32) olduğunu gördü. Şüpheliler kaçarak uzaklaşırken, iki kardeş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Darp edilen İlhan Bulcum hastanede tedaviye alınırken, polis de İlker ve İsmail Bulcum kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Polis kimliklerini belirlediği saldırganlar M.E. ve H.Ö.'yi sabaha karşı 04.00 sıralarında evlerine düzenlediği baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-İlhan Bulcum ile röp.



-Çocukları İlker ve İsmail Bulcum ile röp.



-İlhan Bulcum'un evinden görüntü.



-İki zanlının Adliyeden çıkış görüntüsü.



HABER-KAMERA: Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir), DHA



======================================



Sivas'ta otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı







SİVAS'ta otomobilin çarptıkten sonra metrelerce sürüklediği bisikletteki çocuklardan 1'i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.



Kaza saat 18.00 sıralarında Ankara-Erzincan karayolu üzeri Otogar Kavşağında meydana geldi. Erzincan çevre yolundan Ankara istikamete giden Şamil T. (33) yönetimindeki 58 BU 840 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammed Ateş(15) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin üzerlerinde bulunduğu bisiklete arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 200 metre sürüklenen bisiklet sürücüsü Muhammed Ateş ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan ve henüz kimliği belirlenemeyen bisikletteki diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Şamil T. gözlatına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeni ile yolun tek şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Kaza yerinden görüntü



-Otomobil ve bisikletin görüntüsü



-Polisin incelemesi



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS,



=======================================



Bozova'da 3.9 büyüklüğünde deprem



ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 20.40'ta, merkez üssü Baltaş Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.



Haber: BOZOVA (Şanlıurfa),



=====================================



Narkotik köpeği 'Bady, uyuşturucu buldu







GAZİANTEP'te polis tarafından narkotik köpeği 'Bady'nin de katılımıyla aranan hafif ticari aracın ön tamponunda 4 kilo eroin ile bir başka operasyonda evde yepğlen eremede ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan hafif ticari bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bady'nin de katılımıyla yapılan aramada ön tampona gizlenmiş 4 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, sürücü gözaltına alındı.



Ekipler, bir evde yaptıkları aramada ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, adresinde bulunamayan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Polis ekipleri



Evde arama yapılması



Bulunan esrar



Durdurulan araç



Narkotik köpek



Bulunan eroin



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP