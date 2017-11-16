Dha Yurt Bülteni - 19

Kuzey Irak'taki şehidin acı haberi Van'da ailesine ulaştı



IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Şehit olan asker Topçu Er Suat Surki'nin Van'daki ailesine acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Murat Zorluoğlu verdi.



Akşam saatlerinde Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, Van nüfusuna kayıtlı Topçu Er Suat Surki şehit olurken, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak, hastaneye kaldırıldı. Saldırıda şehit olan Surki'nin Van'daki baba evine acı haber ulaştı. Aileye acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ulaştırdı. Acılı aile gözyaşlarına boğulurken baba Adil ve anne Sarya Surki fenalaştı. Anne ve Babaya ilk müdahaleyi orada bulunan sağlık görevlileri yaparken, baba Adil Surki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aileye baş sağlığı dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şöyle konuştu:



"Evlat sizin, şehit hepimizin. İnşallah bu terörle mücadele hız kesmeden devam edecek. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Bu şehidimizin kanı da asla yerde kalmayacak. Misli ile fazlasıyla kat ve kat fazlasıyla geri alınacak. Bu iş sonuna gelinmek üzere bunu hepiniz görüyorsunuz. Allah'ın izniyle ve sizin desteğiyle güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle bu terör belasından bu millet bu bölge bu devlet kurtulacak. Bunu artık çok net görüyoruz. Tekrar şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum sizlere de sabırlar diliyorum."



Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehidin baba evinden ayrılarak hastaneye kaldırılan baba Adil Surki'nin yanına gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Şehidin evi önünde bekleyen kalabalık



-Zorluoğlu'nun açıklamaları



-Şehit evinden görüntüler



-şehidin ailesi ve yakınlarından görüntü



-Detaylar



Haber-Kamera: Orhan AŞAN /VAN,



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Akrabalar arası silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı







ADANA'da amca çocukları olan 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile bacaklarından, 2 kadın da sopayla başından darp edilerek yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi 1718 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hem komşu, hem de amca çocukları olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada taraflar, birbirlerine ait otomobillere taş ve sopalarla zarar verdi. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kabalalıktan bir kişi av tüfeğiyle rastgele birkaç kez ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Cuma B. ve Gökhan B.'nin bacaklarına isabet ederken, Deniz B. ile Şemsi B. isimli kadınlar da başlarına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşlediği öne sürülen şüpheli S.B. ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yerindeki polislerlerden görüntü



Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü



Yerdeki boş tüfek kartujlarından görüntü



Zarar otomobilden görüntü



Polislerin otomobilde inceleme yapması



Otomobil içinde dolu fişeklerden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Süre: 01'52" Boyut: 114 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,



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Denizli'de 4 mahallede 'şarbon' karantinası







DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde görülen şarbon hastalığı nedeniyle Emirhisar, Haydan, Ömerli ve İnceköy mahalleleri karantina altına alındı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, şarbon nedeniyle 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, karantinaya alınan mahallelerde 21 gün boyunca büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan alım satımlarının yasaklandığını bildirdi.



Emirhisar Mahallesi'nde bir çiftçiye ait iki büyükbaş hayvan aniden rahatsızlaşarak telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanlardan örnekler alarak laboratuarda incelendi. İneklerin şarbon hastalığından öldüğünün tespit edilmesinin ardından, Emircik ve çevresindeki Haydan, Ömerli ve İnceköy Mahalleleri karantina altına alındı.



Karantina uygulaması başlatılan mahallelerde büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım ve satım işlemleri durduruldu. Çivril İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, 4 mahallede şarbon hastalığına karşı aşılama çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Emircik Mahallesi'nde büyükbaş iki hayvan ölmüş. Şarbon hastalığından şüphelendik. Aldığımız örnekleri laboratuara gönderdik. Kesin olarak şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. Emirhisar, Haydan, Ömerli, İnceköy mahalleleri karantinaya alındı. En az 21 gün süreyle küçük baş büyükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım satımı yasaklandı. Hastalığa rastlanmazsa karantina 21 gün sonra kaldırılacak. Emirhisar'da şarbon hastalığına rastlanan iki büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların sütleri ve peynirleri imha edildi. Karantinaya alınan köylerde aşılama çalışmalarına başlayacağız."



Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



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İzne gelen uzman çavuş, arkadaşı tarafından öldürüldü







ADANA'nın Kozan İlçesi'nde 22 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Kara, tartıştığı arkadaşı E.Ö tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.



Olay, saat 01.00 sıralarında Kozan-Feke Karayolu Sıralık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kara ve E.Ö'nün de aralarında bulunduğu 5 arkadaş, gece yarısı yol kenarında oturup sohbet etmeye başladı. E.Ö. ve Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Üzerinde taşıdığı tabanca ile Kara'ya ateş eden E.Ö., daha sonra olay yerinden kaçtı. Kara'nın kanlar içinde yere yığılmasının ardından olay yerindeki 3 arkadaşı, 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğü belirlendi. 2 yıllık uzman çavuş ve bekar olduğu öğrenilen Kara'nın memleketi Kozan'a izne geldiği belirtildi.



Kara'nın 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan katil zanlısı E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.







Haber: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),



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