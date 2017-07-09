Dha Yurt Bülteni - 18

BİTLİS'TE 2 ASKER ŞEHİT, 1 YARALI



Bitlis'in Hizan İlçesi'ni Tatvan'a bağlayan karayolunda Hazra Deresi mevkiinde gece saat 01: 00 sıralarında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 1 kişi yaralandı. Olay, askeri aracın geçişi sırasında oldu. Yaralı kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olay bölgesinde operasyon başlatıldı.



Haber: Feyat ERDEMİR / BİTLİS,



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Bursa'da silahlı kavga: 2 ölü



BURSA'nın Yenişehir İlçesine bağlı Akbıyık Köyü'nde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Yenişehir İlçesi'ne bağlı Akbıyık Köyü'nde gece saatlerinde aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan köy muhtarı 63 yaşındaki Fahrettin Yiğit ile 41 yaşındaki Hasan Taşdemir arasında tartışma çıktı. Köy meydanındaki tartışmanın ardından evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Hasan Taşdemir, kahvehane önünde oturan Fahrettin Yiğit'e ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, muhtar yiğit ile kahvehanede oturan 65 yaşındaki İsmail Tarım'a isabet etti. Fahrettin Yiğit olay yerinde, İsmail Tarım ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Hasan Taşdemir'i gözaltına alan jandarma, yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü:



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-Ambulansın hastaneye gelişi



-Ölen İsmail Tarım'ın cesedinin morga götürülmesi



Haber: Yavuz YILMAZ / YENİŞEHİR (Bursa),



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Otomobilin çarptığı yaya öldü



ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Cemil İba yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Burak G. yönetimindeki 34 LH 5183 plakalı otomobil, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil İba'ya çarptı. Savrulup refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride düşen İba, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Komşularının haber vermesi üzerine kaza yerine gelen Cemil İba'nın çocukları, babalarının cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Üzeri bezle örtülü babasının cesedi başında gözyaşı döken kızı, daha sonra elini öperek helallik istedi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İba'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



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Kazaya karışan otomobilden görüntü



Cemil İba'nın üzeri örtülü cesedinin başında gözyaşı döken yakınları



Cemil İba'nın kızının ölen babasının elini öpmesi



Cemil İba'nın kızının "Baba hakkını helal et" diyerek ağlaması



Cemil İba'nın fanalık geçiren oğlundan görüntü



Kaza sonrası rfeüje çıkan otomobilin hasar gören ön tarafı



Otobomobilin camındaki çarpma izinden görüntü



Polisin kaza yerinde çalışma yapması



Otomobilin yola savrulan parçası



İba'nın cesedinin tabuda taşınması



Cenazenin araca yüklendiği sırada kızının "Allahım ona yardım et" diyerek ağlaması



Cenaze aracının gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



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Benzin yüklü tanker yandı, otoyol trafiğe kapandı







OSMANİYE'de, hareket halindeki benzin yüklü tankerde yangın çıktı. Tankerin patlama riskine karşın yol trafiğe kapatılarak önlemi alınırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.



Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Mamure Tren İstasyonu yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki İzzet Bozteke yönetimindeki 63 FC 6301 plakalı 25 ton benzin yüklü tanker, alev aldı. Bozteke aracı sağa çekip, itfaiyeyi arayarak yadım istedi. Alevler kısa sürede tüm tankeri sararken, olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, patlama riskine karşın yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.



Osmaniye, Toprakkale ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Soğutma çalışmaları devam ederken araçlar, ters yönden kontrollü olarak D-400 Karayolu'na yönlendirildi.



Tankerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacak.



Görüntü Dökümü.



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Tankerin yanma anı



Süre: 00'17" Boyut: 18 MB



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,



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Düşürdüğü cep telefonunu almak için indiği kuyuda mahsur kaldı



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde düşürdüğü cep telefonunu almak için indiği 22 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan emekli öğretmen 65 yaşındaki Mustafa Sabancı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Karaçulha Mahallesi Ali Onbaşı Camii arkasında meydana geldi. Mustafa Sabancı, yürürken cep telefonun yanından geçtiği kuyuya düşürdü. Sabancı, sarkıttığı merdivenle kuyuya inerek telefonu aldı. Ancak kancalı merdivenin kuyu içindeki duvarlara tutunmadığını fark eden Sabancı, düşmekten korktuğu için yukarıya çıkamadı.



Sabancı'nın kuyu dibinde aşırı sıcak ve olası gazdan etkilenmesinden korkan çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan Sabancı'ya ucuna emniyet kemeri bağlı ip sarkıttı. Kemeri beline bağlayan Sabancı, itfaiye ekiplerinin güvenlik tedbiri almasının ardından merdivenle kuyudan çıktı. Kontrolden geçirilen Sabancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.



Yakınlarını arayarak yaşadıklarını anlatan Sabancı, itfaiyenin tedbir amaçlı çağırıldığını söyledi. Yaklaşık 30 dakika kuyuda kaldığını belirten Sabacı, "Merdivene güvenip tırmanamadım. Kuyu tarımsal sulamada kullanılıyor. 1962'de kazılmış bir kuyu" dedi. Sabancı, kuyunun devamlı dolup boşaldığı için gaz birikme ihtimalinin olmadığını söyledi.



Mahalle sakinlerinden 14 yaşındaki Mertcan Malgaz ise, "Kuyunun üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Başkaları da düşebilir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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İtfaiye ekiplerinden görüntü



Kuyunun dibindeki Sabancı'dan görüntü



Sabancı'nın kuyudan çıkarılmasından görüntü



Sabancı'nın telefonla yakınlarına durumu anlatmasından görüntü



Sabancı ile röp.



Mahalle sakinlerinden Mercan Malgaz ile röp.



Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



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Kazada ölen oğlunun cesedi başında gözyaşı döktü



KONYA'da kontrolden çıkan refüje devrilen motosikletteki Suriye uyruklu 20 yaşındaki Mahmud Cevvad öldü, 15 yaşındaki Yusuf Ali Kaç yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Neda Cevvad, oğlunun cesedinin başında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü.



Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi Sarıhoca Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Cevvad yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada, sürücü Cevvad olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasında oturan Yusuf Ali Kaç yaralandı.



Yaralı Yusuf Ali Kaç ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaç'ın sağlık durumumun iyi olduğu belirtildi.



Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mahmud Cevvad'ın annesi Neda Cevvad, oğlununun cesedi başında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü.



Mahmud Cevvad'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Görüntü dökümü:



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Kaza yeri detay



Neda Cevvad'ın ağlaması



Polis ekiplerinin incelemeleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,



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Uyuşturucu bağımlısı yengesini öldürdü, komşusunu yaraladı







ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., tartıştığı yengesi Fadime Tavan'ı bıçaklayarak öldürdü, yengesinin komşusu Azize Sabuncu'yu da ağır yaraladı.



Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Tavan ve komşusu Azize Sabuncu evde otururken Ömer T. geldi. Burada, Ömer T. ile yengesi Tavan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yengesi Fadime Tavan'ı bıçakla yaralayan Ömer T., kaçmaya çalışan Sabuncu'yu da evin önünde tutup bıçakladı.



Kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan çevre sakinleri, kaçmaya çalışan Ömer T.'yi sokakta yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fadime Tavan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Sabuncu'nun durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Olay sırasında Tavan'ın 9 yaşındaki oğlunun evde olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,