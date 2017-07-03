Dha Yurt Bülteni - 18

Sevgilisini hastanelik eden aşık adliyede (2)



SEVGİLİSİNİ HASTANELİK EDEN ADAM TUTUKLANDI



Bodrum'da geçen Nisan ayında havalimanında çiçekler ve mumlarla sürpriz evlilik teklifi yaptığı İngiliz vatandaşı olan kadın arkadaşı 41 yaşındaki Faiza Drid'i çıkan tartışmada boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki F.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



BODRUM (Muğla),



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Fuardaki silahlı saldırı şüphelisi adliyede (2)



SALDIRGAN YAKALANDI



Bodrum'daki Tarım Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde düzenlenen fuarda stant açan 48 yaşındaki Murat Aslan'ı çıkan tartışmada eşinin gözü önünde, bacağından tabancayla yaralayıp kaçan Gökhan O., jandarma tarafından yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gökhan O. tutuklandı.



BODRUM (Muğla),



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Baykal Alanya'da yanan alanları gezdi



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Antalya'nın Alanya İlçesi'nde orman yangınında zarar gören alanları ziyaret etti. Bölgede çıkan yangınların çoğunun elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceğini belirten Baykal, "Bu bölgedeki hatlar çok eski. Bizim iktidar dönemimizde yaptığımız yani 70'li yıllardan kalma hatlar ve bunlar ömrünü tamamlamış. Bu hatların yenilenmesi gerekiyorö dedi.



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya'nın Sapadere Mevkii'nde 2 gün süren orman yangından zarar gören alanları ziyaret etti. Partilileri eşliğinde bölgeye giden ve Sapadere'de muhtarlar tarafından karşılanan Baykal, hasar gören alanları gezdi.



"HATLAR ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞö



Burada muhtarlardan yangınla ilgili bilgi alan Deniz Baykal, yangında kül olan orman alanlarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Bölgede çıkan yangınların çoğunun elektrik hatlarından çıkabileceğini belirten Baykal, "Bu bölgedeki hatlar çok eski. Bizim iktidar dönemimizde yaptığımız yani 70'li yıllardan kalma hatlar ve bunlar ömrünü tamamlamış. Bu eski hatlar herhangi bir rüzgarda, sıcakta, fırtınada yangına müsait hale geliyor. Bu hatların yenilenmesi gerekiyor. Fakat elektrik işi özelleştirildi. Özel şirketler ise bu tip işlere pek yanaşmıyorö dedi.



"SİVRİSİNEĞİ ÖLDÜRMEYİ ÖNGÖREN BİR MÜCADELEö



Muhtarlara 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Deniz Baykal, "Büyük üzüntü içerisindeyiz. Yurt dışındaydım, yangın olunca cumartesi geldim. Pazar Ankara'da işim vardı, o yüzden bugün buraya gelebildim. Şu anda yangın olacak, Allah'ın emri kaçınılmaz bir şey gibi kabul ediyoruz. Yangın olacak hazır olalım, yangın söndürecek kadroları hazır tutalım, tedbirli olalım. Yani bataklığı kurutmayı değil de sivrisinekleri öldürmeye öngören bir mücadele anlayışı içerisindeyiz. Bu yangınlar her yıl oluyor. Sadece burada değil. Kaş'ta oluyor, Muğla'da, Bodrum'da, Çanakkale'de, Anamur'da oluyor. Daha temmuzun başındayız. Temmuz, ağustos var, eylül varö diye konuştu.



"BİR DE BU MESELE VAR DEMELİYİZö



Yangın tedbirlerinin başında elektrik hatlarının getirdiği yangın sorunlarını çözmek olduğunun altını çizen Deniz Baykal şöyle dedi:



"İşin en önemli sorunu 'yüzde 70'i elektrik iletişim hatlarından kaynaklanıyor' diyor herkes. Şimdi bununla ilgili çalışma yapılacak, yapılsın görelim. Ne olacak? 'Unutacağız seneye' diye bakacağız, bakmayalım. Buradaki mesele özel şirket, 'benim sözleşmemde var yok' diyordur ayrı bir şey ama kiminse kimin, bu devletin işi. Ele ele verelim, bunu isteyelim. Bunun meclisten arkadaşımızdan rica edelim. Ayın 17'sinde meclis toplanacak '15 Temmuz' yıldönümü konuşmaları tamam ama 'bir de bu mesele de var' demeliyiz.ö



4 GÜNDE 1108 HEKTAR ORMAN ALANI ZARAR GÖRDÜ



Diğer yandan hava sıcaklığının 45,4 dereceyle son 88 yılın rekorunu kırdığı Antalya'da, 30 Haziran'dan bu yana Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 1108 hektar orman alanının zarar gördüğü kaydedildi. Turizm kenti Antalya'da ilk yangın 30 Haziran'da saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde çıktı. Ertesi gün de devam eden Sapadere, Fakırcalar, Başköy mahalleleriyle Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi başta olmak üzere 6 mahallenin sınırında etkili olan yangında 10 ev tamamen yanarken, 15 ev kısmen zarar gördü. Yangın nedeniyle Sapadere Mahallesi tahliye edildi. Bir arazözün yandığı, 10 işçinin de hafif yaralandığı yangında yaklaşık 1000 hektar orman alanı zarar gördü.



KARGICAK'TA VİLLALAR YANDI



Sapadere'deki yangın söndürme çalışmaları devam ederken Alanya'daki diğer bir yangın ise 1 Temmuz'da ilçe merkezine 10 dakika uzaklıkta villa ve otellerin yoğunlukta bulunduğu Kargıcak Mahallesi'nde çıktı. Yangında sahibi Almanya'da olan yaklaşık değeri 500 bin TL olan villa tamamen yanarken, 3 villa da kısmen zarar gördü. 1 sera ise kullanılamaz hale geldi. Yangında 50 dönüm makilik ve ormanlık alanın zarar gördü.



MANAVGAT'TA 8 HEKTAR



Antalya'daki diğer bir yangın ise yine 2 Temmuz'da Manavgat İlçesi'nin Bereket Mahallesi Dere mevkiindeki tarım arazisinde başladı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 8 hektarlık tarım ve ormanlık alan zarar gördü.



KAŞ'TA 100 HEKTAR YANDI



Bir diğer orman yangını ise aynı gün saat 14.30 sıralarında Kaş İlçesi Akkörü Mahallesi'nde başladı. Ekiplerin havadan ve yerden yaptığı yoğun müdahalenin bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınan ve öğlen saatlerinde tamamen söndürülen yangında yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Deniz Baykal'ın partilerle bölgeyi incelemesi



-Deniz Baykal konuşması



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),