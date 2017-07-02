Dha Yurt Bülteni - 18
Kılıçdaroğlu: Bizi suçlamasınlar, dinlesinler (5)YÜRÜYÜŞ SONA ERDİKocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'nde verilen molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi.
Kılıçdaroğlu: Bizi suçlamasınlar, dinlesinler (5)
YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ
Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'nde verilen molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi. İbrikdere Mahallesi'ne gelindiğinde yürüyüş sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dinlenmeye çekildi. Yarın İbrikdere Mahallesi'nden İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ne yürüyüş devam edecek.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: KARTEPE-KOCAELİ,
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Kaş'ta orman yangını (2)
RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ETKİLİYOR
Antalya'nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akkörü Mahallesi'nde çıkan orman yangına, 3 söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz, 4 dozer, 2 su tankeri ve 100'e yakın orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerleri ve seralara ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ve Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını takip ediyor. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Söndürme çalışmalarından görüntü
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın ormana da sıçradı (2)
KÖY BOŞALTILDI
Çanakkale'nin Ezine İlçesi Karagömlek Köyü yakınlarında tarım alanında başlayan yangın ormana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgarın da etkisiyle alevler Ayvacık İlçesine bağlı 100 haneli Misvak Köyü'ne doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine yetkililer, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Misvak Köyü'nü tedbir amaçlı boşalttı.
YANGINA MÜDAHALE EDEN ORMAN İŞCİLERİ ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDU
Misvak Köyü yakınlarında devam eden orman yangınına arazöz ve yangın ilk müdahale aracı ile müdahale eden orman işçileri, yangının yola sıçraması nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Orman işçilerinin, yolda bulunan diğer ekipleri de yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışması kameralara yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Orman yangınından görüntüler
Alevlerden görüntüler
Orman işçilerinin arazözle alevlerden kaçmalarından görüntüler
Misvak köylülerinden görüntüler
Muhtarın köylüleri köyü boşaltmalarını istemelerinden görüntüler
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - İpek GÜNEY / AYVACIK(Çanakkale),
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Devrilen beton mikseri yolu trafiğe kapattı
SİVAS-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kaza nedeniyle Ankara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken, 500 metreye yakın araç kuyruğu oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Amasya'dan Sivas'a gelen Cengiz Yıldırım (45) kontrolündeki 06 FP 6349 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçti. Ankara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken, 500 metreye yakın araç kuyruğu oluştu. Yolun tek şeridi trafiğe açıldıktan sonra da araç geçişleri polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Beton mikseri daha sonra çekici yardımıyla yol kenarına çekildi. Sürücü Yıldırım ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Devrilen beton mikseri
-Yolun açılmasını bekleyen diğer araçlar
-Kurtarma çalışması
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,
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Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali başladı
ORGANİK tarım için yıllar önce pilot bölge seçilen ve 10 bin ton kapasiteyle Türkiye'nin konusundaki en büyük kuruluşu olan Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi'nin de faaliyetini sürdürdüğü Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen 10'uncu Organik Tarım ve Yöresel Ürünler Festivali başladı.
Pazar yerinde düzenlenen etkinliğe Ak Parti Ankara Milletvekili, TBMM İdari Amiri Ahmet Erdoğan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Coşkun, Doğan Organik Genel Müdürü Sinan Bilgin, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
BUZAĞI YARIŞMASINI 'MELEK' KAZANDI
Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen festival, 'En iyi buzağıi' yarışması ile başladı. Yarışmada Hasan Sağlam'ın buzağı 'Melek', birinci seçildi. Toplam 32 başvurunun olduğu yarışmada Mehmet Kaya'nın 'Paşa' adlı buzağı ikinci, Salih Çelik'in 'Çınar' isimli buzağı ise üçüncü oldu. Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi'nce yarışmanın birincisine buzağı, ikinciye Kelkit Belediyesi'nce bin 500 kilogram, üçüncüye de Kelkit Tarım Kredi Kooperatifi'nce 750 kilogram yem verildi.
EN İYİ YEMEK YARIŞMASININ KAZANANI HAFİZE GÖKDEMİR
Daha sonra da ev hanımları arasında en iyi yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada Hafize Gökdemir 1'inci, Sevim Ulusan 2'inci, Sevgi Tanyeli ise 3'üncü oldu. Yarışmacılara protokol üyeleri tarafından altın ile ödüllendirildi.
DOĞAN ORGANİK'TEN TEŞEKKÜR BELGESİ
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 2003 yılında açılan ve Avrupa'nın alanındaki en büyük tesisleri konumuna gelen Doğan Organik Ürünler A.Ş. de stant açtı. Stanta Doğan Organik Ürünler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ardından davetlilere 'Yoncadan' markalı organik ayran ikram edildi. Tesisin Genel Müdürü Sinan Bilgin, Kelkit bölgesinde organik tarım ile yöresel kalkınma sağlamak amacıyla kurulan Doğan Organik Süt Hayvancılığı işletmesine verdikleri katkılarından ötürü Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz'a teşekkür belgesi takdim etti.
'DÜNYADA ORGANİK TARIM MEMLEKETİNDEN BİRİYİZ'
Festivalde konuşan Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz amaçlarının Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmak olduğunu belirterek "10'uncusunu düzenlemiş olduğumuz Organik Tarım ve Yöresel ürünler festivalinin Temmuz ayında olmasının ayrı bir önemi var. Dünyada organik tarım memleketinden biriyiz. Organik tarımda Avrupa'da ise ilklerdeyiz. Onun için adını organik tarım ürünleri koyduk. Gurbetçilerimiz bayram sonrası yoğun olduğu bir ortamda, Avrupa'dan Türkiye'nin herhangi bir ilinden gelen hemşerilerimize hem organik tarımı tanıtalım, hem de bu Kelkit'te bu festival eşliğinde eğlence sunmak için bu organizasyonu düzenledik. Amacımız Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmak" dedi.
'BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BU FESTİVALİ YAPTIK'
Festivallerin amacının sadece müzik ve eğlence olmadığını ve bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliğin pekiştiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti:
"Kelkit unutulmasın istiyoruz. Festivallerin amacı bir araya gelmek, birlik olmak, kaynaşmak ve dayanışmaktır zaten. Festival sadece müzikten ibaret bir şey değildir. Birliğimizi, dirliğimizi göstermek için bu festivali yaptık. İnşallah birliğimizi de 15 Temmuz'da göstermiş olduğumuz gibi bütün günlerde göstereceğiz. Yakında 15 Temmuz etkinliklerimiz başlayacak. Bütün hemşerilerimizle geçen yıllarda yaptığımız gibi sokak nöbetleri tutacağız. Bir dizi programlar yapacağız. Ne 15 Temmuz'u unutacağız ne de unutturacağız. Bu festivalin Temmuz ayına denk gelmesinin de ayrı bir önemi bu oldu."
BİLGİN: TÜRKİYE'YE YAYILMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR'
Festivale katılan Doğan Organik'in Genel Müdürü Sinan Bilgin, tesisin sürdürülebilir tarım yoluyla kalkınma amacıyla kurulduğunu belirterek, "Doğan Organik olarak 2002 senesinde Kelkit bölgesinde sürdürülebilir tarım yoluyla kalkınma amacıyla kurulduk. 2005 senesinden beri organik süt sağıyoruz. Önceleri sağdığımız sütleri diğer üreticilere satıyorduk ama 2012 yılından sonra ürüne çevirmeye başladık. 2015 senesinde de 'Yoncadan' olarak kendi markamızı yarattık. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'da satışlarımız sürüyor. Türkiye'ye yayılmak için çalışmalarımız var" dedi.
'ÇİFTLİĞİMİZ TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK KAPASİTELİ SÜT ÇİFTLİĞİ'
Bölgede Doğan Organik olarak 2 bin dönüm üzerinde tarım yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Kelkit bilindiği üzere bin 400 metrede bir yayla. Dolayısıyla sütün lezzetine de çok katkısı olduğunu düşünüyoruz. Burada Doğan Organik olarak 2 bin dönüm üzerinde tarım yapıyoruz. Ayrıca kendi sözleşmeli çiftçilerimizle birlikte 5 bin dönüm üzerinde de yine yem bitkisi tarımı yapıyoruz. Şu anda çiftliğimiz Türkiye'deki en büyük kapasiteli süt çiftliği konumunda. Burayı bir eğitim merkezi olarak da kullanıyoruz, yarattığımız modelin Türkiye'ye yayılması için de çabalarımız var. Bu konuda Gümüşhane Üniversitesiyle de işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.
'BURASI TÜRKİYE'NİN ORGANİK YEM DEPOSU OLABİLECEK NİTELİKTE'
Kelkit'in ülkede organik yem deposu olacak nitelik taşıdığını ifade eden Bilgin şöyle konuştu:
"Bilindiği üzere Kelkit Aydın Doğan'ın memleketi. Aydın beyin başlattığı bu organik tarım projesi bugün Kelkit'te aşağı yukarı 120 ailenin organik tarımla istihdam edilmesini sağlıyor. 120 sözleşmeli çiftçimiz var. Bunlar Kelkit bölgesinde organik yem tarımı yapıyorlar. Burası aslında bu işe de çok uygun. Sulama için çalışmalar yapıldı, göletler oluşturuldu. Kelkit'teki arazilerin çoğu 2017 senesinden sonra sulanabilir hale geldi. Bu da organik yem açısından çok ciddi bir önem arz ediyor. Gece-gündüz sıcaklıkları çok farklı olduğu için hiç bir ilaç kullanmadan organik olarak yem bitkisi üretebiliyoruz. Böylece bütün döngüyü sağlamış oluyoruz. Aslında sürdürülebilir tarım dediğimiz de bu."
YONCADAN MARKASI TANITILDI
Tesis bünyesinde üretilen organik sütle imal edilen 'Yoncadan' ayranlarının festival kapsamında yöre insanına tanıtıldığını dile getiren Bilgin, "Buzağı yarışmasına sponsor olduk. Kelkit'teki en güzel buzağı seçildi, bizde organik buzağılarımızdan birini birinciye hediye ettik. Aynı zamanda Yoncadan markasıyla piyasada olan ürünlerimiz var. Fakat Kelkit yöresi bu markayı çok tanımıyordu. Ama buradaki herkesin bir emeği var bu markada. Dolayısıyla markayı da bir şekilde tanıtmak, hatta onlara teşekkür etmek için herkese yetecek kadar ayran ikramında bulunduk. Ürünümüzün burada olmamasına rağmen burada tüketiciyle buluşturduk. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Festivale yerel sanatçıların yöresel parçaları seslendirdiği programla devam edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Festivalden genel görüntüler
Buzağı yarışmasında dereceye girenler
Stantlardan görüntüler
Festivalde yarışmacılara hediyelerin verilmesi
Doğan Organik tesislerinden görüntüler
Sinan Bilgin açıklama
Doğan Organik stantından görüntüler ve ayran ikramı
Başkan Yılmaz'ın konuşmaları
Gösteriler
Detaylar
Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR/ GÜMÜŞHANE-DHA
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