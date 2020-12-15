DHA YURT BÜLTENİ - 18

Foseptik çukurunda yaşamını yitiren belediye personeli, zehirlenenlerin yardımına koşmuş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde foseptik çukurundaki işçileri kurtarmak isterken su arıtma motorundan çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Şevket Çetin'in arkadaşı Murat Ertuğrul, "Hayatı hep boyunca böyleydi. Kimin ihtiyacı varsa gözünü kırpmadan yardıma koşardı. Kendisi bir iyilik meleğiydi" dedi.

Karataş Mahallesi'nde yapımı süren atış poligonu inşaatındaki foseptik çukurunda, su tahliye motorunun çıkardığı gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 3 kişiden Şevket Çetin'in bir arkadaşını ziyaret etmek için bölgeye gittiği ortaya çıktı.

Pamukkale Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Şevket Çetin'in, işçilerin yardım çağrılarını duyduğu ve koşarak şantiyeye geldiği belirtildi. Yardıma koşan ve 6 metre derinliğindeki çukura giren Çetin'in bir işçiyi kurtardıktan sonra, ikinci kez girdiği foseptik çukurunda yaşamını yitirdiği ifade edildi. Acı olayda Çetin'le birlikte, Emrullah Kalem ve Aykut Kaya da yaşamını kaybetmiş, 5 işçi de zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Çetin'in arkadaşı Murat Ertuğrul, en yakın dostlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Çetin'in tanımadığı insanların yardımına koştuğunu ifade eden Ertuğrul, "Dün bir arkadaşını ziyarete gitmiş. Olayın yaşandığı inşaata 200 metre uzaklıkta çay içiyorlarmış. Bağıranların sesini duymuş. Koşarak oraya gitmiş. Foseptik çukuruna girmiş. Bir işçiyi dışarı çıkarıp kurtarmış. Daha sonra ikinci kez çukura inmiş ve maalesef çıkamamış. Kardeşimden öteydi. Hayatı boyunca kimin ihtiyacı varsa gözünü kırpmadan yardıma koştu. Kendisi bir iyilik meleğiydi" dedi.

Şevket Çetin, bugün ikindi namazına müteakip Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı