DHA YURT BÜLTENİ - 18
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 18

10.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:47
DHA YURT BÜLTENİ - 18

9 YAŞINDAKİ ROJBİN, NİSA NUR'UN KAÇIRILMASINI ÖNLEDİKız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheliyi fark edip, bağırarak mahallelinin haberdar olmasını sağlayan...

9 YAŞINDAKİ ROJBİN, NİSA NUR'UN KAÇIRILMASINI ÖNLEDİ

Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheliyi fark edip, bağırarak mahallelinin haberdar olmasını sağlayan Rojbin Menteş (9) olay anını anlatttı. Rojbin Menteş, "Komşumuzun çocuğuydu. Ben çarşıya doğru gidiyordum. Nisa Nur'u bisikletle götürdüklerini gördüm. Anneme, 'Nisa Nur'u kaçırıyorlar' dedim. Gidip hemen annesini çağırdım. Adama bağırdım. 'Nisa Nur'u buraya getir' dedim. Daha da hızlandı. Sonra biri ona arkadan tekme attı. Vurmaya başladılar. Sonra polisler engel oldu. Beni de çocuk şubeye götürdüler, ifademi aldılar. Polislere meseleyi anlattım. Bana 'aferin böyle devam et' dediler. Nisa Nur ile annesi şu an karakolda. Nisa Nur'un kulağından küpeyi çıkarmak için ellerinden geleni yapmışlar. Kulağı kıpkırmızıydı" dedi.

'ÇOCUĞU KİLİSENİN ÖNÜNDE YERE ATTILAR'Mahalleli Emrah Çınar da kilisenin önüne kadar şüphelilerin kovalandığını ifade ederek, "2 sokak ötede çocuğu kaçırdılar. Mahalleli kilisenin önüne kadar kovaladı. Çocuğu burada yere atıyorlar. Bir bisikletli gelip ona vurup düşürdü. Burada dövmeye çalıştık. Polisler izin vermedi. Alıp içeriye götürdü. 2 kişiydi, biri kaçtı. Birini burada yakaladılar. Kaçırılan 3 yaşlarındaydı. Polisler kızı ailesiyle birlikte alıp götürdü. Kaçırmaya çalışan çocuğu da götürdüler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Öner Erkan Pınar Altuğ Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:47:40. #1.15#
title