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DHA YURT BÜLTENİ - 18

08.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:03
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sapanca'da sular 20 metre çekildiSAKARYA ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.43 metre seviyesine düştü.

Sapanca'da sular 20 metre çekildi

SAKARYA ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.43 metre seviyesine düştü. Gölün daha önce suyla dolu kısımlarında sular yaklaşık 20 metre çekilldi. 

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin ise yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Göldeki su seviyesi 32.50 metre seviyeden 30.43 metre seviyesine düştü. Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesi kıyı kesimlerinde hissedildi. Gölün daha önce suyla dolu kısımlarında sular yaklaşık 20 metre çekildi. 7 yıl önce yaşanan kuraklıkta Sapanca Gölü'nde su seviyesi 29.20 metre seviyesine kadar düşmüştü. 

Göldeki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düştüğünü söyleyen Sapanca Rüstem Paşa Mahallesi Muhtarı Nazım Özkılıç, "2013 yılında bir kuraklık yaşamıştık. O zaman sular çok çekilmişti. Daha sonra yağışlarla yine eski yerini aldı. Bu yıl yine kuraklıktan dolayı bir çekilme var. 5 aydır hiç doğru düzgün yağmur yağmadı. Bu yıl kuraklıkla birlikte İzmit ve Sakarya'nın da içme suyunu buradan alması nedeniyle bu hale geldi. Şu an durduğumuz yer, aşağı yukarı 1,5, 2 metre derinliğinde suyla kaplıydı. Burada olta balıkçılığı, amatör balıkçılık yapılıyordu. Su şu anda 20-25 metre kadar çekilmiş durumda. Daha önceden buralar sularla kaplıydı. Amatör balıkçılık yapılırdı. İskelemize kayıklar bağlanırdı. Bu sazlıkların olduğu alan tamamen suyla kaplı, balıkların, ördeklerin, yabani hayvanların yuvalandığı bir alandı. Kuraklık dönemi ve su çekmelerden dolayı buralar, bu hale geldi.ö dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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