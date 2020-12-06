DHA YURT BÜLTENİ - 18

Çardakta başlayan yangın camiye sıçradı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir caminin bahçesindeki çardakta başlayan yangın caminin klimasına sıçradı. Klimanın patlaması sonucu caminin çatısını alevler sardı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Saat 14.00 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesi Taşocaklar Sokak üzerindeki Hz. Ömer Camii'nin bahçesindeki çardakta depolanan odunlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek caminin duvarındaki klimaya sıçradı. Klimanın yüksek sıcaklığa dayanamayarak patlaması sonucu alevler caminin çatısının tamamını sardı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caminin boş olması olası bir faciayı önledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı