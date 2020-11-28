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DHA YURT BÜLTENİ- 18

28.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:07
DHA YURT BÜLTENİ- 18

Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİMERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'ın (31) cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi...

Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'ın (31) cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Anamur ilçesine getirildi. Şehit polis ilçeye bağlı Karadere Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, vasiyeti üzerine 3 yıl önce vefat eden annesinin yanına defnedildi.

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----------------------------------Şehidin cenaze töreni-Şehidin mezarlığa getirilmesiHaber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR/(Mersin),

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Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile, toprağa verildi

BİLECİK'te boşanma aşamasındaki Onur Acar'ın adliye çıkışında pompalı tüfekle ağır yaraladığı ve 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Cemile Nur Acar, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Genç kadının yengesi Zuhal Kaygısız, "Acımız çok büyük babasını da 10 gün önce gömdük. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. Evde oğlunu hiç susturamıyoruz. Ağlıyor çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız Allah hepimize sabır versinö dedi.

Bilecik'te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'ı adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Cemile Nur Acar'ın cenazesi memleketi Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'e getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok az sayıda yakının katıldığı cenaze töreninin ardından 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yeniköy'de evlerinin önünde taziyeleri kabul eden Cemile Nur Acar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cemile Nur Acar'ın emekli hemşire olan yengesi Zuhal Kaygısız, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Bir delilik yaptı o çocukla evlendi. Başta istemedik ama sonra mecbur kabul etmek zorunda kaldık. Kaderi buymuş. Şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldılar. Cemile aynı şeyler devam edecek korkusuyla istemedi. 12-13 gün dayandı bizde dualarla destekledik ama bugün sonmuş o bir melek oldu. Yavrusu kaldı bir başına. Covid-19 dolayısıyla herkes aradığı ve cenazesi kalabalık olacağı için ailesinden başka hiç kimse cenazesine alınmadı. Acımız çok büyük babasını da 10 gün önce gömdük. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. Evde oğlunu hiç susturamıyoruz ağlıyor çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız Allah hepimize sabır versinö dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ ARTIK SON BULSUN'

Kadın cinayetleri nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu anlatan Zuhal Kaygısız, şunları söyledi:

"Çok korkuyoruz ben yıllarca sağlık sisteminde çalıştım başhemşire olarak orada da tanık oldum hala daha tanık oluyorum. Artık bu cinayetler dursun. Bu kadınların artık acılarının giderilmesi lazım üstümüzden bir kabus gibi çöktü kadınların üstüne ve git gide artıyor herkes yardımcı olsun bize kadın cinayetleri artık son bulsun lütfenö

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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