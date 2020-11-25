İzmir'de restoranda yangın

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir restoranda, tadilat sırasında yangın çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir restoranda, tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzüne yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi'ndeki bir restoranda, tadilat sırasında çıktı. Alevleri gören personel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Jandarma ile Orman İşletme ekipleri, alevlerin restoranın çevresindeki ormanlık alana sıçramaması için önlem aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevrede paniğe sebep oldu. Yangın nedeniyle iş yerinde ağır maddi zarar oluştu.Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN